Green Deal

15:10 20.12.2021

ЕС одобрил инициативу H2Global объемом EUR900 млн для стимулирования поставок водорода из третьих стран

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ЕС одобрил инициативу H2Global объемом EUR900 млн для стимулирования поставок водорода из третьих стран

Европейская комиссия одобрила инициативу ФРГ H2Global объемом EUR900 млн для поддержки инвестиций в производство «зеленого» водорода в третьих странах, который затем будет экспортироваться в ЕС, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

Как отмечается в пресс-релизе ЕК, такая инициатива необходима для удовлетворения спроса на «зеленый» водород внутри ЕС (который должен существенно возрасти в будущем) путем развития потенциала водородного электролиза вне ЕС, передает Green Deal.

H2Global будет способствовать реализации стратегии Green Deal, не нарушая при этом правила конкуренции на рынке ЕС. Проекты по производству «зеленого» водорода и его производных (аммиак, метанол и пр.) будут отбираться на основе тендера и в строгом соответствии с критериями устойчивости, указывают в Брюсселе.

Инициатива рассчитана на 10 лет и начнется с момента подписания первого контракта.

Как сообщалось, согласно «Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы», которую Еврокомиссия утвердила в прошлом году на период до 2050 года, производство «зеленого» водорода в ЕС должно достичь 10 млн тонн в год уже к концу текущего десятилетия.

Ранее в этом году еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что в контексте импорта «зеленого» водорода стратегия предполагает сотрудничество, прежде всего, с соседями в регионе, начиная с Марокко и Украины.

Теги: #ес #водород #green_deal
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