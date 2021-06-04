Отмена нулевой ставки акциза на э/э из ВИЭ приведет к дополнительным расходам в 1,63 млрд грн в год - ЕБА о "ресурсном" законопроекте

Инициатива введения акциза на продажу электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), как это предлагает правительственный законопроект №5600, приведет к дополнительным расходам ее производителей в 1,63 млрд грн в год, сообщила Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).

"По предварительным подсчетам, введение акциза приведет к дополнительным расходам производителей э/э из ВИЭ в размере 1,63 млрд грн ежегодно", – указала ЕБА в релизе в пятницу.

Ассоциация выразила обеспокоенность относительно такой инициативы, поскольку введение дополнительных налогов на такую электроэнергию приведет к невыполнению закрепленных Кабинетом министров с участниками рынка договоренностей.

К тому же изменения налогового законодательства, согласно принципу стабильности такого законодательства, не должны приниматься позже, чем за шесть месяцев до нового бюджетного периода. А большинство норм законопроект предлагает сделать действующими с 1 июля этого года.

"Поэтому предлагаем указать срок вступления в силу с 1 января 2022 года", – отметила ЕБА.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 2 июня зарегистрировал в парламенте так называемый "ресурсный" законопроект (№5600) с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.

Документ, в частности, предусматривает исключение электроэнергии ВИЭ и когенерационных установок из группы товаров, на которые не распространяется акциз, что приведет к введению акцизного налога на "зеленую" э/э на уровне 3,2%.