Green Deal

18:44 14.10.2021

Меркель прогнозирует сложности в достижении целей "зеленой сделки" ЕС

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Меркель прогнозирует сложности в достижении целей "зеленой сделки" ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что достигнуть целей так называемой "зеленой сделки" ЕС будет непросто.

"Я предполагаю, что реализовать эту "зеленую сделку" будет очень сложно", - сказала Меркель в четверг на церемонии вручения европейской премии Карла V в Мадриде.

"Зеленая сделка" ЕС была заключена в декабре прошлого года, она предполагает сокращение вредных выбросов в атмосферу на 55% в течение десятилетия и выхода к 2050 году на безуглеродную экономику.

"Люди слишком часто говорят о расходах на защиту климата и слишком мало - о расходах, которые нужны для его защиты", - заявила Меркель.

Премия Карла V вручается с 1995 года, в разные времена ею были удостоены бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль и бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Теги: #green_deal #меркель
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