Green Deal

12:16 01.07.2021

Укргазбанк выдал Voda UA 6,7 млн грн кредита для производства воды в экологичной упаковке

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Укргазбанк выдал Voda UA 6,7 млн грн кредита для производства воды в экологичной упаковке

Государственный Укргазбанк (Киев) предоставил группе компаний Voda UA 6,7 млн грн кредита для производства воды в экологичной упаковке Pure-pak, в составе которой более половины — вторичная целлюлоза.

Как сообщила пресс-служба банка в четверг, кредит предоставлен в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%». 

Voda UA — группа компаний, занимающихся добычей карпатских высокогорных вод под торговыми марками Voda UA, «Горянка», «Карпатська Високогирна». Собственником группы компаний является Дмитрий Никифоров.

АБ «Укргазбанк» создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года Укргазбанк по размеру общих активов (149,5 млрд грн) занимал 4-е место среди 73 действовавших в стране банков.

Источник: Green Deal

Теги: #эко #укргазбанк #voda_ua
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