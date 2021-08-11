Green Deal

10:16 11.08.2021

"ДТЭК Энерго" начало импорт энергоугля из Казахстана, договаривается о поставках из Польши и США

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"ДТЭК Энерго" начало импорт энергоугля из Казахстана, договаривается о поставках из Польши и США

"ДТЭК Энерго" на фоне низких запасов угля на складах своих ТЭС начало импорт энергетического угля из Казахстана, ведет переговоры о поставках угля из Польши и США, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, "ДТЭК Энерго" активно ищет возможности для дополнительного обеспечения ТЭС импортным углем.

"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судовых партий из США", - сказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеева, которого цитирует пресс-служба.

По данным Министерства энергетики Украины, запасы угля на складах тепловых электростанций пяти энергогенерирующих компаний ("ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго") по состоянию на утро среды опустились до 754 тыс. тонн, что почти на 500 тыс. тонн меньше утвержденного министерством план-графика накопления на 11 августа (1,237 млн тонн).

Теги: #дтэк_энерго #казахстан
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