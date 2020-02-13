Корниенко: Изменения в Конституцию о децентрализации власти – это политическая ответственность не только "Слуги народа", но и других парламентских партий

Эксклюзивное интервью первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" и главы одноименной партии Александра Корниенко агентству "Интерфакс-Украина".



Помощник президентаУкраины Андрей Ермак (интервью записывалось до назначения Ермака главой Офиса президента – ИФ) высказал пожелание, чтобы одновременно с проведением местных выборов на контролируемой Украиной территории в конце октября состоялись и выборы в ОРДЛО. Реален ли этот сценарий?

Президент об этом и раньше говорил, что это была бы такая хорошая, правильная история, чтобы на всей территории Украины проходили выборы. Таким образом, мы показываем, что временно оккупированная территория - это тоже часть Украины и там происходит то же, что и во всей Украине.

Но мы параллельно понимаем, что пока не достигнем прогресса в факторе безопасности, то обо всем остальном, в том числе, и о выборах, говорить рано.

Президент Владимир Зеленский в прошлом году предложил Верховной Раде изменения в Конституцию Украины о децентрализации, над ними шла работа, потом появились заявления наших зарубежных партнеров, как минимум от двух стран, что у них другое видение законопроекта, и в результате законопроект глава государства отозвал. Скажите, вы ожидали такие заявления, и является ли отзыв законопроекта их следствием?

Да, конечно, но не напрямую. В диалоге с президентом мы больше ориентировались и опирались не на заявления дипломатов - оно было уже следствием. А главной причиной были заявления мэров.

Было два заявления мэров – одно на первом этапе внесения, когда президент первый раз внес законопроект (зарегистрирован №2598 13 декабря 2019 года – ИФ) – там было около 150 подписантов, на втором этапе (доработанный законопроект, внесенный в Раду 27 декабря 2019 года – ИФ) – тогда было уже около 300 подписантов. Большинство из них – это мэры, члены ассоциации мэров, главы ОТГ (объединенных территориальных громад - ИФ) и депутаты ОТГ. Можно говорить о какой-то инспирированности, когда это от одной ассоциации исходит, но там были и члены ассоциации, и не члены, разные люди из этой системы, в том числе и эксперты.

Понятно, что это серьезная позиция. Если они подписываются под таким заявлением, они начинают работать со своими мажоритарщиками, говорят, что им реформа в таком виде не нужна и, соответственно, просят за нее не голосовать.

Их основная претензия - это расширение прав префектов?

Да. Ну, там две было претензии. Первая – очень дискуссионная. Мы не так как они видим и выписали финансовую децентрализацию. То есть они считают, что нужно в Конституции оставить разделение на делегированные и не делегированные полномочия, оставить так, как оно сейчас и прописано в Конституции. Мы это выписали более лаконично.

Но они в этом узрели какой-то наезд на финансовую децентрализацию. Говорят, что та формулировка, которая сейчас в Конституции, предполагает, что сначала даются ресурсы, например, финансы, а потом под них люди идут и выполняют полномочия. По их мнению, так как мы написали, означает, что сначала они должны выполнить полномочия, а потом мы им возместим средства. Ну, действительно можно было и так увидеть, поэтому мы согласны, что это можно пообсуждать.

Но базовая, вокруг которой все копья ломаются, - это позиция по префектам.

Наши оппоненты говорят, что всегда были против этого. Хотя в 2015 году почему-то вопрос префектов ни у кого возражений не вызывал. Наверное, потому что была еще свежа острая история весны 2014 года. Сейчас за пять лет это все стерлось, многие забыли вообще, как это все происходило, что местные советы какие-то принимали решения, а потом вслед за ними вдруг танки появлялись.

Однако кажется, есть понимание общее, что в вопросах национальной безопасности мы можем оставить возможность влияния префекта, кроме силовых структур, чтобы иметь дополнительный инструмент для государства. Данный вопрос еще будем обсуждать этот месяц.

