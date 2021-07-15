Green Deal

11:17 15.07.2021

Вице-президент ЕК: Украине следует подумать над созданием системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод

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Вице-президент ЕК: Украине следует подумать над созданием системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод

Украине следует подумать о принятии дорожной карты, которая будет направлять ее усилия по созданию эффективной системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод, считает вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

«В ЕС мы используем рыночный механизм, при котором цена регулируется спросом и предложением. Текущая цена составляет EUR55 за тонну CO2. Высокая цена углерода побуждает нашу промышленность использовать чистые технологии, внедрять меры по повышению энергоэффективности и так далее. Мы признаем и ценим, что отправная точка для Украины отличается от отправной точки для стран-членов ЕС. Никто не ожидает, что Украина выйдет сейчас на этот уровень цен. Однако Украине следует подумать о принятии дорожной карты, которая будет направлять ее усилия по созданию эффективной системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод», — сказал Шефчович в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что ценит усилия Украины в сфере «зеленой» трансформации.

«Я могу полностью солидаризоваться с Украиной, потому что я ваш сосед, я из Словакии. Итак, я знаю, что промышленная трансформация и «зеленая» и цифровая трансформация сложны. Более того, у вас огромная напряженность на восточной границе. Поэтому я ценю ваши усилия в этой области», — отметил Шефчович.

Вице-президент Европейской комиссии указал, что на конференции по изменению климата в Глазго, в том числе Украина, должна пересмотреть климатические цели в сторону увеличения.

«На конференции по изменению климата в Глазго (COP 26) будет весь мир, каждая страна. Мы считаем необходимым пересмотреть климатические цели в сторону увеличения. Итак, я понимаю, что Украина также рассматривает возможность увеличения своей цели с минус 40% до более амбициозной цели. Я понимаю, что также есть четкие намерения сократить объем энергии, вырабатываемой из угля, и увеличить до 20% энергию, производимую из возобновляемых источников энергии. Все это очень важные цели», — пояснил он.

Шефчович также добавил, что Украина имеет огромный транспортный потенциал, потому что существуют соответствующие технологии.

«Конечно, вам нужны зарядные станции, которые мы называем на нашем «брюссельском английском» альтернативной топливной инфраструктурой для зарядки электромобилей или в будущем водородные заправочные станции — возможно, для грузовиков. В Германии и некоторых других странах уже используют водородные локомотивы для поездов, и все больше и больше водород рассматривается в качестве топлива для морских или судовых перевозок. Это одна из областей, в которой, я думаю, Украина может сделать даже больше, потому что вы большая страна и у вас очень важный транспортный центр», — сказал он.

Источник: Green Deal

Теги: #дорожная_карта #выбросы #шефчович
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