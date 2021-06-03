«Укргидроэнерго» привлечет $211 млн МБРР и Фонда чистых технологий на СНЭ и СЭС

Кабинет министров Украины одобрил решение о привлечении ЧАО «Укргидроэнерго» заема в $211 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Фонда чистых технологий в рамках инвестпроекта по повышению устойчивости энергосистемы для европейской интеграции, предусматривающего установление гибридных систем производства электроэнергии, сообщило Министерство энергетики, передает Энергореформа.

Согласно сообщению, такое решение, инициированное Минэнерго, принято на заседании правительства в среду, хотя оно отсутствовало в повестке дня и не обсуждалось во время трансляции.

«Для реализации проекта будут привлечены заемы в размере $177 млн от МБРР и $34 млн от Фонда чистых технологий», – говорится в сообщении.

По данным министерства, эти средства будут направлены, в частности, на установку на территориях объектов «Укргидроэнерго» 197 литий-ионных систем накопления энергии (СНЭ), которые планируется привлечь для предоставления вспомогательных услуг регулирования частоты и мощности. Кроме того, для собственных нужд ГЭС и ГАЭС и зарядки СНЭ планируется установить 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

«Гибридные установки по производству электроэнергии на основе батарейных накопителей позволят «Укргидроэнерго» предоставить оператору системы передачи дополнительный резерв поддержания частоты (РПЧ) и расширить регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты, необходимых для обеспечения надежного функционирования и соблюдения операционной безопасности ОЭС Украины и качества электрической энергии», – отмечается в сообщении.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что высокоманевренные и быстродействующие резервы по своим параметрам не имеют аналогов в ОЭС Украины.

Сроки и условия предоставления заемов не называются.

Вместе с тем в Минэнерго добавили, что Кабмин одобрил проект распоряжения президента Украины о делегации для ведения переговоров и заключения договоров гарантии с финансовыми организациями.