Но, опять же, будет вопрос в формулировках, ведь в Конституции невозможно написать все. И тут дальше – вопрос законов. Один из моментов, о которых мы договорились - это то, что мы сейчас покажем все законы, которые предлагаются в развитие изменений в Конституцию: закон о префектах и префектуре, изменения в закон о местном самоуправлении, в закон о службе в органах местного самоуправления… То есть, мы покажем весь комплекс, и его будем обсуждать. Потому что позиция префектов в Конституции – это одно, а позиция в законе – другое: она там становится более объемной.

В целом же, нынешние представители украинского местного самоуправления – за "мягкую" модель префектов, которые будут помогать представителям местного самоуправления, но при этом не смогут воздействовать на их решения, тем самым отдавая фактически органам местного самоуправления очень большую полноту власти. Тут вопрос: что они дальше с такой властью будут делать?

И тут мы приходим к тому, что данное изменение в Конституцию – политическая ответственность не только партии "Слуга народа", но и всех остальных партий. И нести за это ответственность нам предстоит всем вместе: и местным советам, которые с этой полнотой власти должны справиться, и центральной власти, которая в целом отвечает за страну перед народом.

Вы обсуждаете эти изменения с партнерами. У вас встречи с ними бывают?

Да, мы с послами и представителями международных организаций постоянно беседуем. И получается, что партнеры занимают позицию, близкую к позиции органов самоуправления. Их основной партнер в этом вопросе – Германия.

Специальным представителем Германии по вопросам децентрализации в Украине является господин Георг Мильбрадт. Он занимает очень проактивную позицию и является нашим другом в самой идее, в самой реформе.

Германия - одна из основных спонсоров технической помощи реформы децентрализации, впрочем, как и Швеция. И они опираются на мнение своих экспертов, которые распределены по Украине – около сотни человек. Это специалисты по имплементации децентрализации на общественном уровне. И понятно, они получают feedback, что местные советы хотят больше полномочий и меньше контроля, и таким образом эта позиция попадает уже к западным партнерам.

А они понимают, что таким образом возникает угроза дезинтеграции Украины?

Да, но они говорят, что у нас есть обширный правоохранительный аппарат и он должен все эти риски предотвратить, обеспечить нормальный ход реформ. А что тогда делать с заангажированностью аппарата в регионах?

А ведь есть еще и ортодоксальные мнения – а давайте вообще без префекта, без надзора. Вот просто отпустите местное самоуправление, ведь есть там прокуроры, есть там СБУ. Я говорю, но отзыв депутата хоть можно сделать? Отвечают – ну, сделайте, если у вас получится. Потому что "отзыв" у нас в законе есть, но он не работает.

Позиция президента в этом вопросе – мы не можем все оставить полностью без контроля.

Реально провести эту реформу до местных выборов?

Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300. Четвертая сессия как раз очень удачно начинается – первого сентября, а избирательный процесс (в местные выборы – ИФ) начинается пятого сентября.

Параллельно сейчас идет процесс не по конституционному треку, а по треку законодательному, кабминовскому. В правительстве дорабатывают перспективные планы ОТГ. Мы им дали такие полномочия - самим их формировать.

А дальше у нас есть еще один законопроект, который сейчас уже готовится ко второму чтению № 2653 (законопроект о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" – ИФ) и после его принятия по сути Кабмин сможет внести новый проект админустройства, в котором и пройдут местные выборы.

Я думаю, что мы будем двигаться параллельно по двум путям - один путь это глубоко обсуждать все изменения в Конституцию, чтобы все-таки найти консенсус. Потому что 300 голосов (конституционное большинство необходимое для принятия изменений в Конституцию при голосовании за законопроект во втором чтении – ИФ) - это консенсусная история, нам надо искать его с другими фракциями. Не все готовы поддерживать. Понятно, что мажоритарщики из фракций "Доверие" и "За будущее", как раз придерживаются мнения, близкого к мнениям местных советов и мэров. С "Голосом" у нас идет отдельная дискуссия по вопросам безопасности.

А что будет в кабминовском законопроекте об админустройстве? Могут быть новые области, новые границы областей?

