Green Deal

16:25 29.06.2021

"Зеленые" облигации могут стать действенным механизмом урегулирования ситуации с ВИЭ – глава "ГарПока"

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"Зеленые" облигации могут стать действенным механизмом урегулирования ситуации с ВИЭ – глава "ГарПока"

ГП "Гарантированный покупатель" очень рассчитывает на выпуск осенью этого года облигаций внутренного госзайма под погашение задолженности перед ВИЭ-генерацией за 2020 год, считая такой инструмент действенным для урегулирования ситуации, сообщил его глава Константин Петриковец.

"Мы очень рассчитываем на их выпуск. "Укрэнерго" будет иметь определенный период времени, за который можно будет стабилизировать, улучшить работу компании, наладить отчисления в бюджет и обеспечить в следующих годах безболезненный возврат стоимости этих бондов", – сказал он в интервью "Энергореформе".

По его прогнозам, спрос на такие облигации среди инвесторов, однозначно будет.

"С теми процентами, которые есть у наших ценных бумаг, они всегда раскупаются. Пример – обычные ОВГЗ", – отметил Петриковец.

Согласно обновленным данным ГП "Гарантированный покупатель", по состоянию на 29 июня, оплата за приобретенную в 2020 году зеленую электроэнергию составляет 66,6%, в 2021: 93% – в январе-марте, 72% – в апреле, 66% – в мае и 100% за 20 дней июня.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" планирует осенью текущего года выпустить пятилетние "зеленые" облигации на сумму ориентировочно EUR500 млн для погашения долгов перед производителями зеленой электроэнергии за 2020 год. Процентная ставка, под которую будет осуществляться выпуск, пока неизвестна.

По словам главы НЭК Владимира Кудрицкого, выпуск этих облигаций даст возможность НЭК покрыть остаток задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель" за 2020 год.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, министерство видит погашение старых долгов перед ВИЭ-генерацией путем выпуска ОВГЗ, а что касается разрешения проблемы новых долгов, то, по его словам, отрабатывается механизм изменения условий работы в рынке, "чтобы новые долги не образовывались".

Сам долг за произведенную в 2020 году электроэнергию составляет около 20 млрд грн. Долг "Укрэнерго" перед "ГарПоком" превышает 22 млрд грн.

Источник: Green Deal

Теги: #облигации #зеленая_энергетика #виэ #гарпок
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