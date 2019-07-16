Игорь Смешко: Агрессор пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим

Эксклюзивное интервью лидера партии "Сила и честь", экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Вы говорили о том, что Украина могла бы привлечь к себе внимание, в том числе и возможным возвращением себе ядерного статуса. У нас действительно есть, с Вашей точки зрения, какие-то перспективы и возможности для этого? И зачем это?

Единственный международный договор, который может решать вопросы защиты национальных интересов Украины на дипломатическом фронте – это Будапештский меморандум.

В соответствии с Венской конвенцией о международных договорах 1968 года, любой договор, подписанный главой правительства или министром иностранных дел, независимо от механизма его ратификации внутри страны, является международным договором. Венская конвенция говорит о том, что если страна оказала услуги, она имеет право требовать за них компенсацию.

Как можно было переходить на Минский формат переговоров или какой-то другой, если законами он уже обозначен? С правовой точки зрения неукоснительно должен выполняться Будапештский меморандум.

Кто запрещает нам поднять вопрос о проведении переговоров и разработке механизма реализации гарантий, которые мы получили?

Кроме того, мы можем заявить о том, что оставляем за собой право пересмотреть наше участие в договорах о неядерном статусе Украины в случае отказа партнеров выполнять свои гарантии. Это значит – на дипломатическом языке предупредить уважаемые страны, что мы будем защищать свои национальные интересы в любых условиях.

Мы должны сказать нашим уважаемым партнерам, что они должны быть не менее нас заинтересованы в этом, потому что нарушение Будапештского меморандума одной из стран-подписантов разрушает систему международного права в сфере ядерного разоружения. Как вы будете потом аргументировать Северной Корее и Ирану возможность их присоединения к чему-либо подобному, что сделала Украина.

То есть это дополнительные "козыри" на дипломатическом языке для того, чтобы вести переговоры, защищая национальные интересы Украины в соответствии с Конституцией и законами Украины и международным правом.

Вы хорошо знаете американскую политику и международные отношения. Насколько сейчас опасно и возможно достижение, как говорят американцы – big deal между Россией и США?

В политике нет сантиментов. В большой политике всегда сила государства определяется по четырем элементам – экономика, армия, дипломатия и информационная оставляющая.

Если мы эти четыре составляющие не будем поднимать, то вероятность развития такого события при дальнейшей дестабилизации в стране вполне возможна.

Информационная составляющая особенно важна. Ведь наш оппонент – Российская Федерация. Они отстаивают позицию, что Украина – это сфера национальных интересов России, что это недогосударство, что украинцы не способны создать эффективное правительство и государство. Они открыто об этом говорят и работают по этим тезисам.

Что противопоставляет этому Украина? Наше информационное пространство голое и не ведет никакой наступательной войны.

Произошел виртуальный третий Майдан – 73% проголосовало без кровавого Майдана за то, чтоб президент Порошенко ушел.

Это проявление мудрости нашего народа. Потому что количество оружия, количество прошедших ветеранов через войну в случае третьего Майдана как раз могли бы дать повод стране-агрессору позвонить коллеге за океан и сказать: "Ну, мы же предупреждали, они не в состоянии создать государство. Может, давайте вернемся к границам 39-го года? Маршал Сталин был не прав".

Агрессор пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим.

Сейчас очень важно, чтобы законно избранный президент понял, что важны не политические союзники, друзья детства, не комфортные тебе люди, а внепартийные профессионалы, которые доказали уже, что по уровню образования, по уровню практической деятельности и результатам этой деятельности, по своим моральным качествам могут спасти страну.

Вам вообще нравятся назначения президента Зеленского?

Я пока не вижу серьезных назначений. У меня нет сомнений в искренности президента Владимира Зеленского изменить ситуацию к лучшему, быть успешным главой государства и помочь стране выбраться из фактически полного коллапса системы государственного управления.

Понимая все сложности, которые стоят перед президентом, на сегодняшний день я не вижу ярких назначений.

Должны быть очень серьезные знаковые назначения таких людей, чтобы у оппонентов даже сомнений не было – с президентом шутить не надо. Я пока этого не увидел.

Авторитарно-клановая автократическая система, которую он унаследовал, затаилась и смотрит, проверяет его. Проверяет на прочность – ты как, уже овладел своими силовыми структурами? Но я этого пока не вижу.

Не понимаю, почему нельзя было назначить первых замов Министерства обороны, Министерства иностранных дел и назначить их исполняющими обязанности. Но это должны быть гиганты, такие фигуры, назначение которых у оппонентов даже не вызовет мысли о попытке атаковать.

Служба безопасности подчинена президенту. Если ты не ставишь задачи, не планируешь работу, не координируешь и не контролируешь, реально ты не управляешь ими. И тогда любые спецслужбы начинают гулять сами по себе.

А если в этих спецслужбах еще основа - это старый кадровый персонал, который формировался все эти годы по клановому принципу – то как продемонстрируешь, что взял управление в свои руки?

Как Вы считаете, что нужно: глубокое очищение СБУ, или достаточно поменять руководство, а люди, которые там есть, способны выполнять какие-то задачи?

Среднее звено СБУ – это прекрасные профессионально подготовленные кадры. Контрразведка вообще, по моему мнению, по подготовке одна из лучших среди спецслужб нашей страны. К сожалению, бездумные назначения политических руководителей в силовые структуры, которые ввел (третий президент Украины Виктор – ИФ) Ющенко, вымыли около 40 тысяч внепартийных профессионалов со службы.

Контрразведка в условиях необъявленной войны, большой бардак в управлении, Управление "К" и Управление экономической контрразведки жили своей жизнью. Тем не менее, служба сохранила свой костяк.

Очевидно, чистка должна быть, но как в китайской медицине. Руководство, которое было ориентировано на обеспечение бизнес-проектов ближайшего окружения ушедшего президента, конечно, должно быть зачищено. Также и люди, которые являются "пятой колонной", ориентированы на агрессора. Все это может быть в течение недели-двух зачищено в рамках правового поля.

Для человека, который не работал в службе, не знает технологии, который не вырос там по служебной лестнице это практически невыполнимая задача. В лучшем случае возле него будет несколько человек, которые будут ему разъяснять ситуацию. Но надо внимательно посмотреть, кто эти люди.

В очистке службы могли бы помочь комитет по вопросам разведки, аппарат СНБО, предоставляя альтернативную информацию президенту.

Что касается контрразведки, радиоразведки, погранвойск – это лучшие профессионалы, которые есть у нас в стране.

Часто говорят о декгбизации. Но главная проблема не в том, что когда-то заканчивали соответствующие вузы. У нас же служит очень много тех, кто закончил Академию ФСБ, Академию СВР. Они находятся в органах государственной власти. Никто не занимался очисткой госорганов от них. Вот в чем проблема. Этим должны заниматься профессионалы.

Есть тезисы "новые лица", "вот придут новые лица", "мы сами все создадим". Профессионалы всегда остаются профессионалами, особенно внепартийные. Это национальное достояние.

Управление "К" должно остаться при СБУ?

Еще в 2004 году, когда я был назначен в Службу безопасности, второй президент Леонид Данилович Кучма поставил мне задачу провести декгбизацию. Я открыто сказал, что не декгбизация должна быть, а ликвидация унаследованных функций от тайной политической полиции.

Тогда был разработан план реформирования службы. Он состоял из четырех элементов. Первое – это деление разведки и создание Службы внешней разведки – успешно сделано. Второе – передача военной контрразведки в Министерство обороны. Ни Ющенко, ни министр обороны Гриценко, которые поднимали европейский флаг, ничего не сделали для передачи, имея в руках уже подготовленный Департамент военной контрразведки. Что доказывает их некомпетентность или неискренность в публично декларируемых ими стремлениях к введению в военную организацию Украины стандартов НАТО. Все цивилизованные страны Евроатлантики имеют военную контрразведку в составе военных ведомств.

Следующий элемент – отделение правительственной связи в отдельный орган. Это произошло.

И последнее – это Главное управление "К" и Департамент контрразведывательной защиты экономики. Они должны были быть выделены из Службы безопасности и объединены с ГУБОП МВД. Я, как председатель Службы безопасности, инициировал это.

