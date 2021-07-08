ФРГ компенсирует компаниям издержки высокой цены выбросов СО2

Немецкие компании, которые платят пошлину на выбросы СО2 в сферах транспорта и отопления зданий, получат финансовую компенсацию от федерального правительства, если цена выбросов приведет к неблагоприятным последствиям для трансграничной торговли и конкуренции.

Об этом сообщило издание Clean Energy Wire в четверг со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, передает Green Deal.

В Германии в январе 2021 года была введена фиксированная экологическая пошлина на выбросы СО2 в сферах транспорта и отопления зданий в размере EUR25/тонну. К 2025 году правительство намерено ее повысить до EUR55/тонну. Пошлина приводит к росту цен на бензин, дизельное топливо, мазут и природный газ из-за содержания в топливе СО2.

Ранее в Министерстве окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ указывали, что компании должны будут инвестировать большую часть компенсированных средств в меры по защите климата.

Система торговли выбросами Европейского союза (EU ETS) в настоящее время не распространяется на сферы транспорта и отопления зданий. Вместе с тем на эти секторы пришлось более трети выбросов СО2 в Германии в 2020 году.