Экономика

15:01 15.11.2019

ДТЭК завершил строительство Орловской ВЭС 100 МВт в Запорожской области

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ДТЭК завершил строительство Орловской ВЭС 100 МВт в Запорожской области

Энергохолдинг "ДТЭК" совместно с датской компанией Vestas, мировым лидером по производству ветротурбин, завершил строительство Орловской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт (Азовское побережье в Запорожской обл.).

"Мы выполнили одну из своих стратегических целей – достигли 1 ГВт мощности "зеленой" генерации, инвестировав в возобновляемую энергетику Украины более EUR 1 млрд", - сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко на открытии ВЭС в пятницу.

По его данным, в рамках реализации проекта установлено 26 ветротурбин компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Ежегодно станция будет производить около 380 млн кВт∙ч "зеленой" электроэнергии.

Инвестиции в Орловскую ВЭС составили EUR 131 млн, из которых около EUR 40 млн – это услуги и оборудование украинских подрядчиков, добавил Тимченко.

Всего в 2019 году "ДТЭК ВИЭ" запустил в эксплуатацию проекты суммарной мощностью 740 МВт: Никопольская СЭС 200 МВт и Покровская СЭС 240 МВт в Днепропетровской области, Приморская ВЭС 200 МВт и Орловская ВЭС 100 МВт в Запорожской области. Ранее реализованы проекты – Ботиевская ВЭС 200 МВт в Запорожской области и Трифановская СЭС 10 МВт в Херсонской области.

Построенные станции будут генерировать почти 2,5 млрд кВт∙ч "зеленой" электроэнергии в год.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #запорожская_область #вэс #виэ #vestas #дтэк
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