Разумеется, даже в те времена мы предполагали фильтрацию, переаттестацию личного состава, и на их базе планировали создать Национальное бюро расследований, что предполагала Конституция 1996 года. Это не выполнили, хотя все было подготовлено.

Ближе к партийным делам. Общественная организация была давно зарегистрирована. Как я понимаю, партия создается сейчас, на ходу, после президентских выборов. По какому принципу вообще людей туда берете?

Созданная нами Всеукраинская общественная организация "Сила и честь" достаточно структурирована. В основе – это ветераны Вооруженных сил, Службы безопасности, Погранслужбы, прокуратуры, милиции.

Мы пришли к выводу, что не можем влиять на серьезные процессы как общественная организация. Поэтому в 2009 году переименовали "Партию свободы", основанную в 2004-м, в партию "Сила и честь".

Идея заключалась в том, что в нее должны войти не более 10% из общественной организации "Сила и честь" тех, кто уже был на пенсии. В основе партии, мы считали, должна быть творческая и научная интеллигенция, активное студенчество, представители малого и среднего бизнеса.

Процесс ее формирования был вялотекущим.

На президентских выборах я принял решение выдвинуть свою кандидатуру. Меня просили это сделать. Я до последнего оттягивал, искал ту кандидатуру, которой с удовольствием подставил бы плечо. Когда оказалось, что никто из кандидатов в президенты не в состоянии будет остановить падение и угрозу потери государственности, я выставил свою кандидатуру, как самовыдвиженец.

Я очень благодарен 2 миллионам избирателей, которые проголосовали за нас. У нас украли 700 тысяч голосов. Мы не сумели их защитить. Есть даже видео, как стопки наших бюллетеней перекладывали. Нам удалось только 30% участков покрыть наблюдателями-волонтерами.

В условиях досрочных выборов (народных депутатов – ИФ) пришлось на ходу перестраиваться. Строительство партийных организаций, формирование списка.

Процесс был болезненный, но мы справились. Сейчас имеем основы практически во всех областях. Идет параллельно строительство партийных организаций, штабы развернуты.

Список. У так называемых старых партийцев были амбиции попасть в список, но не принимать участие в партийном строительстве. Кроме того, нам надо было и молодежь сюда привлечь.

Это выборы не президентские, а парламентские. Надо было в списке иметь тех, кому не надо будет учиться после прохождения в Верховную Раду, кто завтра готов заниматься законотворческой деятельностью и контролем над исполнительной властью.

Фильтрация у нас тоже болезненно очень шла. Последнего мы вчера или позавчера сняли с регистрации по мажоритарке. То есть ошибки, конечно, у нас были.

Но, мне кажется, наш список наиболее сбалансированный и самый лучший с точки зрения присутствия в нем людей, которые могут немедленно приступить к работе. Очищение будет и дальше идти. Мы очень серьезно к этому относимся и открыты для критики.

Как вы будете защищать результаты голосования, если на президентских выборах, по Вашим словам, у Вас украли 700 тысяч голосов?

Да, мы знаем точно, что их у нас украли. Официально поддержка составила 1 млн 400 тыс. голосов. На самом деле проголосовали 2 млн. избирателей, и мы взяли где-то около 10%. Но волонтеры были только на 30% участков.

Сейчас мы опять обратились к волонтерам, чтобы покрыть максимум участков.

У нас все-таки огромный электорат – 2 млн. человек. Думаю, что нашими представителями будут покрыты 90-95% избирательных участков.

В этот раз нам помог малый и средний бизнес. Сейчас мы даже в состоянии проплатить хоть какую-то рекламу в последнюю неделю-полторы. Потому что раньше у нас не было билбордов. И сейчас вы не видите у нас особой рекламы.

Кстати, (телеканалы – ИФ) "112" и NewsOne отказали нам в размещении рекламы. Собираемся разобраться по закону. Это же нарушение Конституции и закона о выборах.

Вы примерно подсчитывали, в какую сумму партии обойдется парламентская избирательная кампания?

Мне трудно сказать. Именно потому, что нам начал помогать малый и средний бизнес, думаю, мы выйдем где-то на 10-11 млн грн.

В случае прохождения в парламент, с какими политическими силами вы пойдете в коалицию, а с какими – нет?