Нет. Законопроект будет в рамках существующих областей. Просто укрупненные районы и громады. Все ж понимают, что передел областей даже 226 голосов не соберет в "Слуге". А по районам идет сейчас достаточно дискуссионный процесс.

Объединение районов?

Да. Укрупнение районов. Скажем так, мы видим, и по громадам, и по районам – что какие-то расчетные вещи, математические, финансовые, экономические, часто для людей не аргумент. Аргументом порой является то, что привычно, как они себе решили. Есть громады, в которых по тысяче человек и они хотят быть самостоятельными. Мы ведем работу с ними. Виталий Безгин (народный депутат – ИФ), глава подкомитета по административно-территориальному устройству, занимается этим от нас. Они там уже на второй или на третий круг перспективных планов пошли в Минрегионе – в каждой области работают, делают корректировки планов, возвращают их в область, там что-то доделывают - вот такой идет процесс динамичный. В большинстве областей он успешный, но по некоторым есть проблемы.

В Донецкой и Луганской областях громады созданы?

Громады там есть. Там даже были первые выборы осенью, но облсовета там пока нет.

Когда может быть передан в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации?

За ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения в таком формате, как мы вопрос о рынке земли обсуждали – на небольших форумах, по несколько сот человек. Потом эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров. После него мы будем выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть, приблизительно в конце февраля – начале марта мы планируем выйти на текст.

Уже?

Да! Это же не с нуля работаем. У нас там есть два-три острых вопроса, которые всех волнуют. Мы просто будем сейчас отметать историко-филологические дискуссии – "округ" или "повит" (уезд – ИФ), "префект", или "урядник"... Уже понятно, что это все второстепенно, важно найти консенсус по самой степени "надзора".

При объединении нескольких районов в регион возможны какие-то конфликты, ведь все привыкли, что в районе находится начальство, а теперь один район будет центральный, а все остальные второстепенные

Я вам скажу так – у нас уже много громад, состоящих из районов, есть уже около ста таких ОТГ. По сути, города, которые раньше были центрами районов, становятся центрами достаточно крупных и потенциально очень состоятельных и успешных ОТГ. Нам надо просто это разъяснить людям. Да, вы теряете статус, вы теперь не в районном центре, но вы в центре крупного и успешного ОТГ. Тем более, что полномочий же не будет в округах. Вот, кстати, один из дискурсов, которые мы ведем. Но он для нас не такой важный. Нужны ли окружные советы? Понятно, что они не нужны и это все понимают. Однако есть позиция Конституционного суда, высказанная при рассмотрении других представлений, что согласно 38-ой статье Основного закона нельзя ограничивать граждан в ранее данных правах. Мы будем все-таки делать текст, который нужен людям, местному самоуправлению, и дальше будем ждать решение Конституционного суда.

Я понимаю, что в центре региона будет и префект находиться, правильно?

Да. Префектов будет от 100 до 150 – по количеству округов. И префект центрального округа в области – он еще и "областной" префект. Его сфера деятельности распространяется и на областной уровень в целом, но не на каждую громаду в области, а только на громады "его", то есть центрального округа. Окружные же префекты действуют на уровне округов и громад, их образующих. То есть окружные (районные) префекты не подчиняются областному – это не вертикаль.

Это все одноуровневые, сто пятьдесят префектов, подчиненных Кабмину процессуально, и назначаемые президентом. И опять тоже надо подискутировать – подотчетны они главе государства, или просто находятся в координации с офисом президента. Их назначает президент по представлению Кабмина – это в Конституции, а дальше в законе – конкурс и кадровые резервы. А в оперативном управлении они находятся у Кабмина, и этот порядок тоже должен быть в законе.

То есть, они как бы сотрудники Кабмина. Они – госслужащие, и это в Конституции мы прописали. Вопрос снова же по офису префекта – мы его написали в Конституции. Но есть предложение убрать его из Конституции и оставить в законе, чтобы не создавать каких-то проблем.

