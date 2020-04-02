Глава "Донбассэнерго" Бондаренко: Мы планируем довести использование украинского угля на Славянской ТЭС до 70%

Эксклюзивное интервью председателя правления ПАО "Донбассэнерго" Эдуарда Бондаренко агентству "Интерфакс-Украина"

Начнем с коронавируса. Какие шаги в связи с пандемией предприняла компания в центральном офисе и на производственных объектах?

Главное структурное подразделение компании – Славянская ТЭС – относится к категории предприятий критической промышленной инфраструктуры. Чтобы ни происходило в стране, станция обязана генерировать электроэнергию, потому, что свет для населения не менее важен, нежели основные продукты питания. А промышленность без электроэнергии не работает.

Осознавая важность непрерывной работы энергетической отрасли, мы оперативно ввели на станции режим усиленных мер безопасности. Весь персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты, усилены санитарно-гигиенические требования к сотрудникам, регулярно проводится дезинфекция производственных и офисных помещений. Медперсонал дежурит на станции постоянно и проводит мониторинг здоровья каждого. Мы организовали доставку людей на работу и с работы нашим транспортом. Предприятия общепита на Славянской ТЭС переведены в режим работы продовольственных магазинов.

Часть людей аппарата управления на время карантина переведена на удаленный режим работы. Остальных сотрудников, а их немного, мы доставляем в офис и отвозим домой нашим транспортом.

Также нам удалось договориться о перепрофилировании работы подрядчика, отшивавшего до сих пор спецодежду для наших предприятий, на пошив индивидуальных средств защиты. Таким образом, мы смогли полностью обеспечить "Донбассэнерго" медицинскими масками. Сейчас помогаем с ними департаменту здравоохранения Донецкой области.

Как повлиял режим чрезвычайной ситуации на деятельность "Донбассэнерго"?

Режим чрезвычайной ситуации – это режим максимальной готовности к опасности и координация действий всех наших структурных подразделений. Оперативный штаб "Донбассэнерго" по управлению ситуацией работает круглосуточно.

Видите ли вы снижение потребления электроэнергии по итогам марта из-за введения чрезвычайной ситуации и, соответственно, есть ли сокращение ее выработки компанией? Стоит ли уже пересмотреть планы на 2020 год?

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" прогнозирует по итогам марта падение электропотребления в целом по отрасли, минимум, на 8,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В то же время клиенты "Донбассэнерго" сохраняют закупки на прежнем уровне, что позволит нам получить объемы производства в апреле на уровне мартовских.

Что касается ожидаемых финансовых результатов, то изменения в Правила рынка, внесенные НКРЭКУ с 1 марта, обеспечили восстановление справедливого ценообразования на балансирующем рынке, а также на балансирующую электроэнергию тепловой генерации. А это значит, что "Донбассэнерго" планирует выполнить плановые показатели за первый квартал текущего года.

Новый рынок электроэнергии работает уже девять месяцев. Компания от его внедрения больше выиграла или проиграла?

Я считаю, что полномасштабный запуск новой модели рынка электроэнергии стал ключевым событием для отрасли в прошлом году. Мы прошли важный этап реализации крупнейшей реформы энергетической отрасли Украины. Кстати, это только в нашей стране мы одновременно внедрили все четыре рынка сразу: двусторонних договоров, балансирующий, на сутки вперед и внутрисуточный рынок. Другие страны подходили к такой реформе осторожнее, внедряя не все рынки одновременно.

Переход на новую модель был непростым и потребовал от "Донбассэнерго" серьезных усилий. Однако новый конкурентный рынок показал, что наша компания является его полноправным игроком.

К сожалению, действующая модель рынка электроэнергии работает в искаженной форме, и подчас больше похожа на ручное регулирование, нежели на свободный рынок. Но перед запуском нового рынка все понимали, что его "обкатка" и корректировка займет полгода, а то и год. Как показала практика, мы и другие участники рынка, уже девять месяцев вносим свои конструктивные предложения в Правила рынка, которые направлены на совершенствование его работу и исключение какие-либо манипуляций.

