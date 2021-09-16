Green Deal

12:16 16.09.2021

Биоэнергетическая ассоциация призывает создать в Украине биотопливную биржу

2 мин читать
Биоэнергетическая ассоциация призывает создать в Украине биотопливную биржу

Владельцы биогазовых установок нуждаются в создании биотопливной биржи для обеспечения бесперебойных поставок биомассы, считает глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгий Гелетуха, передает портал Green Deal.

«То количество котельных и электростанций (на биогазе – ИФ), которые уже сегодня замещают потребление 4 млрд куб. м природного газа в год, потребляет огромное количество биомассы. Сейчас, к сожалению, мы имеем трудности с тем, где купить эту биомассу, как ее купить… У нас неразвит рынок биомассы. Поэтому цивилизованное решение – создание отдельной биотопливной биржи», — сказал он в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг.

Он отметил, что соответствующий законопроект разработан более трех лет назад и уже несколько раз прошел согласование, но в настоящее время «завис на уровне Минэнерго» и не вносится в Кабмин. «Мы просим законодателей: ну возьмите вы уже этот законопроект, возьмите его у Министерства энергетики, зарегистрируйте, рассмотрите побыстрее. Это путь к тому, как насытить биоэнергетику Украины реальным топливом», — отметил глава БАУ.

По его словам, биржа обеспечит качество биомассы, гарантии поставки и снижение цены на этот продукт. «Когда есть реальная конкуренция, цены всегда снижаются. Это очень важный законопроект, просим его поддержать», — резюмировал Гелетуха.

Как сообщалось, бывший и.о. министра энергетики и нынешний глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко поддерживает внедрение в Украине электронной платформы по купле-продаже твердого биотоплива, которая будет способствовать развитию конкурентного и прозрачного рынка такого топлива.

«Механизмом для организации рынка биотоплива в Украине должно стать использование единой электронной платформы, на которой будут осуществлять торговлю биотопливом все заинтересованные производители и потребители», – отметил Витренко на встрече с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвисом в марте этого года. В ходе встречи развитие биотоплива отмечалось как одно из перспективных направлений сотрудничества обеих стран, при этом особую заинтересованность украинской стороны вызывает опыт Литвы по созданию биотопливной биржи Baltpool.

Теги: #бау #гелетуха
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

PepsiCo планирует к 2040 году достичь углеродной нейтральности

ЕС увеличит климатическое финансирование для третьих стран до EUR25 млрд в год

Chevron увеличит инвестиции в экобизнес до $10 млрд к 2028 году

Операторы ГТС Финляндии и стран Балтии намерены развивать инфраструктуру для «зеленых» газов

Президентская программа по высадке 1 млрд деревьев будет выполнена, ее реализуют на 170 тыс. га – глава Гослесагентства

МБРР и Фонд чистых технологий предоставят «Укргидроэнерго» $211 млн на установку CНЭ и СЭС

CBAM cтал на шаг ближе к Украине

Рост цен на солнечные панели угрожает Парижскому соглашению – Rystad Energy

Посол ЕС призывает Украину смелее повышать плату за CO2, а бизнес надеется на господдержку усилий по декарбонизации

Продажи электрокаров в мире возрастут на 44% в 2021 году — Bacanora Lithium

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА