Судья Вэйннобэл: В случае установления следствием новых подозреваемых в деле по МН17, их виновность можно рассмотреть как в уже начавшемся суде, так и начать новый

Эксклюзивное интервью с ответственной за работой со СМИ во время процесса по МН17 судьей Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel) агентству "Интерфакс-Украина"

В ноябре в суд была передана только часть уголовного дела по расследованию трагедии рейса МН17. Располагает ли суд сейчас делом в полном объеме?

Прокуратура передала нам много материалов. Сейчас дело на много объемнее, чем это было в ноябре. Вопрос заключается в том, или эти материалы полные, завершенные. В понедельник на этот вопрос будет отвечать судья. Если он посчитает, что файл – законченный, на этом основании он может принять решение о рассмотрении дела. Но это не значит, что к файлу не могут быть доданы новые материалы. Прокурор может продолжать направлять документы, равно как и адвокаты тоже имеют право дополнять дело своими документами.

Можете ли вы сказать, что именно находится в материалах дела?

Сами материалы будут рассматриваться тогда, когда дело будет в работе. Это происходит тогда, когда закончено расследование, и тогда будет понятно, что именно есть в деле.

Ранее прокурор говорил о том, что в то время, как будет идти судебное слушание, следствие будет продолжаться. Станут ли новые доказательства, если они будут, предметом рассмотрения этого суда, или же для этого нужен будет новый суд?

Прокуратура может решить, что есть достаточно доказательств для привлечения к ответственности новых подозреваемых. В этом случае прокурор должен принять решение, или привлекать к ответственности новых подозреваемых как часть этого самого дела или же отдельного. Но не только прокурор решает такое решение, у суда тоже будет своя позиция по этому вопросу. Суд тоже будет решать, или обвиняемый будет проходить по единому делу, или это будет два отдельных дела.

Состоянием на сегодня только один обвиняемый (речь идет об Олеге Пулатове – ИФ) будет представлен двумя нидерландскими адвокатами. Есть ли новости в отношении других обвиняемых – будут ли они представлены кем-то, или кто-то из них изъявил в последний момент желание добровольно явиться в суд?

Нет, никаких новостей нет. Мы должны подождать до утра понедельника, появятся ли новые обвиняемые или другие адвокаты. Состоянием на сегодня есть только два адвоката, которые заявили о том, что будут представлять одного обвиняемого.

В отношении свидетелей, известно ли вам, сколько их в деле? Уже известно, что персональные данные тринадцати из них будут защищены тайной. Могут ли они свидетельствовать в суде, и как их личности будут защищены в судебном зале?

Нам еще неизвестно, как много свидетелей – мы услышим об этом только при рассмотрении дела по существу в суде.

Нам известно, что есть определенное число анонимных свидетелей. Но сколько их – нам тоже не известно. Если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то тогда их опросит судья, который ведет следствие - это судья, который ответственен за расследование до того, как дело поступит в суд. Именно он будет принимать решение, будет ли свидетель иметь статус анонимного свидетеля, установив, есть ли для этого основания. Также этот судья предпримет конкретные шаги, которые будут применены к этому свидетелю, например, может быть принято решение, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время опроса такого свидетеля. Судье тоже не будет известно, кем он является.

Известно ли вам, сколько участников будет в суде?

В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 - для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые играют в суде определенную роль – у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна – там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65. То есть, в этом судебном зале будет более 100 человек. Кроме того, рядом с этим залом есть еще три других, в которых также можно будет наблюдать за процессом.

Аккредитацию для освещения процесса запросило более 400 представителей средств массовой информации.

Учитывая значительную российскую составляющую в этом деле, почему нет перевода на русский?

Нидерландские уголовные дела рассматриваются в соответствии с нидерландской криминальной системой, в которой дела слушаются на нидерландском. Но по причине огромного интереса, в том числе и за рубежом, который есть к этому делу, мы приняли решение, что слушания будут транслироваться и на английском. Мы избрали этот язык по той причине, что его понимают по всему миру. Потому сам суд будет на нидерландском с переводом на английский.

Как мы можем верить, что этот суд будет справедливым и независимым?

Нидерландские судьи независимы и абсолютно беспристрастны – на них никто не может повлиять, ни политики, никто. Судьи обучены для того, чтобы исполнять свою работу, и в них заложено, что это – принципы беспристрастности, объективности и независимости абсолютно гарантированы. Кроме того, все слушания публичны: все дела слушаются в открытом судебном заседании, ничего не происходит за закрытыми дверями или в задней комнате. Все могут видеть, что происходит в суде, все могут слышать, что происходит – слышать вопросы, которые задают судья и слышать ответы.

В связи с распространением коронавируса – предпринимаются ли какие-либо меры, и могут ли судебные заседания быть отложены или отменены?

Мы предприняли определенные шаги – установили раздаточные устройства с дезинфицирующими веществами для рук, повесили на стенах напоминания не пожимать руки, использовать бумажные салфетки, кашлять или чихать в локоть. Мы также советуем людям, которые побывали в местах распространения вируса, попросту не приходить. Состоянием на сегодня все, что планировалось, идет без изменений.