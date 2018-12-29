Руководитель ГК "Фокстрот": Надеемся, что за два-три года рынок полностью обелится…

Эксклюзивное интервью руководителя ГК "Фокстрот", главы наблюдательного совета сети "Фокстрот", Валерия Маковецкого агентству "Интерфакс-Украина"

Поделитесь финансовыми итогами года сети "Фокстрот".

В целом в 2018 году мы видим рост экономики, соответственно рынок бытовой электроники также развивается. По итогам 11 месяцев мы видим рост продаж на уровне порядка 28-30%. Однако в нашей отрасли ключевой месяц – декабрь, по его итогам можно будет судить о результатах года. К сожалению, до сих пор около 50% отрасли находится в тени, поэтому оценить результаты рынка в целом очень сложно.

За счет чего был рост, по вашему мнению: открытие новых магазинов, увеличение стоимости товаров, или другие факторы?

Одним из факторов, конечно, является инфляция, но она была не так ощутима, как в сфере продуктового ритейла. Инфляцию я бы оценил в 5-7%, максимум. Учитывая рост порядка 30% в целом, мы растем вместе с рынком. Рост идет за счет увеличения платежеспособности населения, роста зарплат и улучшения потребительских настроений покупателей.

Ожидаете, что в следующем году динамика сохранится? Факт выборов может повлиять на изменение потребительских настроений?…

Из моего опыта, выборный год никаким образом на объеме бизнеса не сказывается. В первую очередь, важны развитие экономики, инфляция, соотношение курса гривни к основным валютам и доход населения. Мы рассчитываем, что в следующем году будет рост на уровне 18-20%.

Конкуренция на рынке сетей электроники и бытовой техники заметно усилилась в последние годы. Традиционным торговым точкам приходится также конкурировать с онлайн-магазинами. Рынок очень активен: Rozetka открывает физические магазины, "Эпицентр" развивает интернет-магазин 27.ua, все остальные инвестируют в ремоделинг магазинов, делают упор на гаджеты.

Как давнему флагману рынка - "Фокстроту" – приходится удерживать свои позиции?

Вы правы, это один из самых конкурентных бизнесов. Объем рынка большой, поэтому многие хотят этим заниматься. Мы удерживаем лидирующие позиции, хотя на самом деле это очень непросто. Технологии продаж меняются, и мы можем наблюдать успех многих сетей в электронной коммерции. Сегодня цены для конечного потребителя на официальный товар в онлайн-магазинах и в традиционных магазинах одинаковы.

Должен заметить, что "Фокстрот" также развивает многоканальные продажи. Потребитель может приобрести товар на нашем веб-сайте, в ближайшем магазине, или заказать доставку прямо до двери – из сайта или магазина с помощью электронного каталога, – получив при этом еще и квалифицированную консультацию. Вижу, что такую же модель развивают Comfy и "Эльдорадо". Мы понимаем большие перспективы этого рынка.

По поводу конкурентов, думаю, баланс, в целом, сохранился. В этом году немного усилились позиции Comfy, в первую очередь, за счет онлайн-продаж. В то же время, Rozetka, как мне кажется, в нашем сегменте (БТиЭ – ИФ) за счет выравнивания цен "on line" и "off line" немного долю рынка потеряла. Это успешный интернет-магазин с огромными группами и видами товаров, но сейчас он больше работает как маркетплейс. Также появился новый сильный игрок на рынке - "Эпицентр", который за счет больших инвестиций пытается занять свое место в этом сегменте рынка, концентрируясь в основном на бытовой технике для своего потребителя.

Мы имеем также конкурентов, специализирующихся на наиболее растущем сегменте: гаджеты, смартфоны, планшеты. Это два сильных конкурента – "Цитрус" и "Алло", которые в последние два-три года были довольно успешны.

Сейчас смартфон фактически один из основных атрибутов жизни человека, особенно подрастающего поколения. Замена устройств происходит в среднем каждые два-три года. Однако, к сожалению, до сих пор – некоторые игроки особенно в сегменте гаджетов используют серые схемы ввоза, занижая реальную стоимость ввозимой продукции при ее декларировании, или завозя ее вообще контрабандой. Используя лазейки в налоговом законодательстве и не платя налогов, они фактически имеют серьезные конкурентные преимущества, например, возможность оплачивать значительно более дорогую арендную плату в самых лучших торговых точках или платить высокие кэшевые (черные) бонусы персоналу. В любом бизнесе есть доходная часть, формируемая маржой, с которой мы оплачиваем свои затраты. Если вы занимаетесь "серым" бизнесом, то эта маржа на 15% выше, и у вас есть дополнительные 15%, которые можно вложить эти средства в продвижение, рекламу, оплату самых знаковых арендных мест. Конкурировать в такой ситуации сложно, но мы стараемся, и "Фокстрот" сохраняет на рынке лидирующие позиции. Уточню, что "Фокстрот", Comfy, "Эльдорадо – это "белый" бизнес.

Фактически "Эпицентр" сейчас вклинивается в тройку крупнейших сетей по бытовой технике – Comfy, "Эльдорадо", "Фокстрот"?

Да, они являются нашими конкурентами, так как довольно успешно вошли в сегмент бытовой техники. Они проинвестировали значительные средства в товарные запасы и специализированные отделы в своих гипермаркетах. Но бытовая техника и электроника – это не гвозди или плитка. Товар устаревает и теряет в стоимости очень быстро. И если "Эпицентру" не удастся обеспечить требуемую оборачиваемость товарных запасов, которой пока у них нет, то возможны большие финансовые потери в будущем.

Ваша доля на рынке изменилась?

Мы ориентируемся на такой показатель, как доля рынка в сетях. Официальные отчеты по нему дают все крупнейшие операторы рынка и небольшие региональные сети. У нас порядка трети рынка.

На самом деле никто не работает ради доли рынка. Так работают только большие бренды-производители, у которых есть огромная маржа. Например, Apple производит "Айфон" за $200, а продают за тысячу. Для них важна доля рынка, огромная маржа позволяет покрывать любые затраты. А когда ты работаешь на марже 10-12%, то доля рынка – это важный, но не главный показатель. Первый показатель – эффективность и современность бизнеса, теряешь ты, или зарабатываешь деньги. Для чего ты все это делаешь? Чтобы платить зарплаты, покрыть расходы, оплатить налоги и еще часть оставить на развитие. Может, я бизнесмен старой формации, но работа ради доли рынка мне непонятна. Ведь для чего строится бизнес? Чтобы он приносил прибыль.

Как вы планируете строить бизнес-стратегию для удержания позиций на рынке? Особенно, в онлайн-направлении?

Компания приняла решение об инвестировании больших средств в современную онлайн-платформу, одного из лидеров этого сегмента в мире – SAP. Это довольно большие инвестиции, которые помогут нам перестроить технологию продаж, интерфейс общения с потребителем, и надеемся, нам удастся усилить позиции в онлайн-продажах. Мы планируем, минимум, в два раза увеличить продажи в этом сегменте. Сейчас доля онлайн-продаж сети "Фокстрот" составляет порядка 10%.

А какие именно инвестиции?

Это коммерческая тайна.

Расширение физических магазинов планируете, или будете делать редизайн существующих торговых точек?

Мы считаем, что магазинов у нас достаточно – 162 магазина в Украине. Какую-то часть из них, в первую очередь, малоэффективные магазины, закроем, вместо них будем открывать точки в новых современных торговых центрах, то есть, идти путем стандартного развития торговой сети. Новых магазинов в 2019 году будет порядка 10-20, но это, в основном, будет релокация. Намного больше инвестиций будет направлено на обновление сети: это будет инвестиция в новые форматы: новое оборудование, новые вывески, новые технологии продаж и т. д.

Сколько планируете инвестировать в обновление магазинов?

В следующем году мы планируем переформатировать порядка 60 магазинов, стоимость "переформата" одного магазина –4-6 млн грн.

Какие объемы "черного" рынка в Украине, по вашим оценкам?

Его очень сложно посчитать. Но, по моей оценке, сейчас 50% рынка - "черного" и "серого". Кто-то говорит о 40%, по другим оценкам, вообще 60%. Это в основном контрабанда и недоплата налогов при ввозе и продаже товаров. При этом относительно контрафакта, если взять основные бренды, думаю, доля невелика. Контрафакт, в основном, на базарах продается, но его посчитать невозможно, никто не даст точную цифру. Я думаю, это не более 5%.

