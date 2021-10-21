Green Deal

12:07 21.10.2021

Украина может начать экспорт "зеленого" водорода в ЕС до 2024 года - глава МИД

1 мин читать
Украина может начать экспорт "зеленого" водорода в ЕС до 2024 года - глава МИД

Украина по оптимистичному сценарию может начать экспорт в Европейский союз водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), до 2024 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"ЕС определил Украину как приоритетного партнера в поставке этого нового типа энергии европейским потребителям. У нас есть ресурсы, политическое желание и амбиция сделать Украину ключевым поставщиком зеленого водорода в ЕС. Такие проекты уже запущены, и согласно оптимистичному сценарию, до 2024 года мы сможем запустить первые экспортные поставки", - сказал Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг, передает Green Deal

Министр отметил, что производство и поставки водорода являются стратегическими вопросами.

"Чтобы быть успешными завтра, мы должны охотно работать сегодня. Мы не боимся сделать шаг вперед на неизведанную территорию. Как я сказал ранее, одного слово, которое описывает международную политику президента Зеленского, это амбиция. Президент ставит очень амбициозные цели, но это единственный способ достигнуть больших амбициозных результатов", - считает Кулеба.

Теги: #водород #виэ #кулеба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:00 21.10.2021
Украина ждет от ЕС перспективу членства - Кулеба

Украина ждет от ЕС перспективу членства - Кулеба

18:56 19.10.2021
RWE инвестирует $20,6 млрд в "зеленые" технологии и инфраструктуру в Великобритании к 2030г

RWE инвестирует $20,6 млрд в "зеленые" технологии и инфраструктуру в Великобритании к 2030г

11:40 13.10.2021
Кулеба о задержании Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

Кулеба о задержании Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

11:19 13.10.2021
Лавров избегает встречи глав МИД стран "нормандского формата" – Кулеба

Лавров избегает встречи глав МИД стран "нормандского формата" – Кулеба

13:30 12.10.2021
"Укрэнерго" намерено погасить "до нуля" долги в секторе ВИЭ – глава правления

"Укрэнерго" намерено погасить "до нуля" долги в секторе ВИЭ – глава правления

10:07 12.10.2021
Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

09:36 09.10.2021
Кулеба и Чавушоглу встретились с украинскими и турецкими бизнесменами во Львове

Кулеба и Чавушоглу встретились с украинскими и турецкими бизнесменами во Львове

18:03 07.10.2021
РГК успешно реализовала программу водородных испытаний газорегулирующего оборудования

РГК успешно реализовала программу водородных испытаний газорегулирующего оборудования

12:20 07.10.2021
Украина приступила к реализации первого проекта по производству "зеленого" водорода – премьер

Украина приступила к реализации первого проекта по производству "зеленого" водорода – премьер

11:12 06.10.2021
Инвестиции в ВИЭ дадут ЕС стабильность и независимость — глава Еврокомиссии

Инвестиции в ВИЭ дадут ЕС стабильность и независимость — глава Еврокомиссии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин принял Стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г.

Энергокризис показал безумие некоторых климатических целей ЕС – Ярослав Качиньский

Визит Зеленского в Великобританию будет посвящен участию Украины в глобальной конференции по противодействию изменениям климата

Британия потратит $5,4 млрд на сокращение выбросов СО2 от зданий

Джонсон намерен обсудить в Глазго глобальный отказ от угля к 2040 году

"Нафтогаз" видит перспективу в сфере улавливания СО2 в Украине

Рано или поздно CBAM коснется всех

Социал-демократы, «Зеленые» и «свободные демократы» в ФРГ решили ускорить отказ от угля

Меркель прогнозирует сложности в достижении целей "зеленой сделки" ЕС

Украина присоединилась к Климатической коалиции министров финансов в рамках Ежегодных сборов МВФ и ВБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА