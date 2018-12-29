Аваков: МВД не допустит незаконных схем на выборах-2019. Не будет преференций и админресурса. Будет безусловная защита прав каждого! (Часть II)

Эксклюзивное интервью министра внутренних дел Украины Арсена Авакова информационному агентству "Интерфакс-Украина" (Часть II)

часть I

Пограничный проект "Стена" в обществе ассоциируется с возможными злоупотреблениями и уголовным преследованием… А что это такое на самом деле?

Проект "Стена" при всех спекуляциях вокруг него, на самом деле очень нужное и важное дело. И он успешно продвигается.

Откуда спекуляции? Именно потому, что это чрезвычайно эффективный инструмент контроля границы! Поэтому была развязана такая оголтелая кампания дискредитации: компания прорусских ботов инициировала наших идиотов — и пошло-поехало. Бред! Или наоборот – циничная манипуляция общественным сознанием украинского общества со стороны врага. К сожалению, до некоторой степени успешная...

"Стена" — один из важнейших инфраструктурных проектов нынешнего времени. Важнейший для обороны страны инструмент — поэтому такое оголтелое противодействие со стороны России и ее приспешников.

На самом деле это вовсе не "стена" из "Игры престолов", как пытаются показать заказные провокаторы, это сложнейшее инженерный комплекс высокотехнологического контроля границы. Это сеть "интеллектуальных" вышек, между которыми проложены сейсмокабели, реагирующие на любое движение; сеть ограждений и опорных пунктов в сочетании с ограничительными рвами. Это мониторинг ситуации и возможность оперативно – в считанные минуты! - реагировать на попытку нарушения. Это защищенность границы и возможность в разы сократить количество людей на дежурстве, повысив эффективность пограннарядов.

Сегодня практически закончено сооружение «Стены» на территории Харьковской области. Соответственно, нарушители теперь стали активнее в Сумской и Луганской областях. Поэтому будем продолжать.

Надо понимать, что на каждом отрезке есть свои нюансы. Например, в Сумской области местность очень лесистая и болотистая, соответственно, там нужны решения иного уровня, чем в Харьковской: будут задействованы дроны, организованы специальные системы контроля, группы реагирования не только наземные, но и воздушные, и так далее…

Повторюсь, в это вопросе в целом есть огромное недопонимание общества. Есть целенаправленная программа компрометации этого проекта. Если бы хотя бы половина бюджета дискредитации этой программы была направлена на строительство "Стены" – мы бы ее уже заканчивали! На самом деле, каждому разумному человеку должно быть совершенно понятно: нам необходимо инвестировать большие ресурсы в укрепление границ, поскольку дело касается безопасности страны!

А для "киевской тусовки" расскажу еще, что у нас в 150 км от Киева около 200 км практически неконтролируемой границы - речь идет о Чернобыльской зоне, топях и болотах. Не то, чтобы она была совсем неконтролируема, но тот мониторинг, который мы проводим сейчас, не сопоставим с уровнем безопасности, который мы считаем достаточным. И в такую безопасность необходимо инвестировать средства!

Вопрос охраны морских границ более чем актуален…

Мы планируем полностью перестроить систему контроля и охраны морских границ. У нас есть специальные электронные системы мониторинга контроля по морю, а в последнее время актуальны вопросы, касающиеся нашего морского присутствия.

Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет! Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей. МВД планирует заказать порядка 20 современных пограничных катеров 32-35 метров, которые будут изготавливаться на одном из наших заводов в сотрудничестве с одной из ведущих французских компаний – с высокой степенью локализации проекта в Украине.

Завершая разговор о проектах МВД. О реформах полиции украинцы, пожалуй, знают больше всего…

Это все так, крупными мазками. В целом, я надеюсь, из нашего разговора стало очевидно, что у нас довольно сбалансированная ситуация в системе. И это очень важно для нас, для вас, для всей страны. Потому что это именно тот качественный сервис безопасности, который мы должны обеспечить!

