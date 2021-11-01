Трюдо обратился к странам, наиболее загрязняющим окружающую среду, с призывом оплачивать выбросы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник обратился к участникам климатической встречи в Глазго с призывом установить общий минимальный стандарт для определения цен на загрязнение, сообщает издание The Hill.

Так, по данным издания, Канада к 2030 году повысит плату за выброс 1 т парниковых газов до уровня $170.

"Я призываю другие страны сделать то же самое ... Точно так же, как во всем мире мы договорились о минимальном корпоративном налоге, мы должны сотрудничать, чтобы гарантировать, что они больше не будут загрязнять окружающую среду", - цитирует издание слова Трюдо.

Кроме того, Канада намерена сократить выбросы от нефтегазовой промышленности.

"Мы ограничим выбросы от нефтегазовой промышленности и обеспечим их сокращение в темпе и масштабах, необходимых для достижения нулевых парниковых выбросов до 2050 года ", - заявил Трюдо.