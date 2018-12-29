Аваков: МВД не допустит незаконных схем на выборах-2019. Не будет преференций и админресурса. Будет безусловная защита прав каждого! (Часть I)

Эксклюзивное интервью министра внутренних дел Украины Арсена Авакова информационному агентству "Интерфакс-Украина" (Часть I).

В преддверии нового года – о доверии как маркере компетентности, о реализованных и запускающихся амбициозных проектах МВД, о решении "квартирного вопроса" как залога мотивации полицейского.

Накануне получения Томоса – о пресечении любых попыток разжечь межконфессиональное противостояние.

В полушаге от предвыборной гонки – заверение в отсутствии каких-либо преференций, предупреждение о нелояльности к тем, кто пытается организовать "избирательные сетки" и предложение обеспечить охрану каждому кандидату в президенты.

О пользе военного положения для масштабных комплексных учений, а также "тонких местах", которых следует избежать, чтобы не дать РФ повода для провокаций.

Каким был 2018 год для всей системы МВД в целом и для органов, входящих в его компетенцию? По Вашему мнению, стали ли украинцы более защищенными, доверяют ли правоохранителям?

Спасибо за Ваш вопрос – действительно, очень важно понимать, что МВД вместе с органами, которые входят в наше управление (Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Пограничная и Миграционная служба) – это, прежде всего, единая система. Ее создание и есть моя главная задача как супервайзера. И сегодня мы можем уже уверенно говорить о том, что система в основном выстроена и готова осуществлять свою основную функцию: обеспечивать государственный сервис безопасности по всем направлениям.

И как результат – статистика показывает улучшение факторов безопасности. Мы видим, что снижается количество тяжких преступлений, в том числе убийств, и это уже устойчивая тенденция.

Как вы понимаете, по убийствам статистику невозможно фальсифицировать: труп либо есть, либо его нет. Так вот, раскрываемость таких преступлений сегодня на уровне 92%.

И это говорит о двух вещах. Первое – подразделения полиции уже пережили кризис, вызванный перезагрузкой системы, появилась компетентность в работе и как следствие – эффективность. Второе – немного нормализовалась общественно-политическая ситуация в обществе, так как в целом уровень преступности всегда связан с ситуацией в социуме.

Конечно, пока далеко не все хорошо – зачастую люди не удовлетворены качеством безопасности, качеством работы полиции, например. Есть субъективный и объективный ажиотаж вокруг резонансных преступлений. Так устроено наше информационное поле сегодня, такова наша социальная среда – недостатки выпячиваются, хорошая работа воспринимается как должное, не стоящее упоминания... Много справедливых замечаний, а много и несправедливости звучит в адрес той же полиции или Нацгвардии.

Важно адекватно реагировать на реальные промахи и недостатки, и не обращать внимание на эмоциональный "кач" и заказную негативную пропаганду. Это не просто, но мы в МВД не кисейные барышни. Убираем лишние эмоции, оцениваем объективную картину.

Мы понимаем, что люди ждут от полиции эффективности, компетентности, справедливости. Мы последовательно и уверенно идем в верном направлении. Служить каждому гражданину и защищать каждого украинца.

Я буду рад, если люди к этому привыкнут, не будут хвалить полицейского, гвардейца, спасателя за нормальную профессиональную работу, а ругать станут за недостатки, которые выделяются на общем благополучном фоне... Пускай! Лишь бы верили и лишь бы ситуация реально улучшалась, как сейчас – шаг за шагом.

Авиационная система безопасности МВД – это пример выстраивания такой общей системы?

Это как раз очень показательный пример!

Авиационная система безопасности построена на вертолетном присутствии. Мы исходим из того, что Украина получит 55 вертолетов Airbus Helicopters, из которых 21 тяжелый вертолет Н 225 "Super Puma" будет работать в службе чрезвычайных ситуаций и Нацгвардии, вертолеты H145 в основном будут работать в полиции и задействованы при эвакуации, а маленькие вертолеты H125 - для полицейских и пограничных нужд.

