Запуск Libra несет риски для гривни -- управляющий партнер "ЭСКА Капитал"

Интервью управляющего партнера лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Сергея Васькова агентству "Интерфакс-Украина"

- С какой целью, на ваш взгляд, Facebook выпускает новую криптовалюту?

- Facebook анонсировал выпуск в начале 2020 года. У меня сложилось впечатление, что для Facebook это способ стать крупнейшим банком в мире без лишней бумажной и бюрократической волокиты и традиционных для такой финансовой структуры издержек. У самой популярной соцсети в мире сейчас около 2 млрд пользователей. Соответственно, эти люди – потенциальные клиенты их "банка". Представьте, что хотя бы 30% начнут пользоваться Libra, и вы получите масштабы. И многие захотят это делать - человек одним кликом в WhatsApp и Messenger сможет расплачиваться в кафе и совершать международные денежные переводы. Удобно? Конечно. Кроме того, полностью отпадает вопрос KYC - Facebook про Вас знает гораздо больше, чем ваш банк. Даже больше, чем вы сами, наверное.

Кроме того, Facebook, наверняка, просчитал свои издержки. Зачем им посредник в приеме платежей за рекламу, которая является основным источником интернет-гиганта? Купить понравившеюся вещь в Instagram можно будет всего одним кликом.

Фондовый рынок и аналитики уже отреагировали на новость ростом котировок. В случае удачи проекта FB станет одним из крупнейших игроков на финансовом рынке. И обеспечит себе еще один огромный источник доходов.

Криптовалюты давно стремились облегчить международные переводы. Но пока выглядит так, что Libra имеет шанс стать самой удобной и используемой. Надо сразу понять, что Libra это не классическая криптовалюта, а так называемый stablecoin. Курс ее будет стабильным, в отличие от остальных криптовалют, поскольку Libra обеспечена валютными резервами и активами. В whitepaper (описание продукта) сказано, что в корзину обеспечения будут входить краткосрочные облигации стран со стабильными валютами, американский доллар, английский фунт и швейцарский франк. У большинства аналитиков сразу сложилось мнение, что главную роль будет играть доллар.

Если это так, то Libra сможет зацементировать доллар в качестве международной резервной валюты – фактически сделав его новым "золотым стандартом". Так что, если смотреть с такой точки зрения, то основной бенефициар проекта – правительство США. Шутки шутками, но все же…

- Как выпуск Libra может повлиять на гривню и украинский фондовый рынок?

- На украинский фондовый рынок – очень несущественно, потому что он сегодня подает слишком мало признаков жизни. А вот для гривни есть большие риски, если исходить из той информации, которая опубликована при анонсировании проекта. Какая-то часть молодого поколения вполне охотно перейдет на расчеты в Libra. Насколько этот процесс будет массовым, невозможно сейчас предугадать, но для гривни есть опасность. Как и для всех валют стран третьего мира.

Еще одна рисковая сфера – денежные переводы от "заробитчан". На сегодняшний день достаточно большая часть валютных поступлений в Украину поступает от них. Если они быстро поймут, что намного дешевле переводить в Libra деньги своим родственникам, то приток валюты в страну через официальные каналы существенно ограничится.

- Как в целом, на ваш взгляд, отразится запуск Libra на рынке криптовалют в мире?

- Уже отразился. Мы видим рост всех основных криптовалют – особенно Bitcoin. Но, скорее всего, это результат шумихи вокруг проекта Facebook, чем реакция на изменение реальности. Практическое использование остальных криптовалют в обыденной жизни все также затруднено. По сравнению с тем же биткоином, Libra будет гораздо более удобной. Но она не имеет преимуществ децентрализации и отсутствия бенефициаров, которые имеет Bitcoin. Скорее всего, она подвинет позиции национальных валют.

- Изменится ли отношение инвесторов и мировой общественности к рынку криптовалют?

