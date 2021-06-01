Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

Верховная Рада приняла в целом закон "Об ограничениях оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который вводит постепенный запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничных магазинах, аптеках, ресторанах, кафе и других учреждениях общественного питания и предоставления услуг.

Соответствующий законопроект №2051-1 в повторном втором чтении поддержали 297 народных депутатов при необходимых 226 голосов.

Запрет касается распространения сверхтонких пластиковых пакетов, а также тонких и оксоразлагаемых пластиковых пакетов, однако не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначающиеся для упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда, указано на сайте Верховной Рады.

Как пояснило на сайте Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, запрет на бесплатное распространение тонких пакетов (до 50 микрометров) вступит в силу через девять месяцев после принятия закона. Запрет на оксоразлагаемые пластиковые пакеты начнет действовать с 2022 года, а на биоразлагаемые и сверхтонкие, которые являются первичной упаковкой для рыбы, мяса, льда и сыпучих продуктов – до 2023-го.

"Оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты на самом деле являются бомбой замедленного действия. Поскольку их изготавливают с использованием оксо-примесей. Такие примеси помогают пакету разлагаться на микропластик, который легко попадает в окружающую среду и воду и тем самым несет большую угрозу для здоровья человека", – пояснило министерство.

При этом сам закон вступит в силу через полгода после его подписания.

Как сообщило Минэкологии, за указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы - пакеты и сумки многоразового использования, бумажные пакеты, биоразлагаемые пакеты. При этом предприятия должны утилизировать все пакеты, которые попали под запрет, но остались в обороте. В противном случае их ожидает штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, за повторное нарушение - 3,4 тыс. - 8,5 тыс. грн.