Новая философия заключается в том, что будет 14 пунктов базирования специальных отрядов по всей стране и все машины будут многофункциональными. Условно говоря, если происходит лесной пожар, то, несмотря на "прописку" вертолета в том или ином нашем ведомстве, он будет оперативно направлен на выполнение необходимой задачи. Для этого будет создан единый, межведомственный в рамках МВД, координационный центр.

Эту систему мы выстроили исходя из практики ряда стран (США, Канада, Франция, Германия, Турция, Великобритания). В системе, кроме Airbus, будет работать и парк наших вертолетов Ми-8. Таким образом, у нас будет второй или третий по величине и по мощности вертолетный отряд в Европе- наряду с Францией и Германией.

Транспортировка больных, разведка зон чрезвычайных ситуаций, тушение масштабных пожаров – станет возможной для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Охрана и мониторинг границы – для Государственной пограничной службы. Выполнение специальных полицейских функций и розыск преступников, поиск пропавших – для Нацполиции. Транспортировка бойцов и техники, разведка и выполнение специальных операций – для Национальной гвардии. Авиация очень эффективна для контроля прибрежной акватории. Мы получим возможность наконец-то запустить нормальную горноспасательную службу в Карпатах. Еще одно направление, которое сегодня практически отсутствует в Украине – санавиация в случаях чрезвычайных ситуаций и из отдаленных районов.

Первые два вертолета мы уже получили – один из них уже передан Нацгвардии, второй ГСЧС. Еще два прилетят 14-15 января. Далее поэтапно, в течение трех лет, мы получим все 55.

Важнейший фактор: у нас будет технический пункт обслуживания этих вертолетов в городе Нежин Черниговской области, причем, мы не только сможем обслуживать все свои машины, но и брать заказы от наших европейских партнеров.

И готовить пилотов мы также будем сами – решением Кабмина в систему МВД передан Кременчугский летный колледж, который станет базой подготовки не только пилотов, но и технического и обслуживающего персонала.

У меня в связи с этой программой есть отдельный повод для гордости: наши прекрасные украинские пилоты, которые работали в африканских странах по контрактам, сейчас возвращаются в Украину и готовы идти к нам в систему!

Еще один проект, который ориентирован из 2018 в 2019 год и дополнительно усилит нашу авиационную систему безопасности: мы собираемся заказать украинским производителям шесть самолетов АН-178 и АН-72 для ГСЧС, ориентированных на тушение лестных пожаров и обеспечение медицины катастроф. Очень рассчитываю, что наши авиастроители в Харькове и Киеве не подведут и сделают нам качественные самолеты!

На фоне критично низкого уровня доверия к госструктурам органы компетенции МВД выглядят в целом неплохо…

Уровень доверия очень важен! Мы ушли от всех иных показателей оценки деятельности на местах, в том числе - полиции. Статистику как таковую собираем, но она не является ключевой. Значим только уровень доверия!

Сегодня уровень доверия полиции в целом– около 40%, патрульной полиции – больше 40%, Нацгвардии, Погранслужбе и ГСЧС – больше 50%.

Как сделать так, чтобы уровень доверия к полиции был не 40% как сейчас, а 95% – как в Австралии, где полицейский – практически бог? Или как в Норвегии- 80%? Хотя… 40% — это много или мало? Думаю, это фантастически много в наших реалиях, ведь ни одна политическая сила, ни один политик не имеет такой поддержки. Это означает, что люди, несмотря на все недостатки переходного периода – крепко поверили обновляющейся системе МВД. И тут, критически важно – это доверие не обмануть!

Раз в год проводится опрос независимой социологической службы, в этом году он будет в январе или феврале по итогам прошлого года. И мы увидим оценку эффективности полиции в целом и в разрезе каждого района и населенного пункта страны. Доверие возрастает — значит, мы работам адекватно и в нормальной коммуникации с обществом. Если где-то провал - важна реакция.

Доверие напрямую коррелируется с компетентностью...

Мы для себя определили два стратегических направления для повышения компетентности и, соответственно, получить рост доверия: техническое обеспечение и мотивация сотрудника.

При всем уважении, когда водитель хлебовозки получает зарплату такую же, как полицейский, это не очень справедливо.

С 1 января следующего года в бюджете заложено повышение зарплаты полицейского, пограничника, нацгвардейца, сотрудника ГосЧС, и в Вооруженных силах на 25-30%. Это важно!

В ноябре этого года мы начали внедрять первый мотивационный пакет МВД. В нашей структуре служит примерно 200 тысяч полицейских и спасателей, из них около 80% нуждаются в жилье и живут в арендованных квартирах, поэтому, сколько бы мы их не стимулировали зарплатой, лучшие из них, проработав 3-5 лет, уходят. Зачастую – потому, что не видят перспективы получить жилье. Они видят, что на очереди нужно простоять 20-25 лет и не факт, что получишь квартиру хотя бы к пенсии…

Чтобы не было оттока лучших кадров, мы вводим компенсацию за аренду жилья, как неотложную меру мотивации. Сумма компенсации зависит от категории населенного пункта — от 2800 до 4800 грн, а работать программа начнет уже с 1 января 2019 года.

Но это переходная мера. В целом вопрос жилья предлагается решать следующим образом. Мы выходим с ипотечным пакетом, который предполагает, что каждый полицейский и спасатель после двух лет службы имеет право заключить ипотечный контракт и получает возможность составить договор льготного финансового лизинга на 20 лет. Основная привилегия – это кредит под нулевую процентную ставку! То есть, все затраты на обслуживания ипотечного договора берет на себя государство.

Если ты одинок или в браке, то имеешь право на однокомнатную квартиру, если есть ребенок или дети – на двухкомнатную… А дальше включаются льготы. Прослужил 5 лет – тебе компенсируется дополнительно 10% суммы ипотеки, 10 лет – 15%, 15 лет 20%, 20 лет – 30%. Если есть дети, то за первого и второго ребенка списывается еще по 5%.

Максимальная компенсация может составить до 40% суммы тела кредита при, напомню, нулевой процентной ставке.

Мы работаем через уполномоченную финансовую структуру - Государственное ипотечное учреждение. Вложили 2 млрд. своих средств, привлекаем инвестсредства.

Мы считаем, что это очень удачный проект еще и потому, что он выгоден для экономики страны в целом. Когда на рынок выходит такой крупный покупатель, это существенно оживляет рынок.

Эта программа ориентирована пока только на Нацполицию и спасателей, потому что пограничники и гвардейцы часто вынуждены переезжать на новое место службы. Для них будет другая программа, которую мы сейчас разрабатываем.

Дальше будет еще один мотивационный пакет, который направлен на обеспечение полноценного страхования полицейских, спасателей, нацгвардейцев и пограничников, потому что сейчас страховка вроде есть, но по большому счету ее нет, не тот уровень страхового обеспечения, который должен быть.

Третий мотивационный пакет будет касаться стимулирования образования. Мы заинтересованы, чтобы наши сотрудники не только хорошо и долго работали, но и чтобы они строили успешную карьеру, росли по службе, занимали высокие посты.

Кроме вертолетов, спасателям и пожарным на местах нужен современный автопарк и оснащение. Как обстоят дела в этом направлении?

Пожарные машины в нашем с вами понимании – это стандартные ЗИЛы красного цвета с советских времен. Таких машин по стране около 4 тысяч. Пока мы смогли за три года заменить около 600 машин, надо еще 3,5 тысячи. Это намного более мощные, эффективные и экономичные машины, которые оснащены самым современным оборудованием. Например, водяными насосами, которые могут использовать даже техническую, грязную воду в экстренных случаях, которых нет у старых "пожарок", помпами, автономными генераторами и многим другим.