А префекты будут координировать деятельность полиции, СБУ?

Из того, как сейчас идет дискуссия с мэрами, то они хотят, чтобы основной задачей была координация органов исполнительной власти. Фактически у начальника областной полиции есть руководитель, министр в Киеве, и есть префект на месте. Префект – это представитель государства. Вот как представитель государства, он может координировать.

Но, опять же, сейчас, когда это заместитель главы обладминистрации по силовым структурам - это один уровень, один статус, у него там есть аппарат, у него там есть какие-то службы, департаменты. А у префекта нет офиса, в котором – 600 человек.

Насколько может сократиться аппарат?

Значительно. Мы думаем, что офис окружного префекта – это несколько десятков человек. Есть еще версия, опять же ее надо обсуждать - о представительствах префектов в каждой громаде, некая приемная префектов, чтобы принимать обращения граждан и дальше с ними работать.

Я думаю, у окружного префекта офис может быть до 50 человек. Областной – может быть чуть больше, потому что работа на уровне области это более трудоемкая история, потому что там все-таки программа социально-экономического развития региона.

А как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"?

Мы продлили (закон Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря включительно 2020 г.– ИФ) и ждем внешнеполитического сигнала от президента.

Как вы думаете, внесение изменений в Конституцию по децентрализации до проведения местных выборов, может быть предложено Донецку и Луганску, как компромиссная история, тем более, что в Минских соглашениях есть вопрос децентрализации?

Ну, вообще в Минских соглашениях речь идет как раз о "децентрализации (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)". То есть, это можно рассматривать, как два отдельных процесса, и как отдельные переговорные позиции. То, что Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко – ИФ) в 2015 году смешал эти понятия – стало причиной, что мы не смогли ни децентрализацию завершить, ни особый статус им дать.

Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного, о внесении изменений в Конституцию по децентрализации – ИФ) были без какого-либо "особого статуса".

Будет ли это компромиссом – это уже вопрос сложный: он касается переговоров и в нормандском, и в минском форматах. Мы можем это так воспринимать и так подавать.

И несколько вопросов к Вам, как главе партии "Слуга народа". Партия будет участвовать в выборах мэра Киева?

Я надеюсь.

К местным выборам готовитесь?

Да, готовимся.

Как идет партийное строительство?

Сейчас будет некоторое обновление партийных организаций. И параллельно будет вскорости система отбора и поиска кандидатов, которую мы сейчас дорабатываем. Наверное, поиск - это все-таки громко сказано: я не думаю, что в городах нам надо будет искать людей – там много желающих и так.

Смотря в каких…

В областных центрах.

Такие люди сами найдутся, вопрос в том, чтобы они вас устроили…

А вот, чтобы они нас устроили, для этого у нас есть отбор. Мы, конечно, будем при отборе полагаться на нашу существующую структуру депутатов-мажоритарщиков, Зе-команду и так далее, но будут открыты некоторые возможности и для всех желающих. Чем ниже мы будем спускаться на уровень ОТГ, тем больше нам нужно будет работать напрямую уже с новыми "кандидатами в кандидаты".

Последние осенние выборы в ОТГ показали, что у нас сейчас происходит очень интересная электоральная революция, ее мало кто заметил в пылу критики в наш адрес, что мы "мало набрали". На самом деле больше, чем БПП (Блок Петра Порошенко – ИФ) набирал, как "партия власти", раньше.

За год вдвое выросло количество самовыдвиженцев. Это говорит о том, что в принципе доверие к партиям, к политикам на местном уровне окончательно улетучилось: около 50% выиграли самовыдвиженцы – это большой очень показатель! И мы ожидаем, что на местных уровнях этот тренд продолжится.

В таких условиях нам нужно очень качественно поработать с отбором кандидатов. Найти тех, которым это действительно нужно, мотивировать их, чтобы в формате многомандатной мажоритарки, которая сейчас у нас есть в Избирательном кодексе, вторые, третьи депутаты от округа были все-таки от нашей партии. В нашем случае это необходимо, потому что это – какая-никакая, но партийная структурированность общества и путь уже в Европу. Вот эти маленькие фракции - они очень важны, они пять лет будут работать, будут на местах реализовывать повестку нашей партии.

