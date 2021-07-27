McDonald's в Украине отправляет на переработку почти 200 тонн отходов в месяц

McDonald's в Украине отправляет на переработку почти 200 тонн отходов в месяц, сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, передает Green Deal.

"За июнь, когда к программе сортирования подключены 85 ресторанов из 101 в 22 городах Украины, на переработку отправлено 169,6 тонн бумажных отходов различных видов, 15 тонн пластика, около тонны тетрапака и 10 тонн пищевых отходов", - сообщила руководитель отдела коммуникаций McDonald's в Украине Алеся Муджири.

Тестовая программа сортирования запущена З сентября 2020 года. Всего с сентября 2020 до июня 2021 года было переработано 1,4 тыс. тонн бумажных отходов, 102 тонны пластиковых, 14 тонн тетрапака и 50 тонн пищевых отходов.

По словам Муджири, сортировочные станции разработаны специально для МакДональдз Украина, для пяти фракций, это больше, чем в других странах. Сортировочные станции собирают пластик, бумагу, стаканчики, жидкость и другое.

Чтобы найти "идеальную формулу" сортировки, было протестировано более 20 прототипов станций. Компания уже потратила 10 млн грн на запуск проекта, установление сортировочных станций и обучение сотрудников. В частности, почти 10 тыс. сотрудников прошли специальное обучение по работе с отходами и теперь помогают посетителям правильно сортировать в залах.

Сейчас компания имеет более 30 партнеров по всей Украине, занимающихся логистикой, сбором, перевозкой, досортировкой и переработкой отходов.

Партнерами в столичном регионе по логистике и досортировке, в частности, является "Обуховвторресурсы". По словам представителя "Обуховвторресурсов", более 95% привезенных из McDonald's отходов идут на дальнейшую переработку, в то время как глубина переработки неподготовленных отходов, которые предприятие принимает у населения на другой базе, лишь 20%.

Отсортированные бумажные стаканы дальше везут на Змиевскую бумажную фабрику, после переработки из полученной бумаги на другом предприятии изготовляют для McDonald's бумажные пакеты для доставки на вынос.

Отсортированные картон и бумага идут другим партнерам. На Житомирском картонном комбинате из них делают гофро-коробы, в SEM ECOPACK (Запорожье) – подставки для напитков, и т.п.

Налажена переработка и пластика, и полиэтилена, и пищевых отходов. Найдено решение даже для кофейной гущи – ее добавляют в топливные брикеты, которые производят на "Обуховвторресурсах".

"McDonald's минимизирует использование пластика, мы планируем полностью отказаться от его использования до 2025 года", - сообщила Муджири.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. В настоящее время сеть McDonald's в Украине насчитывает 101 ресторан в 22 городах.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд.". Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на февраль-2021 составляет 901,801 млн грн.