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10:51 07.03.2020

Аккредитацию для освещения судебного процесса по МН17 запросило более 400 представителей медиа - судья

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Аккредитацию для освещения судебного процесса по МН17 запросило более 400 представителей медиа - судья

Аккредитацию для освещения судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге" запросило более 400 представителей медиа, в то время как для прессы в суде зарезервировано 15 мест, сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel) в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 - для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые играют в суде определенную роль – у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна – там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65", - рассказала Вэйннобэл, отвечая на вопрос, сколько всего участников будет в суде.

Таким образом, по словам судьи, в судебном зале будет более 100 человек.

"Кроме того, рядом с этим залом есть еще три других, в которых также можно будет наблюдать за процессом. Аккредитацию для освещения процесса запросило более 400 представителей средств массовой информации", - отметила судья.

Полный текст интервью Йоланде Вэйннобэл будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #мн17 #суд #вэйннобэл
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