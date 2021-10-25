Green Deal

11:30 25.10.2021

Частные инвестиции могут сыграть ведущую роль в реализации климатических обязательств Украины – IFC

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Частные инвестиции могут сыграть ведущую роль в реализации климатических обязательств Украины – IFC

Частные инвестиции могут сыграть ключевую роль в обеспечении выполнения Украиной обязательств в рамках Парижского соглашения по климату и Европейского "зеленого" курса, уверен руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

"Украина недавно приняла Обновленный национально определяемый взнос в Парижское соглашение, обязавшись сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года. Однако еще более важным и амбициозным шагом является обязательство Украины интегрироваться с European Green Deal и следовать курсу на углеродную нейтральность к 2060 году, что потребует огромных инвестиций… Мы в IFC твердо убеждены, что частный сектор может сыграть ведущую роль в реализации этих обязательств", - сказал Пеллмар в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и порталу Green Deal.

Вместе с тем, по его словам, государственный сектор также должен сыграть важную роль.

"Правительству необходимо осуществлять определенные некоммерческие капиталовложения с помощью доноров и международных партнеров. При этом подавляющий объем необходимых инвестиций должен поступать из частного сектора. И это та сфера, где IFC располагает знаниями и опытом. Потому мы продолжаем работать с частным сектором для стимулирования устойчивого финансирования, а также содействовать внедрению "зеленых" технологий, сокращаю негативного влияния на окружающую среду", - отметил Пеллмар.

Ранее в украинском правительстве неоднократно отмечали, что для снижения выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году Украине необходимо EUR102 млрд. В то же время в соответствии с оптимистичным сценарием снижения выбросов, обнародованным Центром экономического восстановления, при условии инвестирования EUR50 млрд в декарбонизацию, Украина может снизить выбросы СО2 на 64% до 2030 года.

Теги: #инвестиции #пеллмар #ifc
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