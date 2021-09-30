Green Deal

10:50 30.09.2021

ABB представил самую мощную в мире модульную зарядную станцию для электромобилей

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ABB представил самую мощную в мире модульную зарядную станцию для электромобилей

Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. представил самую мощную в мире зарядную станцию для электромобилей, сообщается в пресс-релизе компании.

Новая станция носит название Terra 360 и является модульной. От нее сможет одновременно заряжаться до 4 автомобилей. Ее мощность составляет 360 кВт, а продолжительность одной полной зарядки для электрокара составляет примерно 15 минут, передает портал Green Deal.

Зарядное устройство оснащено световыми датчиками и панелями, которые позволяют владельцу электрокара видеть состояние заряда аккумулятора своего автомобиля и необходимое для полной зарядки время. Габариты новой станции невелики, поэтому ее можно будет устанавливать на стоянках с ограниченным пространством, отмечается в пресс-релизе.

«Terra 360 предоставляет зарядные возможности, отвечающие различным потребностям пользователей электрокаров. Эта модульная станция будет способствовать ускорению распространения электрических автомобилей по всему миру», — отметил в своем заявлении глава подразделения оборудования для электромобилей Франк Мюлон.

Новые станции будут доступны в Европе уже в конце текущего года, а в США, Латинской Америке и станах Азии — в 2022 году.

Акции ABB растут на 0,4% в ходе торгов в Стокгольме в четверг. С начала года их стоимость увеличилась на 29%.

Теги: #электромобили #abb
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