Green Deal

14:49 11.08.2021

Зеленский подписал законы о стимулировании развития отрасли экологического транспорта в Украине

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Зеленский подписал законы о стимулировании развития отрасли экологического транспорта в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенные кодексы, касающиеся стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине, которые Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

"Эти документы нацелены на увеличение доли экологического транспорта в Украине путем повышения доступности для потребителей и стимулирования развития производства в нашей стране электрических транспортных средств, трамвайных вагонов и вагонов метро, транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законы предусматривают применение ряда налоговых преференций, в частности временно, до 1 января 2026 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину и поставки на территории Украины транспортных средств, оснащенных электродвигателями, а также новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

"Также до 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной импорт в Украину ряда товаров предприятиями, которые создают или модернизируют свои производственные мощности для создания указанных выше транспортных средств (это не касается товаров из страны, признанной государством-оккупантом или государством-агрессором, и товаров с оккупированной территории Украины)", - подчеркивают в Офисе президента.

Там добавляют, что до 31 декабря 2035 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий, производящих указанные транспортные средства, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним при условии направления высвободившихся средств на научно-исследовательские и опытные работы в области электрического транспорта, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.

"Принятие этих законов поможет защитить окружающую среду, поскольку будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха, стимулировать увеличение инвестиций в автомобилестроительную, электротехническую отрасли экономики Украины и создание новых рабочих мест", - уточняют в ОП.

Указанные законы вступают в силу с 1 января 2022 года.

Теги: #транспорт #эко #закон
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