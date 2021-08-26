Спасти ГТС и не зависеть от импорта газа – благодаря украинскому биометану

Юрий Шафаренко для портала Green Deal

Біометан – універсальне паливо, завдяки якому Україна може дати відсіч енергетичним викликам, а саме:

заміщувати до 50% імпортного газу та економити значні кошти;

додатково наповнити ГТС та забезпечити необхідний для її роботи тиск;

генерувати теплову та електричну енергію;

експортувати в ЄС та збільшувати надходження до бюджету країни.

Що таке біометан і що потрібно зробити, щоб вся країна відчула вигоду від його виробництва?

Біометан – це очищений біогаз, що за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає стандартам на природний газ.

Сьогодні виробники біометану мають право на отримання доступу до газотранспортних і газорозподільних систем за умови дотримання технічних норм та стандартів безпеки відповідно до законодавства. Ще одна вагома умова така: біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-технічними характеристиками мають відповідати стандартам на природний газ. Це передбачено Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом газотранспортної системи (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493).

Крім того, Україна має добре розвинену газотранспортну систему. Загальна протяжність мереж розподілу становить 246 000 кілометрів. Понад 75% населення України мають доступ до газової мережі.

Все це означає, що біометан вже сьогодні може використовуватися діючою розвиненою газотранспортною системою. Практично у всіх регіонах технічно можливо підключити установки з виробництва біометану до мереж.

До речі, у Вінницькій, Хмельницькій і Чернігівській областях вже розпочато підготовку газорозподільних мереж до використання біометану та подальшої його реалізації споживачам. Про це нещодавно інформувала Біоенергетична асоціація України, яка надала замовнику-компанії пропозиції та технічні параметри для підключення до газорозподільних мереж чотирьох біометанових заводів.

Вдвічі зменшити імпорт газу завдяки біометану – реально

Загальний річний потенціал заміщення природного газу завдяки біометану в Україні складає 8 млрд м3. Це дорівнює більше 50% річного обсягу імпорту природного газу та понад 25% його загального річного споживання.

Для порівняння, за даними ТОВ «Оператора ГТС України» у 2020 році загальний річний обсяг споживання природного газу склав понад 28 млрд м3, з яких імпорт – близько 50% від цього обсягу (15,9 млрд м3).

Близько 2 млрд доларів платила Україна за імпорт природного газу. Фактично це кошти, інвестовані в інші країни. Вони могли б залишитися в Україні і сприяти розвитку потужностям на тих місцевих видах палива, які могли б замістити газ та зберегти газотранспортну систему. У результаті заощаджені кошти, інвестовані в біоенергетичні проекти, сприяли б створенню нових робочих місць, поповненню бюджетів, розвитку та зміцненню української економіки у цілому.

Отже, завдяки розвитку ринку біометану Україна заощадила б 1 млрд доларів на імпорті блакитного палива.

Біометан може вирішити не лише проблему залежності від імпорту природного газу, а й питання заповнення ГТС.

Наразі газотранспортна система використовується лише на 20%. Додаткові ризики несе проект «Північний потік-2». Адже відсутність необхідного тиску в мережі може позбавити частину споживачів наявності газу. Нагальним є забезпечення максимально можливого завантаження української ГТС природним газом власного виробництва та альтернативними відновлюваними газами. І саме біометан може стати тим додатковим ресурсом, який забезпечить тиск у ГТС.

Поточний стан

Сьогодні в Україні виробництво біометану відсутнє.

Водночас поступово набирає обертів розвиток сфери виробництва біогазу. За даними моніторингу Держенергоефективності, якщо у 2013 році було лише 9 біогазових установок загальною потужністю 14 МВт, то на кінець I півріччя 2021 року – вже 54, а їхня загальна потужність сягає 111 МВт.

Протягом 2020 року біогазовими установками було вироблено 224 млн м3 біогазу. Очистивши зазначений обсяг біогазу, потенційно можна отримати 135 млн м3 біометану у рік.

Источник: Eenergy

Однією з перешкод для запуску ринку біометану є відсутність у чинному законодавстві України визначення поняття «біометан» та механізму верифікації біометану для забезпечення його подальшої подачі у газотранспортну систему.

Саме для подолання цього бар’єру та створення на законодавчому рівні умов для запуску ринку біометану вже розроблено відповідний законопроєкт від 05.05.2021 №5464.

ЄС активно розвиває ринок біометану

Виробництво біометану стрімко розвивається в ЄС, зокрема вже у 17 країнах. У 2011 році в Європі налічувалося 187 біометанових заводів, а на кінець 2019 року – більше 700 таких потужностей.

ТОП-3 країни за кількістю встановлених біометанових потужностей - Німеччина, Франція та Великобританія.

Лідером є Німеччина, де на 230 заводах генерується близько половини європейського біометану.

Спектр використання ресурсу широкий. Наприклад, у Німеччині 88% біометану використовується на ТЕЦ для генерації електричної та теплової енергії, 5% — для теплопостачання і близько 5% на транспорті.

У Швеції, Фінляндії та Ісландії біометан застосовується як моторне паливо.

Прийняття закону відкриє ринок біометану

Для повноцінного запровадження ринку біометану в Україні необхідно прийняти низку законодавчих змін.

Так, народними депутатами спільно з Міненерго, Держенергоефективності та Біоенергетичною асоціацією України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва та споживання біометану», який 05.05.2021 зареєстрований за №5464.

Комітет ВРУ з енергетики та ЖКП підтримав цей законопроект та рекомендував парламенту розглянути його у першому читанні.

Ціль – створення законодавчого підґрунтя для розвитку ринку біометану в Україні, налагодження експорту біометану в країни ЄС та заміщення природного газу біометаном при виробництві електричної та теплової енергії.

Положеннями законопроекту №5464, зокрема, передбачено:

введення визначення терміну «біометан»;

встановлення процедури надання гарантії походження біометану;

введення реєстру виробництва та споживання біометану.

Прийняття проекту Закону забезпечить можливість верифікувати біометан, фізико-технічні характеристики якого відповідають вимогам нормативно-правових актів на природний газ, надавати гарантії походження на певний обсяг поданого в газотранспортну систему біометану та експортувати вироблений біометан через використання реєстру біометану.

Таким чином виробники біометану зможуть реалізовувати та експортувати біометан, а біогазові проекти стануть ще більш економічно привабливими для інвесторів.

Також розробка українського реєстру виробництва і використання біометану та співпраця з подібними реєстрами країн Європейського Союзу є потенційною можливістю продажу біометану іншим країнам з обміном гарантій (сертифікатів) його походження.

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить:

запустити ринок біометану в Україні;

скоротити імпорт природного газу та сприяти розвитку внутрішнього енергетичного ринку;

зменшити викиди парникових газів;

налагодити експорт біометану до ЄС.

Вкрай важливим є також те, що розвиток виробництва біометану в Україні сприятиме вирішенню питання заповнення української ГТС.

Для реалізації потенціалу України щодо щорічного заміщення 8 млрд м3 природного газу біометаном необхідні інвестиції обсягом ≈ 8 млрд євро. Це приблизно 800 заводів, кожен з яких генерує по 10 млн м3 біометану у рік. Це можливість встановити близько 30 таких об’єктів в кожній області, таким чином підвищувати зайнятість населення, збільшувати надходження до бюджетів і сприяти соціально-економічному розвитку громад.