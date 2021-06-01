Green Deal

14:45 01.06.2021

ЕС намерен исключить из цепочки поставок продукцию, связанную с вырубкой лесов – еврокомиссар

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ЕС намерен исключить из цепочки поставок продукцию, связанную с вырубкой лесов – еврокомиссар

Европейская комиссия планирует в сентябре представить инициативу относительно вырубки лесов, согласно которой продукция, связанная с вырубкой лесов, будет исключаться из цепочки поставок в Европейский союз.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океана и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс в интервью Euronews, передаёт Green Deal.

«Вскоре после летних каникул, в сентябре, мы собираемся представить одну из наших основных инициатив по обезлесению, с помощью которой мы хотим полностью изучить цепочки поставок, чтобы там не было никакой продукции, связанной с вырубкой леса», – сообщил еврокомиссар.

По его словам, это будет большим прорывом, который поднимет планку европейских стандартов.

Согласно апрельскому отчету Всемирного фонда дикой природы (WWF), ЕС является вторым по величине мировым импортером вырубленной древесины и продукции, связанной с вырубкой (16%), в том числе из тропических лесов. Первое место занимает Китай (24%).

Основываясь на данных 2017 года, WWF заключил, что импорт вырубленной древесины и связанной с этим продукции в ЕС спровоцировал 116 млн тонн выбросов СО2. При этом на долю Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Франции, Бельгии и Польши приходится 80% импорта.

Теги: #wwf #green_deal
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