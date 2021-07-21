Green Deal

13:49 21.07.2021

TotalEnergies и Technip Energies будут разрабатывать низкоуглеродные решения для производства СПГ

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TotalEnergies и Technip Energies будут разрабатывать низкоуглеродные решения для производства СПГ

TotalEnergies и Technip Energies подписали соглашение о техническом сотрудничестве, чтобы вместе разрабатывать низкоуглеродные решения для производства сжиженного природного газа (СПГ) и оффшорных мощностей для ускорения энергоперехода, сообщает TotalEnergies.

Компании изучат новые концепции и технологии, чтобы снизить углеродный след на существующих мощностях, а также новых проектах в ключевых областях, таких, как производство СПГ, криогеника, производство и использования водорода для энергогенерации или процессы по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCUS).

Источник: Green Deal

Теги: #соглашение #спг
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