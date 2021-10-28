Green Deal

13:09 28.10.2021

Человечество слишком медлительно для предотвращения чрезмерного потепления Земли - доклад

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Человечество слишком медлительно для предотвращения чрезмерного потепления Земли - доклад

Ни одна из сфер человеческого общества не адаптируется достаточно быстро для выполнения цели Парижского соглашения по климату - избежать роста температур выше 1,5 градусов по Цельсию, говорится в докладе международной группы Systems Change Lab, в том числе созданной Институтом мировых ресурсов и Фондом Земли Джеффа Безоса.

"Нам нужно по-настоящему постараться в любой этой области - трансформировать нашу энергетику, ту диету, что мы придерживаемся, то, как ведем хозяйство на Земле. И более того - необходимо всё это сделать одновременно", - цитирует The Guardian слова одного из соавторов доклада и представителя Фонда Земли Келли Левин.

Согласно The Guardian, в докладе утверждается, что ни одна из примерно 40 проанализированных областей общества, включая энергетику, тяжелую промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансы, не меняется так быстро, чтобы удержать рост мировых температур - по сравнению с доиндустриальной эпохой - на уровне 1,5 градусов по Цельсию. Доклад уточняет, что для выполнения этой цели в нынешнем десятилетии необходимо сократить наполовину выбросы парниковых газов, а к 2050 году свести их к нулю.

Однако в нынешних условиях, в соответствии с докладом, нужно в пять раз быстрее сокращать потребление угля, в три - энергопотребление зданий, и в три раза быстрее восстанавливать прибрежные водно-болотные угодья.

Кроме того, авторы доклада призывают в полтора раза быстрее сокращать потребление говядины в богатых странах Европы и Северной Америки.

Также в Systems Change Lab пришли к выводам, что процесс адаптации к климатическим изменениям при производстве цемента и стали, а также процесс введения платы за выбросы углекислого газа в атмосферу переживают период стагнации. Также "неверное направление" наблюдается в сфере борьбы с выбросами в атмосферу от сельского хозяйства и автомобилей и в предотвращении угрозы сведения лесов.

В то же время в докладе отмечается рост объемов электроэнергии, получаемых за счет солнечной и ветровой энергетики (на 15% ежегодно на протяжении последних пяти лет), при этом возобновляемая энергетика оказалась наиболее эффективной заменой углю в большинстве районов планеты. Также упоминается, что при должной поддержке можно добиться "экспоненциального" развития технологий по удалению углекислого газа из атмосферы Земли.

Теги: #доклад #потепление
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