- Сейчас это эмоции, хайп. Потом люди обнаружат, что с Libra удобнее обращаться, чем с другими криптовалютами. Что будет дальше, с точностью трудно предсказывать, мир меняется очень быстро, надо еще дождаться 2020 года, когда будет запуск проекта. Но я не думаю, что Facebook убьет рынок других криптовалют. Все-таки Libra не предполагает децентрализацию, а это означает, что кто-то будет всем управлять в ручном режиме и всегда сможет заблокировать ваш счет. К тому же эта новая криптовалюта не обеспечивает никакой анонимности. Она привязана к доллару. То есть, по большому счету – это не криптовалюта в классическом смысле. В долгосрочной перспективе, когда люди поймут, что они отдают полную информацию о своей жизни корпорации, интерес к криптовалютам может снова увеличиться. Для любого человека вполне понятно желание быть как можно более анонимным в мире, который стремится тебя контролировать.

- На какие сферы это еще может повлиять?

- Кому надо озаботиться в первую очередь, так это международным платежным системам. Очевидно, что либра позволит не тратить огромные деньги на переводы через Western Union. А получив средства в либре, адресат сможет легко перевести их в доллары. Facebook со своей криптовалютой может вытеснить и PayPal из сферы интернет-торговли. Это лишь один пример того, к каким изменениям может привести запуск новой криптовалюты. На самом деле вызовы могут быть очень серьезными. Но все же пока предстоит понять, как пройдет запуск. И каким будет противодействие национальных регуляторов. А оно точно будет.

- Назовите 3-5 негативных/позитивных последствий.

- Для того, чтобы говорить о каких-то изменениях, нужно дождаться старта проекта – это 2020 год. Пока что можно лишь фантазировать. Из положительных моментов, которые видно сейчас, можно отметить, что Libra способна сильно облегчить работу всех людей, которые занимаются малым и средним бизнесом в мире. Для экономики это может быть хорошо. Миллениалы, которые, очевидно, станут первыми массовыми пользователями, получат удобный способ распоряжаться своими деньгами. Они же первыми потеряют анонимность. Facebook уже сейчас знает про нас очень многое. Libra даст ему еще больше информации, с помощью которой можно провести скоринг круче, чем у любого существующего ныне банка. Более того, можно будет в случае необходимости без труда заблокировать кого-то, создав ему массу финансовых затруднений. То есть контроль усилится.

По моему личному мнению, если Libra заработает в том виде, который анонсируется, страны третьего мира в Африке, Средней Азии, Латинской Америке получат огромную угрозу для своих национальных валют. Украина, кстати, тоже. Но и на развитых рынках возникнет вопрос бухгалтерского учета, как минимум. Даже министр финансов Франции уже сказал, что эта валюта не должна подменить национальные валюты и несет в себе определенные риски. Введение Libra может стать событием настолько сложным и глобальным по своим последствиям (как позитивным, так и негативным), что сегодня очень трудно все предугадать. Уже сейчас мы знаем, что Facebook крайне расхлябано подходит к политике персональных данных. А новая криптовалюта даст ему еще больше персональных данных. Как их будут использовать и оберегать?

- Как отреагируют Нацбанк и НКЦБФР на новую криптовалюту?

- Трудно предположить. Для начала Facebook должен ее запустить, чтобы на нее как-то реагировать. Нацкомиссия к ней не имеет отношения. Что касается Нацбанка, то, скорее всего, как обычно, он будет думать, как ее регулировать – это его традиционная политика.

- Как налогово будут регулироваться операции с Libra?

- Не думаю, что кто-то в мире уже знает механизм. В целом для всех криптовалют не выработано какого-то унифицированного решения этого вопроса. С Libra, которая еще не появилась, тем более. Пока, вообще, непонятно как будет выглядеть ее запуск на практике. Многие европейские политики высказываются о рисках, связанных с Libra. Вопрос даже будет обсуждаться на ближайшем саммите G7. Но о налогообложении пока никто ничего не сказал.

- Могут ли украинские компании войти в число членов ассоциации Libra?

- Могут. Цена вопроса – $10 млн. Вот только надо показать происхождение денег, а немногие украинские компании сегодня могут в этом плане быть убедительными для любого западного партнера.