После приостановки кредитования проектов под "зеленый" тариф Укргазбанк готов финансировать другие ВИЭ-проекты – зампред

Государственный Укргазбанк, приостановив финансирование проектов под «зеленый» тариф, готов кредитовать другие проекты по возобновляемой энергетике, в частности, связанные с компенсацией собственного потребления и прямыми продажами зеленой электроэнергии, сообщил зампредседателя правления банка Родион Морозов.

«Мы приостановили финансирование проектов, связанных с «зеленым» тарифом во всех отраслях зеленой энергетики. Всем понятно, почему. Но на «зеленом» тарифе жизнь не заканчивается. Наш банк готов финансировать ряд других зеленых проектов», – сказал Морозов в ходе форума CISOLAR-2021, организованного IBCentre.

По его словам, есть три направления, по которым банк готов работать в сфере ВИЭ.

«Это проекты, направленные на компенсацию собственного потребления. Также это прямые продажи электроэнергии, если потребитель делает отдельную систему учета и потребляет конкретно «зеленую» э/э в том объеме, который ему поставляет в данном случае независимая компания-производитель по прямым долгосрочным договорам. И сходная с этой еще ЭСКО-модель, это практически два разнозначных направления для финансирования», – разъяснил Морозов.

Он отметил, что цена э/э делает эти проекты финансово интересными, при этом производители ресурса не зависят от уровня оплат зеленого тарифа со стороны государства.

«Также есть достаточно инструментов, позволяющих удешевить заимствование и в итоге повысить его финансовую привлекательность. Тем более, сегодня банковская система находится на нижнем пределе процентных ставок, и 11-12% в гривне позволяет проектам окупаться в течение пяти лет», – пояснил банкир.

В качестве инструментов кредитования он отметил программу «5-7-9%», указав, что она очень подходит под проекты по компенсации собственного потребления.

В то же время Морозов уточнил, что Укгразбанк недавно стал единственным участником новой программы ЕБРР, направленной в первую очередь на стимулирование объектов ВИЭ.

«Ее философия созвучна с программой 5-7-9% и направлена на тех, кто не походит под госпрограмму или уже исчерпал возможности в нее попасть. После того, как Укргазбанк выдает кредит, с помощью кредитной линии ЕБРР заемщику компенсируется часть тела кредита, и ставка в итоге становится 6-8% в гривне для бизнеса, который решил идти по пути ВИЭ», – отметил замглавы банка.

Среди инструментов он также назвал финансовый лизинг.

В качестве примера работающих проектов Морозов привел профинансированную на 65% банком крышную СЭС 30кВт на теплице, срок окупаемости которой рассчитан на 5,1 года. В то же время он предположил, что учитывая тренд к удорожанию э/э, этот срок может оказаться меньшим.

В комментарии «Энергореформе» Морозов отметил, что банк готов финансировать указанные проекты «в больших объемах» и рассчитывает на активизацию этого процесса.

«Я бы сказал, интерес со стороны предпринимателей к нашим программам только начинается, потому что это относительно новый рынок, и он еще должен быть создан. В том числе и активными действиями генподрядчиков», – указал Морозов.

Он уточнил, что у банка сейчас на рассмотрении несколько десятков заявок, отметив, что «на фоне потенциала это только начало».

«Мы долго изучали варианты, для нас было важным шагом, чтобы не требовать дополнительного залога и не выставлять дополнительных требований. Это был стоп фактор. То есть мы хотели сделать такой продукт, который был бы целостным, самостоятельным. Мы сейчас решили эти вопросы, в том числе привлекли дополнительный механизм в качестве государственных гарантий. Развитие этих программ – перспектива ближайшего года-трех», – отметил банкир.

Как сообщалось, в середине июня Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что предоставит подконтрольному государству Укргазбанку гривневый кредит эквивалентом до EUR25млн для последующего финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Украине.

Не менее 70% кредита пойдут в инвестиции в «зеленые» технологии.

Заемщики могут получить стимулирующие гранты в размере до 15% от суммы кредита и техническую помощь в рамках инициативы EU4Business, финансируемой ЕС.

Ранее в письме адрес Украинской ветроэнергетической ассоциации, Укргазбанк заявил о том, что финучреждение не готово возобновить финансирование промышленных ВЭС, работающих по «зеленому» тарифу, учитывая неопределенность с источниками погашения долгов, а также текущую концентрацию объектов энергетики в кредитном портфеле.

При этом в банке отметили, что его набсовет установил более жесткие критерии к кредитованию проектов генерации из альтернативных источников, чем к другим инвестиционным проектам. Также в банке указали, что его кредитной политикой установлен лимит на проведение кредитных операций с клиентами, осуществляющими деятельность в одной экономической отрасли, на уровне не более 30% в кредитном портфеле субъектов хозяйствования.

Укргазбанк – четвертый по величине активов украинский банк (149,5 млрд грн на 1 марта), имеющий сеть из 270 отделений с более 4,5 тыс. сотрудников, которые обслуживают 2 млн физлиц и более 80 тыс. корпоративных клиентов и МСП. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Источник: Green Deal