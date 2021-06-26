Цены на уголь возросли до максимума за 10 лет, несмотря на планы сокращения выбросов

Цены на энергетический уголь выросли до максимальных уровней за десятилетие, при том, что правительства государств по всему миру обещают сокращать объемы выбросов CO2, пишет газета The Wall Street Journal, передает Green Deal.

Увеличению спроса на энергетический уголь, используемый для выработки электроэнергии на ТЭС, способствовали, в частности, дефицит природного газа, рост потребления электроэнергии, а также неблагоприятные погодные условия в Китае. Тем временем, закрытие угольной шахты в Колумбии, наводнения в Индонезии и Австралии, а также сокращение поставок в Китай из-за конфликта с Сиднеем ограничили предложение на рынке.

За последний год цены на энергетический уголь выросли более чем вдвое. Уголь с поставкой в страны Северо-Западной Европы ранее в этом месяце подорожал до максимума с ноября 2011 года, а с начала года прибавил 64%.

Стоимость угля, поставляемого из австралийского Ньюкасла, основная часть которого идет в Азию, в этом месяце поднималась выше $121 за тонну, максимума более чем за десять лет. С начала года цена увеличились на 56%, свидетельствуют данные Argus Media.

Рост стоимости обоих бенчмарков в этом году существенно превышает подъем цен на нефть, медь или другие виды сырья, выигравшие в результате увеличения экономической активности после кризиса, пишет WSJ.

Цены на уголь, вероятно, будут оставаться высокими в ближайшие несколько месяцев, полагают эксперты. Больше всех среди западных сырьевых компаний от этого выиграет Glencore Plc, отмечает аналитик UBS Group Майлз Оллсоп. Ранее Glencore заявила, что намерена выработать принадлежащие ей месторождения угля в Австралии, ЮАР и Латинской Америке, в то время как, например, BHP Group намерена отказаться от активов по производству энергетического угля. Anglo American ранее в этом месяце отделила свой южноафриканский угольный бизнес.

«Предложение угля сокращается и, возможно, быстрее, чем снижается спрос», — говорит аналитик Liberum Том Прайс.

Цены на энергетический уголь в Европе растут, несмотря на то, что стоимость квот на выбросы CO2 также повышается — в этом году квоты в Евросоюзе подорожали на 69%, превысив 50 евро за тонну. В теории повышение стоимости квот должно ограничивать спрос на уголь, использование которого приводит к более высоким выбросам, чем использование газа. Однако, поскольку цены на газ также растут, его использование становится менее выгодным для потребителей, и они вновь обращаются к углю.