А в несетевых интернет-магазинах?

Они располагают возможностями продавать не контрафактную продукцию, а контрабандную. Продукцию, предназначенную для других рынков, т.е. без официальной гарантии производителя и, естественно, без уплаты налогов.

Как вы оцениваете инициативу по введению параллельного импорта? Ряд крупных ритейлеров активно продвигают это нововведение.

Мы практически не занимаемся импортом. В основном, "Фокстрот" работает с местными поставщиками, крупнейшими производителями, которые имеют здесь локальные склады – Sony, Samsung, LG. Поэтому напрямую нас это не касается. Наша позиция – здесь есть как плюсы, так и минусы, однозначно оценить нельзя. Во-первых, да, есть какой-то контрафакт, есть товары, которые для нашего рынка не предназначены, но они могут завозиться и потом некачественно работать, выходить из строя из-за перепадов напряжения, стандартов сети. Производители об этом заботятся и не хотят, чтобы такие товары попадали на рынки, для которых не предназначены. Во-вторых, не секрет, что на каждом рынке есть свои цены, это политика производителя и нам на это трудно влиять. В-третьих, есть моменты с транспортировкой техники, правильным хранением, корректной представленностью "на полке" - эти вопросы важны для бренда.

С другой стороны, контрафакт существует. Например, в Китае можно купить подделку под "Айфон" или Samsung за $50-70. Конечно, производители боятся, что эта техника может попасть на рынок. Что же касается цен на украинском рынке, у нас цены от мировых рынков практически не отличаются. Всегда существует конкуренция между брендами. Те же Apple, Samsung, LG, Sony, конкурируя между собой, вынуждены предлагать адекватные условия потребителю. Конечно, существуют различия в налоговом законодательстве различных стран, которые влияют на конечную себестоимость товара, но в целом цена почти одинаковая.

С другой стороны, у крупных международных сетей гипермаркетов, присутствующих в Украине, есть большие бизнесы в других странах. Там у них могут формироваться излишки товаров, которые, по каким-то причинам, не были проданы. Вот для этого и нужен параллельный импорт, чтобы привезти и продать этот товар здесь. У них там рынок изменился, другая конкурентная среда, и они думают, что в Украине это можно продать. Живой недавний пример - дизельгейтные автомобили. Для Европы слишком токсичные - пусть украинцы дышат.

А дистрибьюторы-производители не совсем согласны с этим, потому, что это товар не для этого рынка. Здесь же не будет гарантийного обслуживания, этот товар здесь не сертифицирован, нет инструкций. Это не такой простой вопрос.

Расскажите о логистической инфраструктуре компании. Вы самостоятельно управляете логистикой или она на аутсорсе?

С 2018 года логистика находится полностью на аутсорсе. Склады мы арендуем и с этого года управлением складами также передали на аутсорс. Работаем с компаниями "Корсо", "Новая почта", "Укрпошта" и "Престо". Товар хранится на двух складах – в Гостомеле (30 тыс. кв. м) и Днепре (12 тыс. кв.м).

Почему приняли такое решение и как оно оправдывается?

Весь мир так работает. Ни одна сеть бытовой техники не имеет своего склада. Аутсорсинговая компания работает с рынком, использует лучшие технологии и оптимизирует затраты.

К сожалению, сейчас трудно оценить эффективность данного решения. В этом году сильно выросли затраты на топливо и зарплаты. Поэтому логистика с переходом на аутсорс даже немного подорожала. Но простой расчет показывает, что работать самостоятельно будет дороже.

Аренда складов также выросла?

Аренда повысилась, но сильнее всего выросли зарплаты – почти в два раза. Грузчики, водители. Хотя зарплаты по складу в процентном соотношении снизились.

Свои склады и автопарк у вас были?

У сети не было своего склада. Автопарк был и сейчас есть. На самом деле логистический рынок в Украине пока еще не развит и сильной конкуренции среди логистических компаний нет. Есть западные компании, работающие в Украине, но стоимость их услуг нам пока не по карману. Пока мы пользуемся услугами украинских компаний и надеемся, что качество их услуг будет расти.

Вопрос продажи сети "Фокстрот" сейчас не стоит?

Наверное, самый лучший бизнес – это создать его и успешно продать. Конечно, мы рассматриваем такую возможность, но, при условии, что будут достойные предложения. Но, откровенно говоря, в ближайшей перспективе их не может быть.

