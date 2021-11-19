Green Deal

18:12 19.11.2021

Палата представителей США одобрила законопроект о расходах в $2 трлн на климат и социальную сферу

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Палата представителей США одобрила законопроект о расходах в $2 трлн на климат и социальную сферу

Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила законопроект о социальных расходах и на борьбу с изменениями климата объемом примерно $2 трлн, сообщают американские СМИ.

За законопроект, считающийся одним из основных приоритетов Белого дома, проголосовали 220 членов Палаты представителей, 213 проголосовали против. Associated Press отмечает, что это стало кульминацией продлившихся несколько месяцев споров по поводу законопроекта, ряд положений которого вызывал опасения даже у части конгрессменов-демократов.

Объем расходов в рамках этого законопроекта по итогам дискуссий сократился до примерно $2 трлн с изначальных $3,5 трлн. Финансирование пакета мер предполагается осуществлять за счет повышения налогов.

Теперь законопроект будет направлен в Сенат, где обсуждение, как ожидается, будет еще более сложным: у демократов и республиканцев там равное число сенаторов - по 50. Большинство в этой ситуации демократам обеспечивает лишь участие в голосованиях вице-президента страны - демократа Камалы Харрис.

Ожидается, что часть сенаторов от Демократической партии, не говоря уже о республиканском меньшинстве, будут стремиться сократить масштабы плана, так как считают его слишком дорогостоящим. В частности, претензии к пакету мер, вероятно, будут у сенатора-демократа Джо Манчина.

Тем не менее, как отмечают наблюдатели, даже факт одобрения плана в Палате представителей - хорошие новости для президента США Джо Байдена, популярность которого в стране в последние месяцы сильно снизилась.

Теги: #климат #бюджет #сша
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