Всего же в этом году мы начали более двух десятков серьезных программ по всем нашим структурам, не считая ведомственных проектов. При этом каждая программа требует серьезной подготовки, проработки стратегии, обеспечения финансирования, законодательного обеспечения…

Если говорить о полиции, то одним из ключевых моментов в этом году стало появление нового подразделения "ТОР", это тактики, легкий спецназ, который привлекается, когда обычных полицейских сил уже не хватает, а вводить КОРД еще нецелесообразно. В этом году мы полностью завершили формирование КОРДа – уникального в своем роде тяжелого полицейского спецназа. Это 600 человек по всей стране, элита из элит, которой под силу решать любые задачи. Появилась полиция диалога, которая умеет успокаивать в кризисных ситуациях, работа этих полицейских очень важна на массовых мероприятиях. Формируем службу школьных полицейских, готовим полицию прав человека…

Я могу еще несколько часов рассказывать – и это только полиция. Примерно также обстоит дело и по всем остальным направлениям!

На руках у украинцев несметное количество оружия, вывезенного, в том числе, с фронта. Как не допустить применения этого оружия на мирной территории?

Преступления с оружием, вывезенным с фронта, гранатами - это сегодня очень большая проблема. Грубо говоря, в нашей стране у среднестатистического пассионария – в кармане лежит граната. Это проблема возвращающихся с фронта. Такой себе опасный трофей... А что он дальше с ней делает? Взрывает неверную жену, бросает гранату в соседа, обидевшись, что тот корову его ударил, в пьяном разговоре срывает чеку…

Как бороться? Думаю, что превенция имеет большое значение, тем более что мы уже более-менее знаем эту категорию людей… Определенное снижение числа таких преступлений есть, но этот фактор все равно никуда не денешь - 400 км линии фронта!

Когда в стране идет война – боевое оружие становится фактором бытовой преступности. Так происходит во всем мире, увы. Важно на это трезво смотреть и включать противодействие. Стараемся так и делать.

Есть ли смысл и актуальность создания муниципальной полиции?

Муниципальной полиции в Украине нигде нет и пока не будет, мы это очень жестко пресекаем. Я не единожды заявлял и повторю: монополия на насилие должна принадлежать только государству!

Да, создаются различные муниципальные подразделения охраны порядка, муниципальная "варта" есть в Харькове, в Днепре. Мы готовы делегировать им решение вопросов парковок, например. Если муниципальные власти хотят более плотного сотрудничества с полицией, то мы сейчас начинаем развивать так называемые подразделения полиции охраны. Будем делать такой проект в Днепре. Эти подразделения будут иметь отдельную задачу, допустим, обеспечение безопасности на определенных объектах.

В Германии, США есть муниципальная полиция, наряду с федеральной, но это федеративные страны. Но Украина – унитарное государство, и у нас может быть только Национальная полиция.

Месяц действия военного положения дал какие-то результаты в плане криминогенной обстановки?

В 10 областях, где действовало военное положение, за этот промежуток времени произошло снижение количества уголовных правонарушений на 20%, в том числе, тяжких и особо тяжких – 23%, на 26% больше раскрыто фактов незаконного обращения с оружием.

То есть, можно говорить, что ужесточение режима привело к снижению уровня преступности.

Какое количество граждан РФ не было пропущено через границу?

Что касается недопущения граждан РФ, то с начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 гражданам РФ. Соответственно, Россия нам ответила возвращением 351 украинского гражданина.

Насколько было оправдано военное положение в том виде, в котором оно было?

Реальный плюс – это были хорошие тактические учения. С этой позиции военное положение было оправдано.

МВД за это время отработало четкий алгоритм взаимодействия всех служб и подразделений в режиме чрезвычайной ситуации, проверили действенность мобилизационных протоколов, организовали оперативную связь. Были сформированы Межведомственный оперативный штаб органов системы МВД и ведомственные ситуационные центры. Мы провели масштабные штабные учения по переводу Единой государственной системы гражданской обороны из режима функционирования в мирное время в режим чрезвычайного положения, и большие учения всех подразделений МВД с отработкой всех возможных чрезвычайных ситуаций, в которых приняли участие 1165 человек и 102 единицы техники. Была создана специальная группа для координации деятельности наших служб с Генштабом.

Но все-таки это не был совсем уж полноценный тренинг: не была введена ставка Верховного главнокомандующего, не были введены военные администрации, не было прямого подчинения ни одной из служб военным властям. В целом это был суррогат военного положения.