Почему?

Потому, что нет покупателя, никому это не интересно. Бизнес высококонкурентный, и существуют определенные риски. Для того, чтобы был интерес у серьезного покупателя, весь рынок должен работать на 100% в белую. Не очень приятно говорить об этом, но, например, в России 99% рынка является белым, они смогли это сделать, была политическая воля. Там создали условия и практически все крупнейшие производители автомобилей и бытовой электроники создали там свои предприятия. Туда никто не возит контрабанду, все платят налоги. У нас же 50-60% серого или черного рынка, никто не хочет размещать производство, а украинские квалифицированные рабочие уезжают работать в Европу или в ту же Россию.

А во сколько вы оцениваете сеть "Фокстрот"?

Есть много мировых методик оценки стоимости бизнеса. К сожалению, в Украине не работает основная методика – фондовая биржа. На самом деле, бизнес стоит столько, сколько за него готовы заплатить инвесторы. Если бизнес успешно функционирует, если эффективно работает команда под контролем собственников, то стоимость в Украине высококонкурентного бизнеса можно оценить показателем EBTDAх5-8.

Относительно команды. Планируются ли в "Фокстроте" кадровые изменения?

Мы поменяли маркетинговое агентство на аутсорсе. Сейчас они готовят нам маркетинговую стратегию в связи с масштабным обновлением сети. Так что в 2019 году маркетинговой стратегией будет заниматься новая команда.

У вас есть магазины за границей. Как они работают?

Да, у нас есть сеть из пяти магазинов в Молдове. Бизнес там небольшой, но в целом успешный. Два года назад в Молдове произошло обеление рынка. Вслед за этим к нам тут же начали поступать предложения о продаже сети, появился покупатель.

Это локальный или международный покупатель?

Международный.

Какие вы видите перспективы развития сети "Фокстрот" и рынка в целом?

Мы надеемся, что доходы населения будут расти, экономика страны будет развиваться. Для этого у нас есть все предпосылки. У нас есть уникальная возможность работать беспошлинно и на рынок СНГ, и на рынок Евросоюза. Поэтому я надеюсь, что с развитием экономики будет расти и наш бизнес. Надеемся, что за два-три года рынок полностью обелится. Для того, чтобы Украина развивалась со всем мировым рынком, а не была "догоняющей" с точки зрения наших возможностей по инвестированию. Если мы вернемся хотя бы на уровень 2013 года, то наш бизнес увеличится в два раза. Думаю, это перспектива трех лет.

ГК "Фокстрот" также развивает сеть торговых центров Depo't. Какие у вас планы относительно нее? Продавать или строить новые объекты не планируете?

Этот бизнес демонстрирует неплохую эффективность. Объекты стабильно прибыльные. Арендные ставки в этом году выросли порядка 30%. Поэтому мы планируем развивать данное направление бизнеса и вопрос продажи пока не стоит.

Как именно развивать?

У нас есть несколько проектов строительства и ряд проектов расширения/обновления действующих объектов.

Где следует ожидать появления новых ТЦ? Это будет Киев?

Нет, в Киеве мы не планируем строить. Это специфический рынок с долгой и не очень высокой отдачей вложенного капитала. Нужно либо полностью концентрироваться на этом направлении бизнеса, или иметь доступ к крупным объемам собственных или дешевых кредитных средств

У нас такой возможности нет. У нас другая стратегия: строительство коммерческой недвижимости в регионах Украины. Мы стараемся приобретать уже готовые и, с нашей точки зрения, ликвидные, небольшие объекты. В следующем году мы запланировали строительство хорошего объекта в центре Чернигова, сейчас разрабатываем проект реконструкции. Также ведем реконструкцию своего объекта в Кривом Роге, пристраиваем полноценный спортивный комплекс с бассейном для сети Sportlife. Планируем реформат ТЦ в Запорожье, увеличения нашего ТЦ в центре Кропивницкого. Плюс, возможно, мы примем участие, как партнеры, в одном из харьковских объектов.

Насколько масштабны будут эти проекты?

Это проекты нашего формата – 10-15 тыс. кв. м, то есть небольшие ТЦ областного масштаба. Пока на киевские масштабы мы не готовы.