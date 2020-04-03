Второй этап медреформы стартовал, как и планировалось - директор департамента коммуникаций НСЗУ

Директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко рассказала агентству "Интерфакс-Украина" о запуске второго этапа медреформы в условиях пандемии коронавируса

Все ли специализированные медучреждения имеют контракт с НСЗУ?

Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий подписали 1638 заведений специализированной медицинской помощи. То есть, практически все коммунальные медицинские учреждения, районные, городские, областные больницы, страны вошли в реформу и будут получать денежные средства по договору с НСЗУ. Деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения. В подавляющем большинстве регионов заведения подали предложения и получили проект договора на все 26 пакетов медицинской помощи, и эта помощь будет доступна гражданам.

Сколько специализированных учреждений в Украине будут оказывать приоритетные услуги?

Одна из главных целей программы медгарантий - снизить уровень смертности украинцев от инсульта, инфаркта, проводить раннюю диагностику онкозаболеваний, снизить детскую смертность и улучшить медицинскую помощь при родах. Это наши приоритеты. Наша команда приложила максимум усилий, чтобы партнерами НСЗУ стали все коммунальные учреждения здравоохранения, в которых созданы условия для предоставления пациентам качественной и безопасной медпомощи. Чтобы пациента с подозрением на инсульт привезли в больницу, в которой ему действительно смогут оказать помощь, потому что там есть соответствующее оборудование (МРТ или КТ для установления диагноза) и возможность проведения специфического лечения - тромболизиса.

Диагностические обследования относительно раннего выявления онкозаболеваний можно пройти в более чем 600 медучреждениях, в том числе частных. Итак, например, женщина, которая получила направление от семейного врача на маммографию, сможет пройти ее бесплатно не только в государственном учреждении, но и в частном. Она выберет то заведение, где ей будет удобнее, в котором будет доверять специалисту, где будет современное оборудование.

В рамках ПМГ помощь при родах пациенты получат в 393 больницах и родильных домах, при сложных неонатальных случаях - в 121 больнице.

Ежегодно в Украине в неонатальной помощи недоношенным детям нуждается 20 тыс. малышей. По данным общественных организаций, на реабилитацию такого ребенка семья тратит до 100 тыс. грн. Теперь за это будет платить государство через НСЗУ. Наш тариф за такую помощь составляет 30-100 тыс. грн в зависимости от сложности случая.

В условиях распространения коронавирусной инфекции актуальным является вопрос инфекционных больниц. Как они вошли в реформу?

По всей стране 18 инфекционных больниц подали свои предложения на заключение договора с НСЗУ. И большинство из них уже подписали контракты. Эти учреждения будут оказывать помощь в рамках терапевтического пакета. На финансирование этих инфекционных больниц в ПМГ предусмотрено 334 млн грн.

Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, НСЗУ дополнительно перераспределила 905,8 млн грн по программе медицинских гарантий. Решением Кабмина они были направлены как субвенция в регионы для поддержки деятельности больниц во время пандемии. Из этих средств местные власти могут поддержать те больницы, которые определит, в том числе, и инфекционные.

Также сейчас НСЗУ готовит отдельный пакет медуслуг для пациентов с COVID-19. Киники смогут получить средства от НСЗУ за оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. На этот пакет, прежде всего, законтрактуют больницы первой волны, которые определены для госпитализации больных COVID-109. Среди них также есть инфекционные больницы, например, Черкасская городская инфекционная больница, Харьковская областная инфекционная больница, Городская клиническая инфекционная больница Одессы и другие.

По какому принципу выбирались опорные больницы для госпитализации пациентов с COVID-19?

На сегодня таких больниц 242. Это больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с коронавирусом. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости. Их выбор является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ. Требования по формированию сети этих учреждений утвержден распоряжением Главного государственного санитарного врача Украины. Приоритетным критерием выбора определено безопасность пациентов, чтобы госпитализированные с COVID-19 пациенты получали все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния. А те пациенты, которые попали в больницу по поводу других заболеваний, не пересекались с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение.

Принимались во внимание и следующие данные: наличие оборудования, прежде всего, аппаратов ИВЛ, персонал и койко-места. Данные о количестве коек в учреждениях и наличие оборудования предоставляли региональные департаменты здравоохранения, данные о персонале - главврачи учреждений, которые вносили их в электронную систему здравоохранения. Именно на основе анализа этих данных был сформирован перечень больниц для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным, которые получила НСЗУ, в 240 заведениях предусмотрено 4,1 тысячи мест для изоляции больных, 67 тыс. койко-мест. Количество аппаратов ИВЛ превышает 1800 единиц. В больницах работает 5855 врачей-инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров.

Перед стартом второго этапа реформы велось много разговоров о его отсрочке, переносе с 1 апреля на неопределенный срок. Говорили о неготовности учреждений здравоохранения, о коронавирусе, происходила смена руководителей Минздрава. Как вы реформу воспринимали на местах, главные врачи, местные власти?

Было сопротивление. Представьте себе систему, которая десятилетиями работала по определенным правилам, имела четкую иерархию и скрытые механизмы финансирования и обогащения для определенных лиц. Причем эти доходы оставались в тени, они не декларировались, с них никто не платил налогов. Я говорю о руководителях, которые жалуются на зарплату, но ездят на машинах, которые себе не могут позволить люди с гораздо более высокой официальной зарплатой. О хирургах, которые держат ключи от операционной у себя в кармане. О руководителях в местных органах власти, которые проводят карманные медицинские тендеры. О главных врачах, которые распределяют деньги субвенции, так что невозможно это распределение ни проанализировать, ни проконтролировать.

Конечно, противников было и есть много, ведь реформа это не только о новых правилах финансирования. Это - о прозрачности данных. Теперь все смогут увидеть, сколько каждая больница получила за медицинскую помощь, оказанную конкретному пациенту, денег от НСЗУ. А еще реформа дает дорогу профессионалам. Пациенты выбирать лучших врачей и идти к ним.

Все эти тектонические изменения нравятся не всем. Нападки на НСЗУ продолжаются. Причем, в НСЗУ как на институт, так и на отдельных ее представителей. К примеру, противники реформы прибегают к различным манипуляциям с информацией о доходах. Меня даже записали в миллионеры. Но почему-то забыли написать, что это сумма с налогом, который я заплатила официально, и с материальной помощью, которую получила дважды из-за тяжелой болезни матери.

Также можно вспомнить и манипуляции в СМИ о закрытии тубдиспансеров. Но когда мы начали анализировать, то увидели в одном диспансере лечение стоит государству 9 тыс. грн, а в другом – 450 тыс. грн. И парадокс в том, что медицинская помощь лучше оказывается именно в том заведении, где лечение пациента обходится в 9 тыс. грн. Но НСЗУ заключила договоры с 42 учреждениями здравоохранения по пакету медицинских услуг, связанным с лечением взрослых и детей с туберкулезом. В каждой области, кроме Луганской, есть учреждение, где будет оказываться помощь больным туберкулезом. В Харьковской области таких заведений девять, в Ивано-Франковской – пять, в Киеве - четыре. Никто из больных туберкулезом не останется без помощи.

Несмотря на все сложности, трансформация продолжается. И эти изменения будут в интересах, прежде всего, пациентов и врача, который в своей профессии служит людям. О том, что изменения уже начали чувствовать пациенты, говорят данные социологических исследований. Так, по данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, в течение года в Украине значительно снизилось количество противников медицинской реформы с 45,7% в апреле прошлого года до 33,3% в марте этого года. Соответственно, выросла часть людей, которые оценивают изменения положительно: 20,7% против 17,8% год назад.