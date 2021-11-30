Green Deal

13:12 30.11.2021

ВБ рекомендует украинскому энергорегулятору включить в тариф "Укрэнерго" на передачу на 2022г почти 11 млрд грн для расчетов с ВИЭ

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ВБ рекомендует украинскому энергорегулятору включить в тариф "Укрэнерго" на передачу на 2022г почти 11 млрд грн для расчетов с ВИЭ

Тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, который утверждает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должен в полном объеме отражать затраты компании на компенсацию стоимости э/э из возобновляемых источников без учета 20% компенсации из госбюджета.

Такое мнение содержит письмо регионального директора Всемирного банка (ВБ) по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Арупа Банерджи в адрес министра энергетики Германа Галущенко, министра финансов Сергея Марченко и главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы рекомендуем, чтобы НКРЭКУ отразила отсутствие 20-процентной бюджетной поддержки ВИЭ в тарифе на передачу на 2022 год для обеспечения финансовой устойчивости сектора и "Укрэнерго". Будем очень признательны за незамедлительные действия в этом важном вопросе. Мы надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества в энергетическом секторе", – говорится в письме.

При этом региональный директор ВБ выразил серьезную обеспокоенность тем, что предлагаемый тариф на 2022 год по-прежнему намного ниже уровня возмещения затрат НЭК для выполнения обязательство по поддержке развития возобновляемой энергетики. По его словам, то, что НКРЭКУ не учла в своем предложении по тарифу 20% прогнозной стоимости зеленой электроэнергии в 2022 году, ссылаясь на закон № 810-IX, которым предусмотрена господдержка ВИЭ-генерации в таком объеме, приводит к недостатку средств на выплаты ВИЭ в будущем году в размере 10,8 млрд грн.

Вместе с тем Банерджи отмечает, что позиция ВБ, как и Минфина, относительно отсутствия возможности финансировать ВИЭ-генерацию из бюджета ранее была четко изложена в их письме. "В письме от 21 сентября 2021 года Всемирный банк, Министерство финансов четко заявили об отсутствии возможности такой бюджетной поддержки и что тариф на передачу должен полностью отражать затраты на выполнение спецобязательств по развитию зеленой энергетики. Проект закона о госбюджете соответствует указанному письму Минфина и не включает 20% на выплаты ВИЭ", - подчеркивает региональный директор ВБ.

В то же время он указывает, что "Укрэнерго" в конце октября по результатам обсуждения тарифа проинформировало ВБ о том, что будет отражать все необходимые затраты. По словам Банерджи, это стало основанием для отказа с его стороны от инициирования правовых разбирательств по поводу несоблюдения НЭК условий выпуска еврооблигаций. "В результате мы договорились об исключительном основании для неприменения средств правовой защиты в отношении несоблюдения "Укрэнерго" финансовых условий, определенных в займе, связанном с выпуском компанией еврооблигаций", - говорится в письме.

По мнению Банерджи, ситуация с невыполнением обязательств будет иметь негативное влияние на способность "Укрэнерго" обеспечивать новые займы или выпускать облигации.

Как сообщалось, на заседание регулятора в среду, 1 декабря, вынесен проект постановления об утверждении тарифа НЭК в размере 356,90 грн/МВт-ч, что на 20% выше ныне действующего. НЭК предлагала установить тариф в размере 458,83 грн/МВт-ч.

10 ноября НКРЭКУ одобрила проект постановления о тарифе НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году на уровне 352,38 грн/МВт-ч (без НДС).

Глава регулятора Валерий Тарасюк, в частности, указал, что несмотря на предложения от профильных объединений и народных депутатов, комиссия не будет учитывать в тарифе 20% объема оплаты произведенной ВИЭ электроэнергии (около 10,8 млрд грн). Он отметил, что оплата этой части "зеленой" э/э предусмотрена законодательством из бюджета.

Со своей стороны с просьбой пересмотреть структуру и размер тарифа "Укрэнерго" на передачу, чтобы предусмотреть в нем достаточно средств для 100%-ных расчетов "ГарПока" за электроэнергию, приобретенную в 2021-2022 гг. у ее производителей из ВИЭ обратилось, в частности, Европейско-украинское энергетическое агентство. По данным, озвученным его директором Александрой Гуменюк, с учетом оставшихся долгов за 2021 год дефицит средств на оплату ВИЭ-генерации в 2022 году составить около 20 млрд грн.

Она напомнила, что согласно последнему меморандуму с МВФ Украина обязалась прекратить накапливание задолженности перед ВИЭ-генерацией и гарантировала установление тарифа "Укрэнерго" на передачу на уровне, достаточном для покрытия всех обязательств перед производителями э/э из возобновляемых источников, в том числе 100% стоимости ожидаемого объема произведенной э/э за соответствующий год.

Гуменюк также отметила, что подобные обязательства содержатся в трехстороннем договоре между НЭК, Минфином и НКРЭКУ в рамках выпуска еврооблигаций "Укрэнерго".

Теги: #укрэнерго #вб #тарифы #виэ #нкрэку
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