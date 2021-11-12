Чтобы отказаться от угля к 2035г, нужно уже сейчас приступать к обновлению Энергостратегии Украины – Буймистер

Для выполнения обязательства по полному отказу от угольной генерации к 2035 году, которое взяла на себя Украина на климатическом саммите в Глазго, необходимо уже сегодня начинать дискуссию об обновлении Энергетической стратегии Украины, считает внефракционный народный депутат Украины Людмила Буймистер.

"Если мы заявляем такие амбициозные цели (а 2035 год - это, считайте, завтрашний день для энергетики), то мы должны уже сегодня начинать дискуссию об обновлении Энергостратегии Украины, которую я, кстати, пытаюсь начать последние два года. Нужно понимать, как мы сможем наладить такой инвестклимат, чтобы сюда пришло достаточное количество средств для декарбонизации и отказа от угольной генерации. Если мы сейчас начнем этот процесс, то, возможно, через год у нас появится дорожная карта", - сказала нардеп в комментарии интернет-порталу Green Deal.

Буймистер отметила, что украинская энергосистема в настоящее время сильно разбалансирована, и угольная генерация занимает ключевое место в балансирующих мощностях.

"Поэтому, когда Украина берет на себя любые международные обязательства, мы должны четко понимать, какая у нас дорожная карта для их реализации. Заявка по углю хорошая, но реализация может не догнать эти благие планы", - считает нардеп.

"Никак мы не придем к той формуле, которая позволила бы в дальнейшем развивать возобновляемые источники энергии… До сих пор нет ответа на вопрос о том, какой у нас план трансформации угольных регионов и что делать с атомной генерацией (с 2028 года часть блоков должна быть выведена из эксплуатации в соответствии с нормами МАГАТЭ)", - добавила Буймистер.

Как сообщалось, 3 ноября более 40 стран мира на климатическом саммите COP26 в Глазго договорились о постепенном отказе от использования угля в энергетике в рамках инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA). Более крупные экономики мира должны отказаться от угольной генерации к 2030 году, менее крупные – к 2040 году.

Украина, как отмечается на сайте PPCA, обязалась отказаться от производства электроэнергии на основе угля к 2035 году.

В то же время энергохолдинг "ДТЭК", располагающий суммарной установленной мощностью угольной генерации в объеме 13,527 ГВт, также присоединился к данной инициативе. При этом компания обязалась отказаться от угольной генерации к 2040 году, таким образом придерживаясь ранее намеченных планов по климатической нейтральности.