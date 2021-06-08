Green Deal

14:34 08.06.2021

ЕС применит особый подход к Украине при введении CBAM – торгпред

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ЕС применит особый подход к Украине при введении CBAM – торгпред

К Украине со стороны Европейского союза будет применен особый подход в рамках внедрения механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Главный результат переговоров (украинской делегации – ИФ) с Еврокомиссией заключается в том, что к Украине будет применен какой-то особый подход. Как он будет выглядеть, пока не ясно, если основываться на документах о СBAM, которые появились в распоряжении СМИ в пятницу", – сказал Качка в комментарии порталу Green Deal на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

Он подчеркнул, что позиция ЕС по CBAM в отношении Украины зависит от готовности системы торговли выбросами (СТВ) внутри страны.

"Пока эта система в процессе подготовки, ее запустят в 2025-2026 гг. Чем быстрее мы к ней придем, тем лучше", – сказал он.

Вместе с тем Качка отметил, что Украина взяла обязательства по внедрению СТВ и в стране уже взимается углеродный налог (10 грн/тонну СО2). Это, по его словам, ставит Украину в иерархию стран с большей эквивалентностью в контексте углеродного регулирования в отличие от ближайших соседей, где нет ни углеродного налога, ни стремления создать СТВ.

Заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирина Ставчук рассказала в комментарии Green Deal в кулуарах форума, что перед запуском СТВ необходимо несколько лет, чтобы опробовать систему мониторинга, отчетности и верификации выбросов (МОВ), которая была запущена в начале 2021 года.

"Для планирования СТВ нужно сначала получить отчеты предприятий за несколько лет, чтобы понять какой объем выбросов СО2 генерирует каждое из них. Необходимо из чего-то исходить, формируя разрешения на выбросы для предприятий в рамках СТВ", – отметила замминистра.

По ее словам, уже в первом квартале 2022 года предприятия начнут подавать отчеты о выбросах.

Кроме того, Ставчук указала, что первоочередным фактором адаптации Украины к CBAM является углеродное ценообразование. Уже после установления цены за выбросы нужно принимать решение о механизме уплаты этой цены.

"К примеру, если же говорить об углеродном налоге, то сначала его нужно повысить, когда на политическом уровне все будут готовы платить за выбросы, а уже потом переходить к регулированию более сложных элементов… В любом случае СТВ нам никак не поможет в борьбе с CBAM, если там будет нулевая цена за выбросы", – резюмировала Ставчук.

Как сообщалось, в рамках внедрения CBAM Еврокомиссия намерена ввести цифровые CBAM-сертификаты для учета эмиссии СО2 при производстве импортируемой продукции. Об этом написало издание S&P Global Platts в пятницу со ссылкой на предварительный текст законопроекта о CBAM, оказавшегося в распоряжении издания, который Еврокомиссия наметила официально представить 14 июля.

По данным S&P Global Platts, Еврокомиссия предлагает, чтобы компании-импортеры наиболее углеродоемкой продукции ежегодно предоставляли отчет по ввозимым товарам, включая уникальный идентификатор, присвоенный администрацией CBAM, тип и объем, страну происхождения и вид использованной калькуляции выбросов СО2. Отмечается, что от импортеров будут требовать покупать цифровые сертификаты до 31 мая каждого года. Стоимость сертификата будет привязана к цене квот на выбросы в рамках системы торговли выбросами ЕС (EU ETS) и рассчитываться по средней аукционной стоимости каждую неделю.

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС на закрытии торгов 4 июня закрепилась на уровне €50,14 за тонну.

Как сообщил министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт в интервью порталу Green Deal, CBAM будет полностью соответствовать правилам Всемирной торговой организации и не будет дискриминационным. При этом, по его словам, внедрение CBAM – глобальная мера и затрагивает всех, кто экспортирует в ЕС.

"Правила для всех одинаковы", – отметил Воллерт.

Теги: #ес #украина #cbam #качка
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