TotalEnergies и Technip Energies будут разрабатывать низкоуглеродные решения для производства СПГ

TotalEnergies и Technip Energies подписали соглашение о техническом сотрудничестве, чтобы вместе разрабатывать низкоуглеродные решения для производства сжиженного природного газа (СПГ) и оффшорных мощностей для ускорения энергоперехода, сообщает TotalEnergies.

Компании изучат новые концепции и технологии, чтобы снизить углеродный след на существующих мощностях, а также новых проектах в ключевых областях, таких, как производство СПГ, криогеника, производство и использования водорода для энергогенерации или процессы по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCUS).

Источник: Green Deal