Вопрос в контексте предстоящих выборов. Просчитываются ли Вами риски избирательной кампании? Как защитить правопорядок во время подготовки и проведения выборов?

Исходим из того, что полиция будет вести себя как независимый государственный институт. Вне зависимости от моих политических воззрений и симпатий, полиция не будет участвовать в политических процессах. Это я вам гарантирую!

Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский, ни Бойко, ни Гриценко, ни кто-либо другой, с одной стороны не могут рассчитывать на преференции со стороны Национальной полиции, с другой стороны — могут рассчитывать на защиту своих прав, даже если мне лично, как политическому министру, кто-то из них несимпатичен. Для этого мы и разделили должности политического министра и главы Национальной полиции, который имеет 5-летний контракт и достаточно независим.

Будут ли расследоваться факты организации так называемых избирательных "сеток" до начала выборов?

Полиция не будет покрывать никаких "каруселей", никаких схем, никаких "сеток", не будет в этом участвовать, и будет пресекать все незаконные схемы.

Для этого мы недавно подписали специальный Меморандум с ЦИК и проводим целевую подготовку полицейских по квалификации преступлений, связанных с избирательным законодательством.

А то возникает следующая ситуация: "Мы зафиксировали "карусель", а что такое "карусель" с точки зрения УК? Как полиции надлежит действовать?" Вот сейчас и готовим полицейских к грамотной работе с такими ситуациями.

Во время избирательного процесса полная монополия на силу будет принадлежать исключительно Национальной полиции и Нацгвардии. Никаких гражданских групп, "титушек", "национальных дружин", патриотических активистов и прочих! Все будет очень жестко пресекаться, я заранее предупреждаю. Они все это уже хорошо знают, но еще раз я это повторю публично: даже если эти "сетки" и "карусели" как-то связаны с кем-то из представителей власти, это ничего не изменит в нашей реакции на них!

Вот я сейчас слышу, что один из депутатов ездит по стране и строит избирательные "сетки", которые помогут украсть голоса граждан. Хочу предупредить тех, кто соглашается, потому что надеется на этом заработать: это обман! Тут важно понимать, что работает этот механизм исключительно тогда, когда есть "высшая воля" и инвестиции больших средств в покупку голосов. При товарище Януковиче МВД работало с ним в спайке и потому такие схемы сходили с рук. Во всех остальных случаях это не работает, даже если они сильно хотят! Чем это кончилось для Януковича – мы уже знаем.

Так вот я вам говорю, что МВД в целом и Национальная полиция в частности не будет участвовать ни в одной из таких схем. Более того, если это сейчас дойдет от "точки намерений" до "точки реализации", вне зависимости от возможности конфликта внутри коалиции, я займу однозначную позицию, и мы будем действовать жестко! Уверен, тут меня целиком поддержит и генпрокурор.

Ключевая проблема дестабилизации страны в 2014 году была не в том, что Янукович плох, а в том, что он полностью дискредитировал весь государственный аппарат, разрушил его, в том числе доводя до нуля авторитет служб, которые должны были обеспечивать правопорядок: милицию, внутренние войска.

Я говорю полицейскому региональному руководителю: "Дорогой друг, какой бы губернатор, мэр, оппозиционный лидер, что бы тебе ни говорил о "деликатности избирательного процесса", не слушай, не соглашайся участвовать – не бойся просто качественно делать свою работу! И тогда ты будешь уважаемым офицером, выполнившим свой долг перед людьми. Это все, что я хочу от вас!". Это моя принципиальная позиция.

И когда, по мере приближения к выборам, начнет "искрить" — вы увидите, что мы к этому готовы и справимся с такими вызовами.

Готова ли полиция не допустить захват участков, атаки избиркомов?

Подозреваю, что будут попытки атаковать и избирательные участки, и комиссии, и много еще чего… Послушайте, мы обеспечили нормальное проведение выборов в тяжелейшем 2014 году, обладая на порядок меньшими возможностями - и мы точно знаем, как провести их сейчас. Проводятся и технические, и тактические учения, тренинги, подготовка сотрудников. У нас будет очень сложная задача, но, думаю, МВД полностью к ней готово.

Как обеспечить безопасность кандидатов? Будут ли надлежащим образом расследоваться преступления в отношении них?

Мы готовы взять на себя охрану ключевых кандидатов. Многие из них считают, что им этого не надо, потому что, мол, государство таким образом будет за ними следить. Но я заявляю: у нас совсем иные цели и задачи! Если обратятся – мы сработаем честно.

У нас достаточно серьезная оперативная компонента, мы видим группы, которые сопровождают по областям Гриценко, Тимошенко, группы, которые пытаются выставлять против Порошенко. Мы понимаем, кто все это организовывает, как это происходит и зачем. Увидим состав преступления – вмешаемся. Пока же, во всех этих предварительных политических играх - нас беспокоит исключительно безопасность процесса. И я предупреждаю, что полиция будет жестко реагировать на политические игры, переходящие грани безопасности и законности.

Мы готовы каждого кандидата в президенты обеспечить надлежащим уровнем полицейской охраны, чтобы при необходимости полицейские силы могли вмешаться, не допустить обострения.

Речь идет о физической охране?

Да, и о физической охране. Но это не означает, что рядом с кандидатом будут топтаться дяди с пистолетом. Это значит, что мы будем контролировать ситуацию, все поле события и сможем, в том числе, принять превентивные меры безопасности в случае необходимости.

Мы прекрасно видим, что в ряде случаев, вместе с политическими оппонентами в провокациях участвуют отдельные недобросовестные чиновники. Это может привести к высокому уровню дискредитации государственных институтов в целом, и мы получим негативные последствия более глобальные, чем проигрыш конкретного политика.

Каждый из кандидатов должен понимать, что есть система государственной безопасности, которую никто не может перешагнуть. Но и соответственно — на нее можно рассчитывать.

Ужесточение наказания за избирательные нарушения могло бы стать сдерживающим фактором в ряде ситуаций?

Мною инициирован и сейчас находится в парламенте законопроект, ужесточающий наказание за нарушения в сфере избирательного законодательства. Хорошо было бы, если бы в январе-феврале следующего года он был проголосован. Если он не будет проголосован, придется признать, что и провластные, и оппозиционные политические силы заинтересованы в "мутной водичке". Это будет говорить об уровне политической культуры сегодня. Я бы очень хотел ошибаться.

С получением Томоса насколько велика вероятность межконфессионального противостояния? Может ли церковный фактор быть использован в избирательной гонке?

Наша сегодняшняя межцерковная ситуация может быть еще одним фактором дестабилизации, который я вижу возможным в контексте выборов.

Стратегически очень правильное и хорошее дело для Украины – создание украинской поместной церкви, но потенциально - очень опасное, ведь политики могут этим спекулировать и разжигать огонь вражды.

В этой ситуации мы не должны позволить нашим врагам из этого сложнейшего процесса сделать для нас проблему. Это ответственность обеих сторон, в том числе, участвующих в этом процессе церквей.

Одни не должны форсировать процесс и привлекать к нему экстремистские радикальные силы, а другие должны понимать объективность процесса.

Я хочу подчеркнуть, что мы никому не позволим применять силовые варианты. Не надо нанимать отряды, чтобы охранять Лавру или какой-то храм, отряды с любой из сторон будут нами разоружены, а все силовые попытки будут жестко пресечены.

Мы эту ситуацию уже проходили 14 октября. Я вынужден был приглашать к себе иерархов обеих церквей, говорить с ними прямо, предупреждать. Вынужден был приглашать Новинского и еще ряд политиков и говорить в глаза: "Дорогие друзья, прекратите нанимать людей, как вы говорите, для охраны храмов, прекратите созывать "титушек""… Они обещали, что не будут. Тем не менее, были те, кто нас не услышал и пытался устраивать провокации. Все они были задержаны (около 100 человек) и посетили райотдел полиции…

То же относится и к праворадикалам.

Я никому не позволю вмешиваться в межпарафиальные отношения и искать тут поводы для дестабилизации.

Насколько серьезным может быть вмешательство РФ в избирательный процесс в Украине?

Недавно британцы объявили, что нашли аж 5 тысяч аккаунтов Твиттер, которые вмешивались в британские выборы. Мне было смешно. У нас с Россией фактически общее информационное поле, и вмешательство будет колоссальным по моим оценкам.

Не думаю, что Россия будет физически вмешиваться в выборы, но они уж постараются проявить максимальную активность в пропаганде — и будут смотреть, может мы сами себе "голову сломаем". А мы, как взрослое демократическое общество, должны проявить мудрость не доставить им этого удовольствия!

Церковная тема может быть использована Россией для провокаций "под выборы"?

Как один из плохих вариантов, я допускаю провокации со стороны России. К примеру, кто-то где-то захватит какой-то храм, подожжет, не дай Бог, погибнут люди, и туда Путин, условно говоря, лично на вертолете прилетит и начнет кричать, что гибнут люди, и духовенство, и русский мир. Мы не должны дать возможности это сделать.

Поэтому как превенция – жесткая реакция полиции на малейшие нарушения.

За президентскими выборами последуют парламентские. Каким Вы видите будущее "Народного фронта"?

Партия "Народный фронт", представителем которой я являюсь в правительстве – это команда для непростых времен, как она позиционировалась. На прошлых выборах у нас был рейтинг поддержки на уровне 23%, а сейчас такого рейтинга нет.

На что мы потратили этот высокий рейтинг? На непопулярные, но очень важные, ключевые структурные для страны шаги, которые были реализованы правительством Арсения Яценюка для спасения страны. Это касалось всех структурных реформ, которые проводились правительством, начиная от децентрализации, заканчивая прерыванием многолетней газовой зависимости от России.

Мы заплатили за это своим рейтингом и, прямо скажем, были атакованы за это своими же союзниками... Это была тяжелая ноша, но стране был необходим тот, кто смог бы это сделать. И это была наша команда. Поэтому, спасибо всем, кто тогда, в 2014-м, отдал за нас голоса — ваши голоса не пропали, мы сделали важнейшую для страны работу!

"Народный фронт" – это партия центристского патриотического толка, она никуда не делалась как система интересов, система ценностей. Глубоко убежден, что этот подход будет иметь спрос у людей.

Можно всех ненавидеть, быть раздраженным из-за чего-то, но всегда надо четко понимать, кто, какая команда сможет быть эффективным кризисным менеджером в сложный период.

Поэтому партия "Народный фронт" будет участвовать во всех политических процессах. В отношении президентской кампании партия примет решение на съезде, который Арсений Яценюк созовет 2 февраля. Конечно же, партия будет принимать участие в следующей парламентской кампании.

Сейчас партия проводит активную кампанию по мобилизации своих сторонников и фиксации результатов своей работы, фактически в режиме отчета. Ты отдал свой голос за "Народный фронт" и должен знать, что за это получил! Это честная позиция. Даже если у нас сегодня нет той поддержки, которая была. Люди, проголосовавшие за нас тогда — имеют право знать и понимать факты.

Я считаю, что центристским проукраинским силам нужно думать о создании общего ядра, возможно, какого-то блока. Что необходимо отложить тактические и межличностные разногласия и формировать парламентскую и правительственную команду.

К счастью, думаю, мы будем иметь выбор между проукраинскими силами и на президентских выборах.

Господа Бойко и Медведчук, на мой взгляд, выражают в значительной мере пророссийские интересы. Их поддержка убывает. А вот внесение в санкционные списки большей части бывшей Партии регионов, ориентированной на Рината Ахметова, создало очень интересную ситуацию. По моему мнению, мы в результате получили проукраинскую оппозицию русскоговорящего промышленного востока.

Думаю, что это открывает новому парламенту очень интересные возможности. Кулак воли Украины станет мощнее!

Допускаете, что новый парламент изменит Конституцию?

Допускаю! Считаю, что это будет очень полезно и хорошо.

Тем более, что и Порошенко не отрицает необходимость движения в сторону парламентской республики. "Народный фронт" всегда на этом стоял, последовательно заявляя о необходимости лишения президента избыточных полномочий. Тимошенко недавно заявляла, что она тоже готова к таким изменениям, Зеленский в интервью сказал, что у президента много неприсущих ему функций…

Я считаю, что в этом направлении мы будем двигаться к обществу, в котором будет торжествовать баланс, а это самое важное в политике. И в обществе в целом.