Vestas и Orsted заявили о наступлении "сложных" времен для зеленой энергетики

Датская энергетическая группа Orsted и производитель ветряных турбин Vestas предупредили о наступлении сложного периода для индустрии возобновляемой энергетики – пока европейские проекты были вынуждены мириться со слабым ветром, задержки в цепочке поставок, рост цен на энергоносители и стоимость сырья ударили и по производителям, пишет газета Financial Times.

Компании представили свой неутешительный прогноз на фоне проходящей в Глазго Конференции ООН по климату COP26, в ходе которой мировые лидеры назвали чистые энергетические технологии критически важными для достижения целей по сдерживанию глобального потепления.

В частности, о трудностях в сфере возобновляемой энергетики свидетельствуют данные снижения прибыли Vestas и Orsted. Так, Vestas во второй раз за три месяца снизила ожидаемую доходность компании в 2021 году. В третьем квартале операционная прибыль компании снизилась на 21% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем – до EUR325 млн до вычета процентов и налогов. Маржа прибыли компании снизилась за три месяца до 5,9% против 8,6% в 2020 году, указывает FT.

Orsted, крупнейшая в мире компания в сфере оффшорной ветроэнергетики, потеряла $389 млн за первые 9 месяцев текущего года из-за более низкой скорости ветра по сравнению с 2020 годом, отмечает FT со ссылкой на финансовую отчетность компании. При этом прогнозируется, что прибыль компании в 2021 году будет на минимальном ожидаемом уровне.

Проблема нестабильности ветроэнергетики стала актуальной в последние месяцы – рекордно низкие показатели скорости ветра в Европе привели к повышенному использованию газа и угля для производства электроэнергии во многих странах, пишет FT.

Кроме того, в Vestas сетуют на "нестабильность цепочки поставок и растущие цены на энергоносители наряду с ускоренным ростом цен на сырье, транспортировку и компоненты для ветряных турбин".

Исполнительный директор Vestas Хенрик Андерсен отмечает, что такого рода проблемы серьезно повлияли на доходность компании и будут продолжаться в течение 2022 года.