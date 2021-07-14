Green Deal

13:30 14.07.2021

Бизнес направил премьеру письмо со сценариями снижения выбросов СО2 в Украине к 2030 году

2 мин читать
Бизнес направил премьеру письмо со сценариями снижения выбросов СО2 в Украине к 2030 году

Центр экономического восстановления и Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) в письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю предлагают рассмотреть три сценария снижения страной выбросов СО2 до 2030 года и, соответственно, скорректировать цель Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2).

«Учитывая тот факт, что за весь период независимости Украины динамика ВВП и динамика выбросов парниковых газов имели почти прямую корреляцию, бизнес-ассоциации выразили обеспокоенность планами Украины с большими амбициями сокращения выбросов парниковых газов до 35% к 2030 году от уровня 1990 года», – говорится в копии письма, распространенном UBTA, передает Green Deal.

В подготовленном ассоциациями аналитическом отчете содержатся три сценария снижения выбросов СО2 до 2030 года. Как отмечается, сценарии рассчитаны в соответствии с целями Национальной экономической стратегии Украины.

Согласно базовому сценарию, при объеме инвестиций в декарбонизацию на уровне EUR12 млрд Украина сможет сократить выбросы СО2 до 43% от уровня 1990 года.

Консервативный сценарий предусматривает достижения более амбиционной цели – сокращение выбросов до 40%. Вместе с тем инвестиции в декарбонизацию должны возрасти до EUR27 млрд.

В соответствии с оптимистичным сценарием Украина может снизить выбросы СО2 до 36% (цель НОВ2 – 35%) при условии инвестирования EUR50 млрд в декарбонизацию до 2030 года.

В письме указано, что при текущем уровне финансирования экологической модернизации для Украины реалистичен пока только базовый сценарий.

Как сообщалось, Минэкологии 1 апреля 2021 года презентовало проект распоряжения Кабмина «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский сообщил, что Кабмин до 31 июля должен утвердить НОВ2 в рамках подготовки к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

Теги: #письмо #со2 #бизнес #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 14.07.2021
Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

20:42 09.07.2021
Военные-пенсионеры получат ежемесячную надбавку 2 тыс грн, минимальная пенсия составит 3,8 тыс. грн – премьер

Военные-пенсионеры получат ежемесячную надбавку 2 тыс грн, минимальная пенсия составит 3,8 тыс. грн – премьер

18:40 08.07.2021
ФРГ компенсирует компаниям издержки высокой цены выбросов СО2

ФРГ компенсирует компаниям издержки высокой цены выбросов СО2

17:00 07.07.2021
Парламент Швеции вновь избрал Левена премьером

Парламент Швеции вновь избрал Левена премьером

19:23 05.07.2021
Заразившийся COVID-19 премьер Люксембурга проведет еще несколько дней в больнице, его состояние - тяжелое

Заразившийся COVID-19 премьер Люксембурга проведет еще несколько дней в больнице, его состояние - тяжелое

03:15 05.07.2021
Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

00:18 05.07.2021
Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

17:22 30.06.2021
Земельный налог – новая схема рейдерства в Броварах

Земельный налог – новая схема рейдерства в Броварах

14:47 30.06.2021
Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

12:32 28.06.2021
Премьер Швеции подал в отставку

Премьер Швеции подал в отставку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Переход Украины на «зеленый аммиак» дорогой, но открывает нам огромные перспективы – Игорь Гольченко

McDonald’s инвестировал 10 млн грн в запуск проекта сортировки и переработки отходов в ресторанах сети по Украине

KNESS планирует построить площадку по производству «зеленого» водорода в Украине

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Слуга народа" поддержит законопроекты про электрокары во втором чтении – нардеп Гетманцев

"Северный поток-2" в ближайшее десятилетие должен быть готов транспортировать водород - глава проектной компании

MSCI составил мировой список аутсайдеров климатического раскрытия

Нацбанк Украины совместно с IFC представит в октябре Дорожную карту зеленого финансирования

Первый вице-премьер Украины призывает разделять виды ВИЭ по их полезности для страны

Украина после открытия рынка газа ставит задачу открытия рынка э/э и присоединения энергосистемы к ENTSO-E - премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА