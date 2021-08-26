Спасти ГТС и не зависеть от импорта газа – благодаря украинскому биометану
Юрий Шафаренко для портала Green Deal
Біометан – універсальне паливо, завдяки якому Україна може дати відсіч енергетичним викликам, а саме:
- заміщувати до 50% імпортного газу та економити значні кошти;
- додатково наповнити ГТС та забезпечити необхідний для її роботи тиск;
- генерувати теплову та електричну енергію;
- експортувати в ЄС та збільшувати надходження до бюджету країни.
Що таке біометан і що потрібно зробити, щоб вся країна відчула вигоду від його виробництва?
Біометан – це очищений біогаз, що за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає стандартам на природний газ.
Сьогодні виробники біометану мають право на отримання доступу до газотранспортних і газорозподільних систем за умови дотримання технічних норм та стандартів безпеки відповідно до законодавства. Ще одна вагома умова така: біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-технічними характеристиками мають відповідати стандартам на природний газ. Це передбачено Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом газотранспортної системи (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493).
Крім того, Україна має добре розвинену газотранспортну систему. Загальна протяжність мереж розподілу становить 246 000 кілометрів. Понад 75% населення України мають доступ до газової мережі.
Все це означає, що біометан вже сьогодні може використовуватися діючою розвиненою газотранспортною системою. Практично у всіх регіонах технічно можливо підключити установки з виробництва біометану до мереж.
До речі, у Вінницькій, Хмельницькій і Чернігівській областях вже розпочато підготовку газорозподільних мереж до використання біометану та подальшої його реалізації споживачам. Про це нещодавно інформувала Біоенергетична асоціація України, яка надала замовнику-компанії пропозиції та технічні параметри для підключення до газорозподільних мереж чотирьох біометанових заводів.
Вдвічі зменшити імпорт газу завдяки біометану – реально
Загальний річний потенціал заміщення природного газу завдяки біометану в Україні складає 8 млрд м3. Це дорівнює більше 50% річного обсягу імпорту природного газу та понад 25% його загального річного споживання.
Для порівняння, за даними ТОВ «Оператора ГТС України» у 2020 році загальний річний обсяг споживання природного газу склав понад 28 млрд м3, з яких імпорт – близько 50% від цього обсягу (15,9 млрд м3).
Близько 2 млрд доларів платила Україна за імпорт природного газу. Фактично це кошти, інвестовані в інші країни. Вони могли б залишитися в Україні і сприяти розвитку потужностям на тих місцевих видах палива, які могли б замістити газ та зберегти газотранспортну систему. У результаті заощаджені кошти, інвестовані в біоенергетичні проекти, сприяли б створенню нових робочих місць, поповненню бюджетів, розвитку та зміцненню української економіки у цілому.
Отже, завдяки розвитку ринку біометану Україна заощадила б 1 млрд доларів на імпорті блакитного палива.
Біометан може вирішити не лише проблему залежності від імпорту природного газу, а й питання заповнення ГТС.
Наразі газотранспортна система використовується лише на 20%. Додаткові ризики несе проект «Північний потік-2». Адже відсутність необхідного тиску в мережі може позбавити частину споживачів наявності газу. Нагальним є забезпечення максимально можливого завантаження української ГТС природним газом власного виробництва та альтернативними відновлюваними газами. І саме біометан може стати тим додатковим ресурсом, який забезпечить тиск у ГТС.
Поточний стан
Сьогодні в Україні виробництво біометану відсутнє.
Водночас поступово набирає обертів розвиток сфери виробництва біогазу. За даними моніторингу Держенергоефективності, якщо у 2013 році було лише 9 біогазових установок загальною потужністю 14 МВт, то на кінець I півріччя 2021 року – вже 54, а їхня загальна потужність сягає 111 МВт.
Протягом 2020 року біогазовими установками було вироблено 224 млн м3 біогазу. Очистивши зазначений обсяг біогазу, потенційно можна отримати 135 млн м3 біометану у рік.
Источник: Eenergy
Однією з перешкод для запуску ринку біометану є відсутність у чинному законодавстві України визначення поняття «біометан» та механізму верифікації біометану для забезпечення його подальшої подачі у газотранспортну систему.
Саме для подолання цього бар’єру та створення на законодавчому рівні умов для запуску ринку біометану вже розроблено відповідний законопроєкт від 05.05.2021 №5464.
ЄС активно розвиває ринок біометану
Виробництво біометану стрімко розвивається в ЄС, зокрема вже у 17 країнах. У 2011 році в Європі налічувалося 187 біометанових заводів, а на кінець 2019 року – більше 700 таких потужностей.
ТОП-3 країни за кількістю встановлених біометанових потужностей - Німеччина, Франція та Великобританія.
Лідером є Німеччина, де на 230 заводах генерується близько половини європейського біометану.
Спектр використання ресурсу широкий. Наприклад, у Німеччині 88% біометану використовується на ТЕЦ для генерації електричної та теплової енергії, 5% — для теплопостачання і близько 5% на транспорті.
У Швеції, Фінляндії та Ісландії біометан застосовується як моторне паливо.
Прийняття закону відкриє ринок біометану
Для повноцінного запровадження ринку біометану в Україні необхідно прийняти низку законодавчих змін.
Так, народними депутатами спільно з Міненерго, Держенергоефективності та Біоенергетичною асоціацією України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва та споживання біометану», який 05.05.2021 зареєстрований за №5464.
Комітет ВРУ з енергетики та ЖКП підтримав цей законопроект та рекомендував парламенту розглянути його у першому читанні.
Ціль – створення законодавчого підґрунтя для розвитку ринку біометану в Україні, налагодження експорту біометану в країни ЄС та заміщення природного газу біометаном при виробництві електричної та теплової енергії.
Положеннями законопроекту №5464, зокрема, передбачено:
- введення визначення терміну «біометан»;
- встановлення процедури надання гарантії походження біометану;
- введення реєстру виробництва та споживання біометану.
Прийняття проекту Закону забезпечить можливість верифікувати біометан, фізико-технічні характеристики якого відповідають вимогам нормативно-правових актів на природний газ, надавати гарантії походження на певний обсяг поданого в газотранспортну систему біометану та експортувати вироблений біометан через використання реєстру біометану.
Таким чином виробники біометану зможуть реалізовувати та експортувати біометан, а біогазові проекти стануть ще більш економічно привабливими для інвесторів.
Також розробка українського реєстру виробництва і використання біометану та співпраця з подібними реєстрами країн Європейського Союзу є потенційною можливістю продажу біометану іншим країнам з обміном гарантій (сертифікатів) його походження.
Прийняття зазначеного законопроекту дозволить:
- запустити ринок біометану в Україні;
- скоротити імпорт природного газу та сприяти розвитку внутрішнього енергетичного ринку;
- зменшити викиди парникових газів;
- налагодити експорт біометану до ЄС.
Вкрай важливим є також те, що розвиток виробництва біометану в Україні сприятиме вирішенню питання заповнення української ГТС.
Для реалізації потенціалу України щодо щорічного заміщення 8 млрд м3 природного газу біометаном необхідні інвестиції обсягом ≈ 8 млрд євро. Це приблизно 800 заводів, кожен з яких генерує по 10 млн м3 біометану у рік. Це можливість встановити близько 30 таких об’єктів в кожній області, таким чином підвищувати зайнятість населення, збільшувати надходження до бюджетів і сприяти соціально-економічному розвитку громад.