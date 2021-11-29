Чистый водород будет занимать центральное место в климатически нейтральной экономике будущего – фон дер Ляйен

Все больше фактов указывают на то, что чистый водород будет играть центральную роль в климатически нейтральной экономике будущего, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии European Hydrogen Week 2021 в понедельник.

«Все больше свидетельств того, что чистый водород (произведенный без выбросов СО2 в атмосферу – ИФ) будет занимать центральное место в климатически нейтральной экономике будущего. И я очень горжусь тем, что Европа выступает первопроходцем в сфере чистого водорода. В начале этого года по всему миру было объявлено о запуске свыше 200 новых водородных проектов, 55% из них реализуются в Европе», — отметила глава ЕК, передает портал Green Deal.

Она указала, что Евросоюз раньше всех в мире начал инвестировать в новое поколение электролизеров для производства водорода, которые могут работать на возобновляемой энергии.

«В результате Европе сейчас является мировым лидером по патентам и публикациям по этой технологии», — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что одни из крупнейших электролизеров нового типа уже работают в Европе. В частности, в Линце (Австрия), где «зеленый» водород обеспечивает энергией сталелитейный завод.

Кроме того, глава ЕК сказала, что с учетом нынешних цен на газ себестоимость «зеленого» водорода может быть даже ниже, чем себестоимость «серого» водорода.

«Наша цель должна заключаться в том, чтобы снизить себестоимость производства («зеленого» водорода – ИФ) до EUR1,8 за кг к 2030 году. И эта цель достижима», — отметила она.

Как сообщалось, согласно Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы, которую Еврокомиссия утвердила в прошлом году на период до 2050 года, производство «зеленого» водорода в ЕС должно достичь 10 млн тонн в год к концу текущего десятилетия.