Green Deal

13:47 09.06.2021

Кулеба обсудил с немецким бизнесом инвестиции в "зеленую" энергетику Украины

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Кулеба обсудил с немецким бизнесом инвестиции в "зеленую" энергетику Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках рабочего визита в Германию провел в Берлине встречу с представителями немецкого бизнеса и руководством Восточного комитета немецкой экономики и обсудил с ними развитие украинско-немецкого энергетического партнерства, реализацию крупных инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики, в частности, производства и транспортировки «зеленого» водорода.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, Кулеба поддержал готовность руководства Восточного комитета немецкой экономики и бизнеса осуществить во втором полугодии 2021 года визит в Украину. Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский уделяет приоритетное внимание теме привлечения инвестиций. «Уверяю, что энергетическое партнерство между Украиной и Германией находится среди приоритетов украинского правительства», — подчеркнул министр.

В МИД отмечают, что немецкие бизнесмены проявили заинтересованность в развитии инвестиционных проектов в области производства и транспортировки «зеленого» водорода в ЕС, солнечной и ветровой энергетики, экспорта в ЕС производимого в Украине биометана.

Отдельной темой разговора стала возможность производства в Украине «зеленой» стали с использованием возобновляемых источников энергии и последующим экспортом в Германию, в частности, для нужд автомобильной индустрии.

Источник: Green Deal

Теги: #кулеба #зеленая_энергетика #германия
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