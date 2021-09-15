Green Deal

16:51 15.09.2021

PepsiCo планирует к 2040 году достичь углеродной нейтральности

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PepsiCo планирует к 2040 году достичь углеродной нейтральности

Компания PepsiCo Inc. представила стратегию PepsiCo Positive (pep+), которая сфокусирована на трех ключевых направлениях, передает портал Green Deal.

Согласно пресс-релизу компании, одно из них — «Устойчивая цепочка поставок» — предусматривает, в частности, достижение к 2040 году полной углеродной нейтральности.

Кроме того, к 2030 году компания планирует восстанавливать 100% использованной воды. Упаковка продукции будет заменена на более экологичную. «Компания анонсировала 50%-ное сокращение использования первичного пластика на упаковку продукции к 2030 году (по отношению к 2020 году) и использование 50% переработанного пластика во всем ассортименте продукции компании», — уточняется в сообщении.

К 2022 году компания представит напитки Pepsi в упаковке из полностью переработанного пластика (rPET) в 11 странах Европы.

Еще одно направление стратегии — «Устойчивое земледелие» — предусматривает внедрение практик восстановительного земледелия более чем на 3 млн га. Это соответствует площадям сельскохозяйственных земель, используемых поставщиками сырья для PepsiCo.

Третья часть стратегии — «Правильный выбор» — нацелена на использование в продуктах ингредиентов, не наносящих вред окружающей среде, снижение содержания сахара и соли.

Новая стратегия соответствует новым реалиям жизни, когда потребители требуют большего от компаний, продукцию которых они покупают, и хотят видеть и понимать их влияние на общество», — заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта, процитированный в сообщении.

Продукция PepsiCo реализуется более чем в 200 странах мира. В 2020 году объем продаж превысил $70 млрд.

Теги: #pepsico #углеродная_нейтральность
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