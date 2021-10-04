Green Deal

19:05 04.10.2021

Цена квот на выбросы CO2 в Европе впервые поднялась выше 65 евро за тонну на фоне газового кризиса

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Цена квот на выбросы CO2 в Европе впервые поднялась выше 65 евро за тонну на фоне газового кризиса

Рост цен на природный газ в Европе привел к скачку стоимости квот на выбросы углекислого газа, поскольку производители электроэнергии вынуждены переходить на использование угля, являющегося более дешевым, но и более грязным видом топлива, пишет газета Financial Times.

Стоимость квот на выбросы CO2 в Европе на прошлой неделе впервые поднялась выше отметки в 65 евро за тонну, в британской системе торговли квотами - достигла рекордных 76 фунтов стерлингов (88 евро) за тонну.

В Великобритании доля угля в общей структуре генерации электроэнергии в начале сентября превысила 5%, достигнув максимума с марта.

Рост стоимости квот "связан, по нашему мнению, с растущим спросом со стороны энергокомпаний, учитывая увеличение объемов угольной генерации", отмечает эксперт консалтинговой компании Redshaw Advisors Том Лорд.

Трейдеры принимают тот факт, что "еще некоторое время", возможно, в течение части 2022 года, "электроэнергетический сектор будет заменять газ углем, и, соответственно, выбросы будут больше", говорит аналитик ICIS Себастьян Риллинг.

Цена квот на выбросы CO2 в Европе в мае текущего года впервые поднялась выше отметки в 50 евро и до сентября держалась около этого уровня. Великобритания запустила собственную систему квот в мае.

Теги: #углерод #стоимость #европа #квоты
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