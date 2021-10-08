МХП хочет использовать вторую очередь биогазового завода для обеспечения себя газом вместо выработки э/энергии - президент "МХП Эко Энерджи"

Агрохолдинг МХП из-за нестабильности цен на природный газ рассматривает возможность строительства второй очереди биогазовой электростанции мощностью 12 МВт в Ладыжине (Винницкой обл.) уже не как предприятия по генерации "зеленой" электроэнергии, а как завода по производству биометана для нужд группы компаний.

Об этом сообщил президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Киевского международного экономического форума.

"Мы на него смотрим не как на вторую очередь биогазового завода с генерацией электроэнергии по "зеленому" тарифу, а как на завод по производству биометана для закачки в наши газовые сети и максимального замещения нестабильного по цене импортируемого природного газа. Над этой новой моделью мы сейчас и работаем", - рассказал глава компании, занимающейся внедрением и управлением энергетическими проектами "МХП".

Он напомнил, что ООО "Винницкая птицефабрика" (Ладыжин Винницкой обл.), входящее в структуру МХП, в декабре 2019 года ввело в эксплуатацию первую очередь биогазового комплекса мощностью 12 МВт, производящего э/энергию путем переработки органических отходов цыплят-бройлеров. Общая мощность проекта "Биогаз Ладыжин" должна составить 24 МВт.

Домбровский отметил, что вторую очередь биогазовой электростанции агрохолдинг уже должен был ввести в эксплуатацию согласно своим планам, но этого не произошло по ряду причин, в числе которых "проблемы с платежами". Однако, учитывая сложившуюся нестабильность цен на природный газ, "МХП Эко Энерджи" планирует использовать его для производства биометана для своих нужд.

Как сообщалось, МХП в декабре 2019 года ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса по производству биогаза мощностью 12 МВт.

По его данным, объемов электроэнергии, вырабатываемой на первой очереди биогазового комплекса, хватит для обеспечения всех бытовых потребителей Тульчинского и Гайсинского р-н Винницкой области. А в промышленном масштабе произведенной энергии первой очереди биогазового комплекса МХП хватит для обеспечения электричеством около 40% мощностей агроиндустриального кластера МХП.

Кроме того, биогазовый комплекс производит органические биоудобрения.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в первом полугодии 2021 года получил $232 млн чистой прибыли против чистого убытка $62 млн в январе-июне 2020 года, его EBITDA увеличилась на 55% - до $334 млн, выручка выросла на 14% - до $989 млн.

По итогам текущего года компания ожидает получить рекордную EBITDA на уровне $600 млн.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.