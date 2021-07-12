"Слуга народа" поддержит законопроекты про электрокары во втором чтении – нардеп Гетманцев

Парламентская фракция "Слуга народа" намерена поддержать принятие во втором чтении законопроектов №3467 и №3477 об электрокарах, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Обсуждали два законопроекта, которые касаются льгот по электротранспорту. Мы хотим развивать производство электрокаров в Украине. И соответствующий законопроект на этой неделе будет проголосован в зале. Мы обсуждали его на фракции, фракция выразилась о почти одноголосной поддержке. Экологически чистый транспорт, который является электротранспортом, и транспортом с двигателями на метане", - сказал Гетманцев после заседания фракции в понедельник.

Согласно повестке дня, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты об электрокарах №3467 и №3477 на пленарном заседании 13 июля.