Однозначно мы никогда не пойдем в коалицию с теми партиями, которые прикрываются тезисом "мир любой ценой". "Мир любой ценой" – это капитуляция.

У нас одна такая партия…

Вот с этой партией однозначно у нас не может быть никакой коалиции.

Мы за мир, но за мир победой, за восстановление суверенитета над всей нашей территорией, возвращение к нашим границам, международному праву.

По определению, с "Партией регионов", которая и привела к тому, что у нас война, тоже не вижу возможности кооперации.

Мои хорошие знакомые, друзья, которые хотели к нам в список пойти, не были активными "регионалами", но участвовали в создании партии. Мы приняли болезненное решение не брать в список таких людей.

С кем будем объединяться? Со всеми, кто разделяет наше видение строительства демократии. Но демократия – это не беспредел, не хаос. Это управляемость государством, это верховенство права. Я бы сказал даже – диктатура права.

Нужно заставить власть, прежде всего, исполнять Конституцию, законы. Мы за реальные реформы – за реформу политической системы государства, за реальное разделение трех ветвей власти, за реальную децентрализацию с передачей максимальных полномочий на места.

Мы выступаем за то, что каждое правительство раз в год должно отчитываться по пяти основным показателям – культура, наука и образование, здравоохранение, экология и демография. Если эти пять показателей в конце года правительства повышаются – правительство имеет право на работу, если нет – оно должно уйти.

С партиями, которые это разделяют, а не имитируют, мы готовы создавать коалицию. Мы искреннее хотим помочь новоизбранному президенту. В его личной порядочности я не сомневаюсь, но он должен объединить вокруг себя профессионалов.

Молодое политическое лицо, если речь идет лишь о возрасте, - это тупик. Популисты – это тупик.

Страшно еще то, что лимит времени исчерпан, лимиты на "майданы" исчерпаны. Мы находимся в цейтноте. Только профессионализм может вернуть управляемость государству, обеспечить рост экономики.

Когда речь идет о коалиции, многие говорят, что Ваша партия для "Слуги народа" является более удобным партнером по сравнению с "Голосом" и "Батькивщиной" в виду крайне высоких амбиций лидеров этих партий. Какие у Вашей партии могли бы быть амбиции, если говорить об исполнительной власти?

Об этом преждевременно разговаривать. Все зависит от нашего избирателя, от количества голосов, которое мы получим, от того, какая у нас будет фракция и от конфигурации в коалиции.

У нас есть специалисты практически во всех направлениях. По направлению обороны и безопасности, медицины, финансово-экономическому направлению, тарифам.

У нас амбиций не существует. Мы готовы работать в комитетах Верховной Рады, принести туда профессионализм по распутыванию наших законов, которые так написаны, что позволяют исполнительной власти нарушать Конституцию.

Мы готовы контролировать исполнительную ветвь власти. У нас амбиция одна – помочь спасти страну, которая стоит на краю пропасти.

На руководство какими комитетами будет претендовать Ваша фракция в случае прохождения в парламент?

Рано еще говорить. У нас прекрасная экспертиза, специалисты в сфере обороны и национальной безопасности. И медицина, и сельское хозяйство. Этих специалистов можете найти в нашем списке.

Многие мажоритарщики-самовыдвиженцы – это определенный резерв для парламентских фракций, которые будут сформированы на базе партий, прошедших в Раду. У вас есть критерии для мажоритарщиков, по которым будете принимать их во фракцию?

Первый вопрос для тех, кто захочет войти во фракцию: знают ли они стратегию и программные положения, которые являются нашей партийной идеологией. Мы считаем себя конституционными демократами. Нам ближе консервативные принципы. Консерваторы никогда не разрушают свой дом, пока не построят новый.

Если люди разделяют наши программные положения, с удовольствием вместе с ними будем работать.

Мажоритарщики сейчас – это местное самоуправление. Демократия – это пирамида. На места должно быть передано максимальное количество полномочий во внутренней политике. У центральной власти – оборона, безопасность, внешняя политика, финансы, общие правила, которые должны выполняться местными властями по законодательству.

Вместе с тем мы – за ликвидацию мажоритарки, последовательно выступаем за открытые партийные списки, потому что они дают возможность с мест формировать социальные лифты.