Green Deal

14:40 27.07.2021

Китай впервые не профинансировал угольные проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

1 мин читать
Китай впервые не профинансировал угольные проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

Китайский проект "Один пояс, один путь" впервые с 2013 года не предусмотрел инвестиции в угольные проекты (добыча и генерация) в первом полугодии 2021 года, сообщается в отчете Green BRI Center.

В первой половине этого года инвестиции в энергетический сектор, на который приходится больше всего инвестиций в рамках проекта "Один пояс, один путь" – $6,1 млрд, распределились в основном между газовыми проектами (37%), нефтяными (30%), а также проектами гидроэнергетики (28%).

При этом инвестиции в "зеленую" энергетику сократились на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году предложил инициативу "Один пояс, один путь", направленную на стимулирование мировой торговли и развитие транспортного сообщения с помощью инициатив наземного Экономического пояса "Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века".

По данным МИД КНР на конец 2020 года, 138 стран и 31 международная организация подписали 203 документа о сотрудничестве с Китаем для реализации указанного проекта.

По информации Министерства торговли КНР, в первой половине 2021 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран-участниц инициативы "Один пояс, один путь" в Китае вырос на 49,6%, из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – на 50,7%, из стран ЕС – на 10,3%.

Источник Green Deal

Теги: #инвестиции #китай #уголь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 26.07.2021
В Китае зафиксировали самый высокий с января прирост новых случаев COVID-19

В Китае зафиксировали самый высокий с января прирост новых случаев COVID-19

16:28 25.07.2021
Тайфун "Ин-Фа" парализовал прибрежные районы Китая

Тайфун "Ин-Фа" парализовал прибрежные районы Китая

00:42 23.07.2021
В Вашингтоне раскритиковали Китай за отказ от предложения ВОЗ продолжить искать источник COVID-19

В Вашингтоне раскритиковали Китай за отказ от предложения ВОЗ продолжить искать источник COVID-19

19:45 21.07.2021
Наводнение в Китае привело к временному отключению электричества на заводах по выпуску iPhone - СМИ

Наводнение в Китае привело к временному отключению электричества на заводах по выпуску iPhone - СМИ

15:49 21.07.2021
Фармкомпания "Фармак" инвестирует EUR30 млн в строительство инновационного R&D-центра в Киеве

Фармкомпания "Фармак" инвестирует EUR30 млн в строительство инновационного R&D-центра в Киеве

14:02 21.07.2021
Кабмин обязал угольные предприятия при долгах по зарплате направлять на эти цели не менее 80% средств от реализации продукции

Кабмин обязал угольные предприятия при долгах по зарплате направлять на эти цели не менее 80% средств от реализации продукции

12:12 21.07.2021
Гройсман о "шантаже" Китаем: со стороны власти - это неприемлемо политическое флюгерство

Гройсман о "шантаже" Китаем: со стороны власти - это неприемлемо политическое флюгерство

10:49 21.07.2021
Посол Китая с оптимизмом смотрит на перспективы украино-китайских отношений

Посол Китая с оптимизмом смотрит на перспективы украино-китайских отношений

14:56 20.07.2021
Власти Китая в целях улучшения демографии разрешили семьям иметь до трех детей - СМИ

Власти Китая в целях улучшения демографии разрешили семьям иметь до трех детей - СМИ

19:45 19.07.2021
Байден во вторник получит доклад по приписываемой Китаю киберактивности

Байден во вторник получит доклад по приписываемой Китаю киберактивности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

ПОСЛЕДНЕЕ

McDonald's в Украине отправляет на переработку почти 200 тонн отходов в месяц

Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

Почти 200 стран начали переговоры в связи с климатической ситуацией в мире

Разумков подписал законы, стимулирующие развитие электротранспорта в Украине

Послы G7 приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2

ЕБРР и Оператор ГТС подписали соглашение о сотрудничестве для развития водородной энергетики в Украине

Как Украине заинтересовать международных инвесторов в сфере водородной энергетики

Mercedes-Benz полностью перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия

Какой СВАМ предлагает Еврокомиссия

"Fit for 55": как ЕС планирует сокращать выбросы парниковых газов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА