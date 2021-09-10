Green Deal

16:27 10.09.2021

Продажи электрокаров в мире возрастут на 44% в 2021 году — Bacanora Lithium

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Продажи электрокаров в мире возрастут на 44% в 2021 году — Bacanora Lithium

Прогноз продаж электромобилей в мире превышает 4,6 млн единиц в 2021 году, что представляет собой увеличение на 44% по сравнению с прошлым годом, сообщается в полугодовой отчетности австралийской Bacanora Lithium PLC, которой принадлежит проект Sonora по добыче лития в Мексике, передает портал Green Deal.

В этой связи Bacanora Lithium отмечает, что спрос на литий — ключевой металл для производства электромобильных аккумуляторов — в 2021-2023 годах будет увеличиваться совокупными среднегодовыми темпами роста на 30%.

Глобальный спрос на литий, как ожидается, увеличится с 305 тыс. тонн эквивалента карбоната лития (LCE) в 2020 году до 452 тыс. тонн LCE в 2021 году, до 675 тыс. тонн — в 2023 году.

В свою очередь, Statista прогнозирует, что спрос на литий к 2030 году достигнет 1,8 млн тонн в год, то есть увеличится в 14 раз.

Кроме того, компания отметила, что в 2020 и в первой половине 2021 годов произошло восстановление цен на литий, главным образом благодаря увеличению спроса.

К началу 2020 года цены снизились из-за падения спроса после введения повсеместных локдаунов и ограничений на производствах из-за пандемии COVID-19. Но в течение года цены на литий начали восстанавливаться и продолжили этот тренд в начале 2021.

Теги: #электрокар #прогноз #продажи
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