Недавно компания призвала не допустить внедрения в Украине формирования биржевой цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед в привязке к европейским биржам. В чем заключаются предложения "Донбассэнерго"?

Наше серьезное беспокойство вызвал проект постановления "Об утверждении Методики установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", который появился на сайте НКРЭКУ. До этого, некорректный подход к формированию биржевой цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед в привязке к европейским биржам, только активно обсуждался.

Почему мы не согласны? В Европе, в частности, в Венгрии, Словакии, Польше, биржевая цена производителей не включает доходов генерации от иных механизмов финансирования, которые покрывают часть ее постоянных затрат. В Украине же биржа является единственным источником поступления средств для генерации. Стоимость электроэнергии, отпускаемой производителями смежных с Украиной стран, в среднем на 40 коп./кВт-ч выше биржевых цен в этих странах за счет получения генерацией дополнительных платежей. Поэтому мы категорически против формирования биржевой цены на электроэнергию в привязке к европейским биржам. Эксперты "Донбассэнерго" предлагают иные конкурентные механизмы формирования цены.

Как вы оцениваете работу регулятора и профильного комитета в части соблюдения баланса между всеми участниками рынка? Ведь интересы игроков рынка разные, и каждый лоббирует свое видение правил игры.

До сих пор нам удавалось достучаться с нашими предложениями и до регулятора рынка, и до председателя профильного комитета Верховной Рады, и до Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. Были тяжелые времена и перекосы в работе рынка, когда тепловая генерация работала себе в убыток, и тариф покрывал только топливную составляющую.

На какой стадии находится сейчас проект строительства энергоблока №6 на Славянской ТЭС?

"Донбассэнерго" привлекло опытного международного консультанта – компанию Ernst&Young, входящую в "большую четверку" и предоставляющую аудиторские, налоговые и юридические услуги для сопровождения проекта строительства 6-го энергоблока Славянской ТЭС. Мы возлагаем надежды на нашего партнера в рамках процесса получения государственной гарантии Украины под проект и обеспечения господдержки. Планируем работать с EY по привлечению финансирования для покрытия финансовых обязательств "Донбассэнерго", а также они будут нас сопровождать в переговорном процессе с Банком Китая.

В настоящее время компания-подрядчик Dongfang Electric International Corporation (DEIC, Китай), с которой мы подписали контракт на сумму $684 млн, проводит оценку технико-экономического обоснования инвестиционного проекта в Bank of China.

Какова планируемая мощность потребления угля будущего энергоблока?

Два наших будущих блока будут использовать около 2 млн тонн отечественного угля и станут самыми эффективными в Украине.

Можете обосновать необходимость строительства в Украине именно блока угольной ТЭС? Тот же экс-глава Минэнерго Оржель заявлял, что Украина может полностью отказаться от угольной генерации к 2050 году?

Украина в ближайшие 30-40 лет не сможет отказаться от угольных электростанций. Да, доля ТЭС будет снижаться. Это мировой тренд. Однако согласно недавно обнародованной Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, уже, начиная с 2025-го, нашей стране надо будет создать от 2 до 6 ГВт дополнительных высокоманевренных мощностей ТЭС. Но при этом до 2035 года должны быть выведены из эксплуатации мощности, обеспечивающие до 80 % текущего производства электроэнергии. Это и атомные станции, и угольные, которые закроются по причине своей технической и моральной изношенности.

Однако альтернативная электроэнергетика, которая так стремительно сейчас развивается, не способна выключаться и включаться по команде диспетчера. Новый энергоблок на Славянской ТЭС – это как раз и есть часть тех дополнительных высокоманевренных мощностей, в которых Украина так остро уже нуждается, и нехватку которых будет испытывать в ближайшие годы еще острее. Я напомню, что только угольные ТЭС позволяют объединенной энергосистеме страны работать в безопасном маневренном режиме. Атомные станции, генерирующие более половины электроэнергии, способны функционировать только в базовом режиме.

Кроме того, не стоит забывать, что энергетические предприятия, работающие на угле, обеспечивают рабочими местами большое количество предприятий из других смежных областей.

Насколько новый блок будет экологичным, сколько планируется создать рабочих мест?

Согласно расчетам EY, реализация проекта строительства 6-го энергоблока Славянской ТЭС обеспечит Украине дополнительный рост ВВП до 0,23 % в год. Один американский доллар, инвестированный в инфраструктуру, в том числе энергетическую, стимулирует рост ВВП на $0,25-2,5.

Для Украины проект строительства 6-го энергоблока Славянской ТЭС – серьезный прецедент, ведь за последние 30 лет в нашей стране в угольной генерации ничего не было построено. Донбасс сегодня как никогда нуждается в новых рабочих местах. На период строительства энергоблока мы создадим 1500 рабочих мест, в том числе и для смежных областей промышленности. Активизация строительных работ будет способствовать развитию инфраструктуры региона. Считаю, что с таких проектов, как наш, начнется настоящее возрождение Донбасса. Не на словах, а на деле.

Кроме того, это еще и новые поступления в государственный и местный бюджеты, а также государственные целевые фонды.

В части "экологичности" - новый блок Славянской ТЭС будет генерировать "чистую" электроэнергию согласно всем европейским экологическим стандартам.

Использование технологии циркулирующего кипящего слоя предполагает сжигание какой-то конкретной марки угля?

Технология циркулирующего кипящего слоя, которую мы планируем реализовать при строительстве 6-го энергоблока, позволит сжигать низкосортный и низкокалорийный уголь марки "Г", а также отходы углеобогащения без подсветки природным газом. Этот уголь доступен нам на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Если Кабмин предоставит госгарантии, то сколько времени займет строительство нового блока?

В целом проект строительства 6-го энергоблока займет 48 месяцев. Сдача в эксплуатацию энергоблока №6А планируется через 43 месяца, энергоблока №6Б – еще через пять месяцев.

С момента подписания инвестиционного договора с DEICпрошло уже больше года, а сам проект был презентован еще раньше. Может ли проект устареть или в него можно вносить какие-то изменения в части более современных технологий?

Проект не может устареть, потому что в нем учтены все современные технологии, которые сегодня наши партнеры из DEIC реализуют в Казахстане, Китае и Вьетнаме. Именно в этих странах сегодня Dongfang строит новые энергоблоки. Суммарно наши китайские партнеры сдают в эксплуатацию ежегодно до 20 тыс. МВт угольной генерации – больше в мире не строит никто. DEIC – это гигант с именем, и мы доверяем нашему партнеру.

В конце 2018 года вы сообщили о частичном использовании газовых марок угля. Эта практика продолжается? В каких объемах?

В течение последних лет мы активно работаем над снижением зависимости Славянской ТЭС от импортного антрацита. Однако полностью перейти на уголь отечественной марки "Г" мы не можем в силу конструктивных особенностей станции. На территории Славянской ТЭС есть отдельный пылезавод, который подает угольную пыль к котлам по трубам. На других станциях угольная пыль производится непосредственно под котлами, а у нас – это почти 1 км пути. Газовая группа угля – небезопасна, и полностью перейти на марку "Г" тяжело. Для этого нужна длительная остановка станции и очень большие инвестиции, которые себя никогда не окупят. Это подтверждено всеми проектными институтами – и отечественными, и зарубежными, к которым мы обращались за экспертизой. Сегодня на Славянской ТЭС мы используем 55 % отечественного угля марки "Г", все остальное – это импортный антрацит. Однако мы работаем над тем, чтобы довести использование украинского угля на Славянской ТЭС до 70%.

Почему конечными бенефициарами "Энергоинвест Холдинг", которому принадлежит 60,773 % акций "Донбассэнерго", указаны Роберт Бенш и Андрей Черный, хотя Максим Ефимов планировал закрыть сделку по покупке контрольного пакета акций у Игоря Гуменюка в начале 2019-го?

Полный ответ на этот вопрос вам, конечно же, могли бы дать акционеры "Донбассэнерго". И предлагаю у них этот ответ и получить. Однако, со своей стороны, могу сказать, что Максим Ефимов итоговые переговоры уже провел, и сделка находится на стадии завершения.