В целом необходимо переходить к ситуации, когда пожарные службы на местах будут сочетать государственные оперативные штабы и собственно дружины огнеборцев, сформированные местной территориальной громадой из числа волонтеров. В Германии, например, 80% пожарных – это волонтеры, собирающиеся "по звонку".

Кроме старых пожарных машин, в ГосЧС есть еще одна огромная проблема. Города растут, в том числе, и вверх. А 90-метровых лестниц, достающих до последних этажей зданий, у нас аж одна штука — в Киеве! И мы себя обманываем, когда говорим, что мы защищены. Нет, не защищены! Нам нужны эти большие краны, большие лестницы. Это оборудование можно, конечно, покупать за рубежом за большие деньги, а можно обратиться к отечественному машиностроению.

Недавно мы провели совещание на Краматорском машиностроительном заводе, осмотрели мощности предприятия, и, я уверен, в ближайшее время реализуем госпрограмму по закупке у этого предприятия лестниц и кранов для наших спасателей.

В 2018 году Украина столкнулась с волной серьезных киберугроз. Можно ли говорить о том, что киберполиция готова в профессиональном и техническом плане противостоять этим вызовам, работать на упреждение?

Количество преступлений в киберсекторе выросло на 40%. И это не только в Украине, такая ситуация во всем мире.

Смею сказать, что наша киберполиция – одна из самых мощных и уважаемых в Европе. Мы подвергаемся кибератакам со стороны России в режиме нон-стоп уже несколько лет. У нас были атаки известной российской хакерской группы Fancy Bears, атака NotPetya, которая задела многие страны, но нас в большей степени.

Украинские специалисты участвуют в операциях по пресечению деятельности всех хакерских групп последнего времени, постоянно противостоят мощнейшим атакам, но о многом не можем говорить публично. К примеру, никто не знает, что во время проведения финального матча чемпионата Лиги чемпионов в Киеве была мощнейшая кибератака с целью "положить" электроснабжение подстанций, которые дают свет на стадион. Эта атака началась за полчаса до начала матча, и мы смогли ее остановить, и никто даже не заметил – для внешнего мира все прошло отлично!

Мы научились отражать такие угрозы и строить контригру. Но это стало возможно благодаря тому, что в киберсектор инвестируется огромное количество усилий: и в плане подготовки и обучения кадров, и в плане жесткого конкурсного отбора и соответствующих зарплат, и сотрудничества с зарубежными коллегами.

Весной было много нареканий на огромные очереди на получение биометрических загранпаспортов, как сегодня обстоит дело?

Очереди были следствием лавинного повышения спроса – когда в связи с безвизом всей стране понадобилось одномоментно получить новые документы. Разумеется, наши службы не рассчитаны на такой уровень запросов – есть статистика количества обращений "мирной жизни", которой соответствует количество центров оформления паспортов. Введение безвиза — это очень позитивный, но форс-мажор. Мы понимали, что это временно и что нет смысла дополнительно закупать дорогое оборудование, которое потом будет простаивать. Хотя, наполиграфкомбинате "Украина" запустили дополнительную линию в начале года. Как мы и ожидали, ажиотажный спрос достаточно быстро закончился. Сейчас у нас практически нигде нет очередей, и делается все своевременно.

А как идет внедрение ID-карточек? Есть информация, что в Украине еще нет достаточного количества сканеров для считывания информации…

В Украине уже выдано более 5 млн ID-карточек. Да, есть сложности переходного периода – на местах в ЖЭКах, не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительную бумажку с пропиской.

Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать ЖЭКи на местах иметь эти устройства для считывания информации.

Но зато вы можете по ID-карточке посещать без заграничного паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики.

Последует. Читайте часть II.