Госэкоинспекция проверит экобезопасность на крупнейших предприятиях Кривого Рога

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) проведет оценку состояния экологической безопасности на всех крупнейших промышленных объектах Кривого Рога Днепропетровской области, сообщил глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Согласно информации на сайте ведомства, комиссионные обследования предприятий, которые являются топ-загрязнителями города, будут проведены с участием представителей Офиса Госэкоинспекции, управления экологии Криворожского городского совета, исполкомов районных в городе советов, Госпродпотребслужбы, а также общественных организаций. Во время мероприятий будет контролироваться соблюдение природоохранного законодательства на промышленных площадках объектов.

"Первая проверка уже началась - это обследование ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК). Предприятие входит в число крупнейших образователей промышленных отходов в Украине. Вместе с участниками комиссии проверим эффективность выполнения мероприятий по пылеподавлению на территории промышленной площадки, хвостохранилищ, шламонакопителей, отвалов, открытых складов и на автомобильных дорогах. Осуществление этого технологического процесса является важным для минимизации загрязнения городского воздуха", - сказал Малеваный, которого цитирует пресс-служба ГЭИ.

По его словам, привлечение к таким мерам представителей различных органов управления в области охраны окружающей природной среды позволит не только зафиксировать проблему, а и обеспечить принятие решений для "экологизации" проблемных объектов.

Ранее Малеваный сообщал о намерении ГЭИ в 2021 году провести около 30 плановых проверок крупных предприятий в Днепропетровской области. Тогда глава ГЭИ пояснял, что плановые проверки соблюдения природоохранного законодательства предусматривают комплексный контроль всей деятельности предприятия.

"Они продолжаются 10 дней, во время которых инспекторы проверяют работу оборудования на промышленном объекте, соблюдение требований имеющихся разрешений, нормативов по выбросам загрязняющих веществ в воздух, сбросов сточных вод, а также правил обращения с отходами", - отмечал он.

При этом подчеркивалось, что в случае выявления на предприятиях фактов нарушений с признаками уголовных Госэкоинспекция будет обращаться в суд с требованием приостановить работу субъектов хозяйствования.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

Источник: Green Deal