Анализируя работу депутатов вашей фракции в Верховной Раде, вы понимаете, какие ошибки вы допустили при первом наборе?

У нас это все очень быстро происходило и скажем так, не всегда по параметрам каким-то содержательным, то есть готов ли человек, какая у него программа. Хотя мы на это обращали внимание и многие будущие кандидаты писали нам по три законопроекта. Опять же, надо более тщательно отбирать.

Главное - это время, а у нас его не было: было две недели – месяц от силы. Здесь у нас есть фактически полгода. И этот отбор мы в идеале видим с марта по июль!

Там будет и проверка безопасности более плотная, учитывая прошлый опыт таких кейсов, как у Иванисова, которые тяжело со старта разгадать.

Это и онлайн обучение, как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей. Онлайн обучение будет проходить по таким темам, как местное самоуправление, местная власть и права депутата, то есть какой-то ликбез. Будет и оффайн обучение для отобранных кандидатов. В результате, депутаты будут более подготовленными.

Таким образом, мы уходим от классического формирования местных команд, когда кто-то с какими-то списками куда-то приходил и говорил: "Это классные ребята и надо их брать!". Их брали, а потом они 5 лет в совете занимались невесть чем.

Вы верите, что это будет действовать?

Мы же мечтатели, мы верим в хорошее. Понятно, что такая система позволит все-таки дать доступ в советы крупных городов новым людям.

А если есть сильный мэр - а такие в Украине естественно есть - то может быть вам выгодно, в какой-то степени, что бы люди мэра были в вашей команде? Ну а мэру-то в таком случае точно выгодно…

Ну, смотрите, это ж не значит, что мэр даст только этих пять человек и скажет – только этих пять, я им пообещал… Пусть мэр в такой ситуации дает в эту систему 20 человек и они между собой соревнуются. Мэру тоже это выгодно.

Я представляю, сколько вокруг мэра ходят таких желающих попасть в горсовет - их там не десять, их там сотни, ему тоже нужен какой-то процесс их отбраковки, отбора даже с точки зрения выполнения его задач. Хотя мы понятно все хотели бы, чтобы они народу служили, это ж слуги народа, это магнит для всего региона, и авторитет. Тот же Кернес (городской голова Харькова Геннадий Кернес – ИФ). Например, если проехаться по Харьковской области, все мэры маленьких городов на вопрос, кто для вас авторитет, говорят – Кернес. Ролевая модель.

Поэтому мы особо тщательно подойдем к истории отбора и подготовки кандидатов в меры областных центров и кандидатов в депутаты горсоветов – по сути, их будущей команды.

Депутаты из вашей фракции поедут на учебу в США? Можете об этом рассказать?

Не только наши - со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует. Просто в этом созыве они готовы значительно увеличить количество мест в этой программе, чуть ли там не в разы. Представители программы мотивируют это тем, что все народные депутаты молоды и многие первый раз (в парламенте – ИФ).

Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению. Понятно, что нас, как представителей монобольшинства, крупной фракции, согласно квотному принципу будет больше в такой группе. Если, допустим, будут брать десять человек, то логично, что шестеро будет наших.

Но, опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет.

Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет.

А 15 февраля снова будет съезд партии "Слуга народа"?

Да, 15-го будет заключительный этап "осеннего" съезда. Это то, что мы обещали - по изменениям в устав, некоторым кадровым вопросам.

Там будет параллельно, тоже в "Парковом" (конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве – ИФ) в этот же день обучение наших местных депутатов. Это те, кого выбрали в громадах – 400 человек. Мы сейчас изучаем, сколько из них смогут приехать, ведь на местах проходят сессии по субботам. И это будет хорошая возможность пообщаться партийцам-депутатам с местными депутатами. В том числе, возможно, это повлияет на наше понимание стратегии по местным выборам, как мы будем двигаться.