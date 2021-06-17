Политика Байдена поможет устранить проблемы неравенства и изменения климата — министр финансов США

Экономике США необходима масштабная фискальная политика для устранения таких разрушительных сил, как расовое неравенство и изменение климата, которые не позволяют миллионам американцев достичь процветания, заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Выступая в финансовом комитете Сената в среду, Йеллен поддержала предлагаемый президентом США Джо Байденом проект федерального бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн.

«Мы должны позволить себе эти инвестиции рано или поздно, и сейчас самый стратегически верный момент с фискальной точки зрения, чтобы осуществить их», — приводит ее слова газета The Wall Street Journal.

Бюджетный план, представленный Байденом в конце мая, включает меры поддержки семей с детьми, инвестиции в бизнесы, принадлежащие национальным меньшинствам, а также программы улучшения транспортного сообщения в наиболее бедных регионах страны. Так, на прямую поддержку семей предлагается выделить $8,8 млрд в предстоящем фингоду, и в последующие годы эта сумма будет увеличиваться.

По мнению Йеллен, частный сектор не вкладывает достаточно средств, чтобы противодействовать долгосрочным, структурным экономическим проблемам, таким как сокращение участия населения в рабочей силе и неравенство в оплате труда.

Также глава американского Минфина сказала, что администрация Байдена внимательно следит за уровнем инфляции, но подтвердила, что считает текущее ценовое давление временным в условиях улучшения ситуации с пандемией коронавируса и продолжающегося открытия экономики.

В проекте бюджета на предстоящий фингод, который стартует 1 октября 2021 года, прогнозируется, что потребительские цены вырастут на 2,1% в 2021 году, однако, как отметила Йеллен, эти прогнозы были подготовлены в середине февраля, до оживления экономической активности.

«Мы собираемся провести промежуточный обзор и дать новый прогноз, и безусловно, для инфляции в этом году он будет гораздо выше», — сказала она.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и стали максимальными более чем за 12 лет — с августа 2008 года.

Источник: Green Deal